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У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express. ВIДЕО

У Києві в понеділок, 15 березня, запустили модернізований електропоїзд City Express. Перший рейс вирушив із Києва о 5:54.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

Електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Вона буде курсувати в пікові години перевезень вранці і ввечері. Перші рейси вирушили з Києва о 5:54, з Бучі – о 6:27.

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Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:

З Києва (зі станції Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Зі станції Буча 6:27, 7:31, 8:56 і о 18:03 і 19:07.

Автор: 

Київ (19466) потяг (1969) Укрзалізниця (6845)


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Топ коментарі
+28
Врашава - Ursus пригородная электричка Отправляетс каждые 15 минут, вагоны наполовину пустые. Чем хвастаются убогие зеленые мухи?! Куском металолома из 1950х
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 8995
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15.03.2021 10:10
+16
и так это выглядит внутри
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7387
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15.03.2021 10:13
+16
Если в уровне президента-клоуна коррекция расписания пригородных электричек стала нормально, то какому ни будь деканату открыть в вузе женский туалет к 8 марта тоже нормально, что уж там.
Рыба с головы гниет
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15.03.2021 10:13
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Что и ее Зеленский построил, включил в расписание и т д КРУТО
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15.03.2021 10:01 Відповісти
берите выше - линия запитана от генератора, подсоединенного к его велотренажеру!
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15.03.2021 10:10 Відповісти
Це питання до "немножко дебильного" заголовка цієї статейки. Зроблена з умислом.
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15.03.2021 10:14 Відповісти
Зеленский анонсировал? С каких пор запуск электричек входит в компетенцию президента Украины?
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15.03.2021 10:04 Відповісти
Ещё со времен Порошенко.
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15.03.2021 10:08 Відповісти
Дик Зе ж обіцяв на стадіоні, що не буде перерізання лєнточок... А сам поперся перерізати лєнточку на мості в Запоріжжі, який НЕДОБУДОВАНИЙ! Все Запоріжжя тепер з нього рже!
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15.03.2021 10:24 Відповісти
Стара шкапа, со врємьйон порошенко в тебе в голові наваляно... Пардон, мадам, то у вас від народження ...
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15.03.2021 11:31 Відповісти
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 9444
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15.03.2021 10:12 Відповісти
с тех пор как порошенко стал туалеты торжественно открывать
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15.03.2021 11:01 Відповісти
открытие туалетов то ты своей родиной-парашей перепутал
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15.03.2021 13:41 Відповісти
приезжай в умань,я тебе растолкую где твоя родина,глист парашный
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15.03.2021 22:54 Відповісти
Это новейшая ыликтричка середины семидесятых,с новейшим слоем краски ПФ - 115.ЙА ПЛАКАТЬ.
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15.03.2021 10:06 Відповісти
Електрички президенти ще не запускали))
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15.03.2021 10:10 Відповісти
Ну так и членом на рояле еще не играли.
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15.03.2021 13:34 Відповісти
Врашава - Ursus пригородная электричка Отправляетс каждые 15 минут, вагоны наполовину пустые. Чем хвастаются убогие зеленые мухи?! Куском металолома из 1950х
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 8995
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15.03.2021 10:10 Відповісти
и так это выглядит внутри
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7387
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15.03.2021 10:13 Відповісти
Такое же, или ооочень похожее, и по Германии ездит. Строго по расписанию, зззараза, каждые 5-10-15 минут на станции отснавливается какой-нибудь экспресс. И автобусов не надо: "У нас, говорят - такая развитая сеть жел.дорог и такое продуманное удобное расписание, что зачем нам еще автобусы".
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15.03.2021 10:31 Відповісти
да, у них хороший транспорт
очень понравилось
наше совковое убожество не идет ни в какое сравнение
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15.03.2021 10:35 Відповісти
И эти деятели равняются на Польшу. Говорят что догонят через 30 лет.
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15.03.2021 10:50 Відповісти
Катались недавно по Польше, сервис по покупке билетов поразил - брали семейный билет, так там скидка была большая, очень понравилась ЖД, едешь 160км/час и не чувствуется, тишина. Нам еще лет 50 до Польши...
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15.03.2021 10:55 Відповісти
В Украине были заводы про производству электровозов, целых три если не ошибаюсь. Куда все они подевались.
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15.03.2021 10:59 Відповісти
Москалі на метал порізали
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15.03.2021 12:00 Відповісти
сами все продали и разворовали
