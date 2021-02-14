Бійці Нацгвардії виявили схованку з боєприпасами в Попасній
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Правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами в Попасній Луганської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.
"13 лютого під час перевірки потенційно небезпечних будівель у місті Попасній працівники Служби безпеки спільно з кінологічною парою Національної гвардії України перевіряли подвір’я одного з покинутих будинків. Біля воріт загородженої території силовики уже натрапили на так звану "розтяжку" з прикріпленою до неї ручною гранатою Ф-1. Гвардійський службовий пес, який того дня ніс службу у складі групи, своєчасно виявив прихований "сюрприз".
Пізніше, під час огляду прилеглої до будівлі території, було виявлено зброю та боєприпаси. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС", - йдеться у повідомленні.
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