РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9027 посетителей онлайн
Новости Видео
10 641 13

Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского. ВИДЕО

Что связывает "вагнергейт", британских разведчиков, Игоря Коломойского и уголовные дела против него в США? Почему Владимир Зеленский имеет все шансы стать антигероем и лузером для всего мира?

Об этом сегодня в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой. 

Что такое адский стыд? Это когда в Украину приехал главный британский разведчик – заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс, а Зе-команда захотела использовать это в своих интересах и попросила британскую разведку повлиять на Bellingcat и – внимание – замять историю с проваленной спецоперацией.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

Автор: 

Великобритания (4952) Зеленский Владимир (20348) Коломойский Игорь (1791) разведка (4171) спецслужбы (466) ЧВК Вагнер (1332) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Нардеп Гео Лерос: на Ермаке шапка горит !

https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
показать весь комментарий
09.03.2021 15:35
+5
"Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
tZE inform
показать весь комментарий
09.03.2021 15:54
+2
крот і дюйм-вовочка
Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского - Цензор.НЕТ 107
показать весь комментарий
09.03.2021 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нардеп Гео Лерос: на Ермаке шапка горит !

https://ua24ua.net/nardep-geo-leros-na-ermake-shapka-gorit/ Андрей Борисович, если ничего не было и ты с Зеленским не сливал спецоперацию, то чего напрягаешься?)
показать весь комментарий
09.03.2021 15:35 Ответить
крот і дюйм-вовочка
Проект "Без цензуры": ЗЕ-кроты против МИ-6 и Коломойского - Цензор.НЕТ 107
показать весь комментарий
09.03.2021 15:35 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX6VO9zL_x2JIKMXSgzO_IJZemMG2xbE-BBxkCutIE7Hdl7BOG4MKJIURBHOnI-***********************************************************-pjQP32M&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

Как в здравом уме можно обсуждать интервью Мендель? Это же вообще человек-никто на Банковой. Ну ладно бы хоть интервью Ермака обговаривали))))))
показать весь комментарий
09.03.2021 15:37 Ответить
А хто там є "кто"?Може харант там є "кто"?
показать весь комментарий
09.03.2021 19:22 Ответить
Dyakuyu za profi-analitiku.
показать весь комментарий
09.03.2021 15:45 Ответить
"Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира."
tZE inform
показать весь комментарий
09.03.2021 15:54 Ответить
..избрание Байдена президентом...это приговор Зенелохууже43... Поезд с вагнеровцами уже выехал...
показать весь комментарий
09.03.2021 16:06 Ответить
Найвища стадія служіння ворогу - здача інформації про вбивць твоєї армії, яких ось-ось мають захопити.( звання поліцай 21 століття).
показать весь комментарий
09.03.2021 16:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-кроти проти МІ-6 і Коломойського - Цензор.НЕТ 2325
показать весь комментарий
09.03.2021 18:05 Ответить
БОЖЕ,тут мабуть навіжені.ви хочете сказати ,що беНЯ є главПОЛІЦАЙ чечено-кремлівської мафії в Україні?......
показать весь комментарий
09.03.2021 19:27 Ответить
Це сарказм -бо він є найбільшим шахраєм і злодієм України.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:52 Ответить
Це мєрзость тіпи
показать весь комментарий
09.03.2021 19:58 Ответить
 
 