Проєкт "Без цензури": ЗЕ-кроти проти МІ-6 і Коломойського. ВIДЕО
Що пов'язує "вагнергейт", британських розвідників, Ігоря Коломойського і кримінальні справи проти нього у США? Чому Володимир Зеленський має всі шанси стати антигероєм і лузером для усього світу?
Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Що таке пекельний сором? Це коли до України приїхав чільний британський розвідник – заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс, а Зе-команда захотіла використати це в своїх інтересах і попросила британську розвідку вплинути на Bellingcat і – увага – зам'яти історію з "вагнерівською" спецоперацією.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".
Топ коментарі
+9 Valiya Bykova
показати весь коментар09.03.2021 15:35
+5 NonCFist
показати весь коментар09.03.2021 15:54
+2 Вла
показати весь коментар09.03.2021 15:35
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https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
Как в здравом уме можно обсуждать интервью Мендель? Это же вообще человек-никто на Банковой. Ну ладно бы хоть интервью Ермака обговаривали))))))
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
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