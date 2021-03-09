Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского. ВИДЕО
Что связывает "вагнергейт", британских разведчиков, Игоря Коломойского и уголовные дела против него в США? Почему Владимир Зеленский имеет все шансы стать антигероем и лузером для всего мира?
Об этом сегодня в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Что такое адский стыд? Это когда в Украину приехал главный британский разведчик – заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс, а Зе-команда захотела использовать это в своих интересах и попросила британскую разведку повлиять на Bellingcat и – внимание – замять историю с проваленной спецоперацией.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".
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+9 Valiya Bykova
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+5 NonCFist
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+2 Вла
показать весь комментарий09.03.2021 15:35
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https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
Как в здравом уме можно обсуждать интервью Мендель? Это же вообще человек-никто на Банковой. Ну ладно бы хоть интервью Ермака обговаривали))))))
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
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