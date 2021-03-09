Проєкт "Без цензури": ЗЕ-кроти проти МІ-6 і Коломойського. ВIДЕО

Що пов'язує "вагнергейт", британських розвідників, Ігоря Коломойського і кримінальні справи проти нього у США? Чому Володимир Зеленський має всі шанси стати антигероєм і лузером для усього світу?

Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Що таке пекельний сором? Це коли до України приїхав чільний британський розвідник – заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс, а Зе-команда захотіла використати це в своїх інтересах і попросила британську розвідку вплинути на Bellingcat і – увага – зам'яти історію з "вагнерівською" спецоперацією.

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