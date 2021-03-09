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Проєкт "Без цензури": ЗЕ-кроти проти МІ-6 і Коломойського. ВIДЕО

Що пов'язує "вагнергейт", британських розвідників, Ігоря Коломойського і кримінальні справи проти нього у США? Чому Володимир Зеленський має всі шанси стати антигероєм і лузером для усього світу?

Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Що таке пекельний сором? Це коли до України приїхав чільний британський розвідник – заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс, а Зе-команда захотіла використати це в своїх інтересах і попросила британську розвідку вплинути на Bellingcat і – увага – зам'яти історію з "вагнерівською" спецоперацією.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".

Автор: 

Велика Британія (5578) Зеленський Володимир (23815) Коломойський Ігор (3122) розвідка (3858) спецслужби (267) ПВК Вагнер (1540) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+9
Нардеп Гео Лерос: на Ермаке шапка горит !

https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
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09.03.2021 15:35
+5
"Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
tZE inform
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09.03.2021 15:54
+2
крот і дюйм-вовочка
Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского - Цензор.НЕТ 107
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09.03.2021 15:35
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Нардеп Гео Лерос: на Ермаке шапка горит !

https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
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09.03.2021 15:35 Відповісти
крот і дюйм-вовочка
Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского - Цензор.НЕТ 107
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09.03.2021 15:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX6VO9zL_x2JIKMXSgzO_IJZemMG2xbE-BBxkCutIE7Hdl7BOG4MKJIURBHOnI-***********************************************************-pjQP32M&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

Как в здравом уме можно обсуждать интервью Мендель? Это же вообще человек-никто на Банковой. Ну ладно бы хоть интервью Ермака обговаривали))))))
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09.03.2021 15:37 Відповісти
А хто там є "кто"?Може харант там є "кто"?
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09.03.2021 19:22 Відповісти
Dyakuyu za profi-analitiku.
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09.03.2021 15:45 Відповісти
"Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
tZE inform
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09.03.2021 15:54 Відповісти
..избрание Байдена президентом...это приговор Зенелохууже43... Поезд с вагнеровцами уже выехал...
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09.03.2021 16:06 Відповісти
Найвища стадія служіння ворогу - здача інформації про вбивць твоєї армії, яких ось-ось мають захопити.( звання поліцай 21 століття).
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09.03.2021 16:16 Відповісти
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-кроти проти МІ-6 і Коломойського - Цензор.НЕТ 2325
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09.03.2021 18:05 Відповісти
БОЖЕ,тут мабуть навіжені.ви хочете сказати ,що беНЯ є главПОЛІЦАЙ чечено-кремлівської мафії в Україні?......
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09.03.2021 19:27 Відповісти
Це сарказм -бо він є найбільшим шахраєм і злодієм України.
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10.03.2021 12:52 Відповісти
Це мєрзость тіпи
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09.03.2021 19:58 Відповісти
 
 