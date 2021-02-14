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Бійці Нацгвардії виявили схованку з боєприпасами в Попасній

Новини Цензор.НЕТ Події

Бійці Нацгвардії виявили схованку з боєприпасами в Попасній

Правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами в Попасній Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"13 лютого під час перевірки потенційно небезпечних будівель у місті Попасній працівники Служби безпеки спільно з кінологічною парою Національної гвардії України перевіряли подвір’я одного з покинутих будинків. Біля воріт загородженої території силовики уже натрапили на так звану "розтяжку" з прикріпленою до неї ручною гранатою Ф-1. Гвардійський службовий пес, який того дня ніс службу у складі групи, своєчасно виявив прихований "сюрприз".

Пізніше, під час огляду прилеглої до будівлі території, було виявлено зброю та боєприпаси. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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И зачем про это писать? Поставить ловушки и посмотреть, кто на ветках повис...
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14.02.2021 20:58 Відповісти
Эти схроны , если они в реале есть , могут годами не использоваться , и толку от тех ловушек будет , если через 3-5 лет туда случайные люди попадут.
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14.02.2021 21:13 Відповісти
Так убрать через 3-5 лет.
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15.02.2021 13:20 Відповісти
Сами положили и сами и нашли. Менты и СБУ в секторе так все время делают , теперь еще и гвардия к этой теме подтянулась.
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14.02.2021 21:06 Відповісти
специалист по закладке тайников с оружием? живой и на свободе?
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14.02.2021 21:24 Відповісти
Я на этой войне провел с августа 14 года по август 18 года , по тому такую мелочь как поставить ловушку я освоил через две недели на передке , а только через год я научился понимать где ее ставить , что бы от нее толк был , а не зайцы подрывались.
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14.02.2021 21:54 Відповісти
а мы с 2014 года распространяем военно- разведывательную инфу, просто, в СМИ под видом хвалебных новостей... Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной - Цензор.НЕТ 9593
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14.02.2021 21:08 Відповісти
Журналюги не смогут написать то чего не знают , а эту инфу ради пиара как раз метовская пресс служба им и расспостраняет.
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14.02.2021 21:11 Відповісти
Детвора давно бы уже нашла , если бы столько времени лежал схрон....У нас шпана сигнальные ракеты поснимали при действующих воинских частях в 2015 ...
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14.02.2021 21:25 Відповісти
"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасной работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии Украины проверяли двор одного из заброшенных домов. ---- доблестные чекисты в командировку на один день за статусом УБД заехали и тут такое... хорошо хоть что форма коричневая была...
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14.02.2021 22:55 Відповісти
 
 