У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express. ВIДЕО
У Києві в понеділок, 15 березня, запустили модернізований електропоїзд City Express. Перший рейс вирушив із Києва о 5:54.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".
Електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Вона буде курсувати в пікові години перевезень вранці і ввечері. Перші рейси вирушили з Києва о 5:54, з Бучі – о 6:27.
Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:
З Києва (зі станції Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Зі станції Буча 6:27, 7:31, 8:56 і о 18:03 і 19:07.
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+28 Юрий Петров #225294
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+16 Бессоница
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