Что связывает "вагнергейт", британских разведчиков, Игоря Коломойского и уголовные дела против него в США? Почему Владимир Зеленский имеет все шансы стать антигероем и лузером для всего мира?

Об этом сегодня в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Что такое адский стыд? Это когда в Украину приехал главный британский разведчик – заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс, а Зе-команда захотела использовать это в своих интересах и попросила британскую разведку повлиять на Bellingcat и – внимание – замять историю с проваленной спецоперацией.

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