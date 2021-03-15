У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express. ВIДЕО

У Києві в понеділок, 15 березня, запустили модернізований електропоїзд City Express. Перший рейс вирушив із Києва о 5:54.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

Електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Вона буде курсувати в пікові години перевезень вранці і ввечері. Перші рейси вирушили з Києва о 5:54, з Бучі – о 6:27.

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Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:

З Києва (зі станції Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Зі станції Буча 6:27, 7:31, 8:56 і о 18:03 і 19:07.