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15.03.2021 14:29 Відповісти
Так відповідати негідно і непатриотично. Патриотизм це теж саме, що і більшовизм. Кажешь на біле-чорне і навпаки. Жбурляєшься лайном, активнічаєшь. І маєшь потім гарну годованку.
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15.03.2021 14:33 Відповісти
Я когда из стран ЕС приезжал, у меня пару недель депрессивный отходняк был, глядя на наш ОТ. Реально когда впервые приезжал в Вену или Берлин, тупо первый день катался на их трамваях и электричках)))
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15.03.2021 13:47 Відповісти
Если в уровне президента-клоуна коррекция расписания пригородных электричек стала нормально, то какому ни будь деканату открыть в вузе женский туалет к 8 марта тоже нормально, что уж там.
Рыба с головы гниет
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15.03.2021 10:13 Відповісти
3Е-скот как раз на таком и возить)))
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15.03.2021 10:18 Відповісти
Этот чермет должны были ещё переплавить 30 лет назад
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15.03.2021 10:18 Відповісти
нахіба, в зільоний пофарбували і одразу патужні риформи
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15.03.2021 10:22 Відповісти
Так ездили ж и раньше электрички вокруг Киева. Что нового в этой?
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15.03.2021 10:21 Відповісти
її сам сцянич висвятив))
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15.03.2021 10:23 Відповісти
А-а-а! Ну да! Конечно! Это -- великое доброе дело для украинского народа!
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15.03.2021 10:26 Відповісти
це те, на шо клятий порошенко за 5 років не спромігся, бо ліпеціка фабрика, а сцянич потужно зміг!
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15.03.2021 10:40 Відповісти
...все писец стране. кина не будет. способен токо на это. даже слова позор и дно неуместны
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15.03.2021 10:34 Відповісти
Единственное, что зелёная чума за два года научилась делать на отлично, это брать все, что попало, под контроль и анонсировать всякую бредятину...
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15.03.2021 10:37 Відповісти
Вже до чого дійшло: президент опікується міськими електричками. Ганьба,чи це його справа?!!
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15.03.2021 10:44 Відповісти
щоб ви краще усвідомили і прониклись: City Express
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15.03.2021 11:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j53ntmoq4Ms&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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15.03.2021 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j53ntmoq4Ms&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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15.03.2021 11:04 Відповісти
Давайте Зеленський кожному автобусу та потягу буде стрічку перерізати... Сміхопанорама! У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7250
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15.03.2021 11:04 Відповісти
"City Express"??? это совок в другой окраске, . думают если назовут по иностранному или по заумному, то это рехформа, а не "электричка". баран барана погоняет.
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15.03.2021 11:17 Відповісти
Немає слів... Найвеличніше задовбало вже своїм посміховиськом
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15.03.2021 11:28 Відповісти
*****ть вот это позорище!
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15.03.2021 11:38 Відповісти
Яка красива електричка!
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15.03.2021 12:10 Відповісти
Нова гарнюня електричка. Тільки но із заводу. Новітній дизайн. Привабливий інтер'єр.
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15.03.2021 12:21 Відповісти
квартал не відпускає. треба ще кожну маршрутку з ремонту президенту запускати. пс старанно вчиться у пороха. нічого нового
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15.03.2021 12:58 Відповісти
Таке враження, що вона назад в СеРеСеРе доставляє. Не дивно, що зелена ********** її анонсувала.
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15.03.2021 13:23 Відповісти
А салон не показали, бо там совкове убожество з дерев'яними лавками.
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15.03.2021 20:03 Відповісти
Так и не понял при чем здесь зеленое чмо.
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15.03.2021 13:32 Відповісти
Вот это новость! Пустили еще одну собаку на Бучу. Видать зеля в Ирпене хату прикупил...
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15.03.2021 13:34 Відповісти
Глядя на эту электричку название City Express как минимум улыбает. Там в ОП совсем уже подурели от постоянного желания пускать пыль в глаза народу.
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15.03.2021 14:30 Відповісти
Так осел еще и железнодорожник?
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Длинная, зелёная, пахнет колбасой!
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15.03.2021 16:42 Відповісти
хоть не паровоз и то норм))
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15.03.2021 20:22 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ КИЇВСЬКИЙ Г І П Е Р Л У П ЧИ ЗВИЧАЙНИЙ

ПУЛЬМАНІВСЬКИЙ ПОТЯГ ?



У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 5229

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15.03.2021 20:45 Відповісти
 
 