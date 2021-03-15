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В Киеве запустили анонсированную Зеленским электричку City Express. ВИДЕО

В Киеве в понедельник, 15 марта, запустили модернизированный электропоезд City Express. Первый рейс отправился из Киева в 5:54.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныци".

Электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Она будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:

Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Автор: 

Киев (25521) поезд (1025) Укрзализныця (2747)


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Топ комментарии
+28
Врашава - Ursus пригородная электричка Отправляетс каждые 15 минут, вагоны наполовину пустые. Чем хвастаются убогие зеленые мухи?! Куском металолома из 1950х
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 8995
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15.03.2021 10:10
+16
и так это выглядит внутри
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7387
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15.03.2021 10:13
+16
Если в уровне президента-клоуна коррекция расписания пригородных электричек стала нормально, то какому ни будь деканату открыть в вузе женский туалет к 8 марта тоже нормально, что уж там.
Рыба с головы гниет
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15.03.2021 10:13
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Что и ее Зеленский построил, включил в расписание и т д КРУТО
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15.03.2021 10:01 Ответить
берите выше - линия запитана от генератора, подсоединенного к его велотренажеру!
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15.03.2021 10:10 Ответить
Це питання до "немножко дебильного" заголовка цієї статейки. Зроблена з умислом.
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15.03.2021 10:14 Ответить
Зеленский анонсировал? С каких пор запуск электричек входит в компетенцию президента Украины?
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15.03.2021 10:04 Ответить
Ещё со времен Порошенко.
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15.03.2021 10:08 Ответить
Дик Зе ж обіцяв на стадіоні, що не буде перерізання лєнточок... А сам поперся перерізати лєнточку на мості в Запоріжжі, який НЕДОБУДОВАНИЙ! Все Запоріжжя тепер з нього рже!
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15.03.2021 10:24 Ответить
Стара шкапа, со врємьйон порошенко в тебе в голові наваляно... Пардон, мадам, то у вас від народження ...
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15.03.2021 11:31 Ответить
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 9444
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15.03.2021 10:12 Ответить
с тех пор как порошенко стал туалеты торжественно открывать
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15.03.2021 11:01 Ответить
открытие туалетов то ты своей родиной-парашей перепутал
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15.03.2021 13:41 Ответить
приезжай в умань,я тебе растолкую где твоя родина,глист парашный
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15.03.2021 22:54 Ответить
Это новейшая ыликтричка середины семидесятых,с новейшим слоем краски ПФ - 115.ЙА ПЛАКАТЬ.
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15.03.2021 10:06 Ответить
Електрички президенти ще не запускали))
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15.03.2021 10:10 Ответить
Ну так и членом на рояле еще не играли.
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15.03.2021 13:34 Ответить
Врашава - Ursus пригородная электричка Отправляетс каждые 15 минут, вагоны наполовину пустые. Чем хвастаются убогие зеленые мухи?! Куском металолома из 1950х
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 8995
показать весь комментарий
15.03.2021 10:10 Ответить
и так это выглядит внутри
У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7387
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15.03.2021 10:13 Ответить
Такое же, или ооочень похожее, и по Германии ездит. Строго по расписанию, зззараза, каждые 5-10-15 минут на станции отснавливается какой-нибудь экспресс. И автобусов не надо: "У нас, говорят - такая развитая сеть жел.дорог и такое продуманное удобное расписание, что зачем нам еще автобусы".
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15.03.2021 10:31 Ответить
да, у них хороший транспорт
очень понравилось
наше совковое убожество не идет ни в какое сравнение
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15.03.2021 10:35 Ответить
И эти деятели равняются на Польшу. Говорят что догонят через 30 лет.
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15.03.2021 10:50 Ответить
Катались недавно по Польше, сервис по покупке билетов поразил - брали семейный билет, так там скидка была большая, очень понравилась ЖД, едешь 160км/час и не чувствуется, тишина. Нам еще лет 50 до Польши...
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15.03.2021 10:55 Ответить
В Украине были заводы про производству электровозов, целых три если не ошибаюсь. Куда все они подевались.
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15.03.2021 10:59 Ответить
Москалі на метал порізали
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15.03.2021 12:00 Ответить
сами все продали и разворовали
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15.03.2021 14:29 Ответить
Так відповідати негідно і непатриотично. Патриотизм це теж саме, що і більшовизм. Кажешь на біле-чорне і навпаки. Жбурляєшься лайном, активнічаєшь. І маєшь потім гарну годованку.
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15.03.2021 14:33 Ответить
Я когда из стран ЕС приезжал, у меня пару недель депрессивный отходняк был, глядя на наш ОТ. Реально когда впервые приезжал в Вену или Берлин, тупо первый день катался на их трамваях и электричках)))
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15.03.2021 13:47 Ответить
Если в уровне президента-клоуна коррекция расписания пригородных электричек стала нормально, то какому ни будь деканату открыть в вузе женский туалет к 8 марта тоже нормально, что уж там.
Рыба с головы гниет
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15.03.2021 10:13 Ответить
3Е-скот как раз на таком и возить)))
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15.03.2021 10:18 Ответить
Этот чермет должны были ещё переплавить 30 лет назад
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15.03.2021 10:18 Ответить
нахіба, в зільоний пофарбували і одразу патужні риформи
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15.03.2021 10:22 Ответить
Так ездили ж и раньше электрички вокруг Киева. Что нового в этой?
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15.03.2021 10:21 Ответить
її сам сцянич висвятив))
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15.03.2021 10:23 Ответить
А-а-а! Ну да! Конечно! Это -- великое доброе дело для украинского народа!
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15.03.2021 10:26 Ответить
це те, на шо клятий порошенко за 5 років не спромігся, бо ліпеціка фабрика, а сцянич потужно зміг!
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15.03.2021 10:40 Ответить
...все писец стране. кина не будет. способен токо на это. даже слова позор и дно неуместны
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15.03.2021 10:34 Ответить
Единственное, что зелёная чума за два года научилась делать на отлично, это брать все, что попало, под контроль и анонсировать всякую бредятину...
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15.03.2021 10:37 Ответить
Вже до чого дійшло: президент опікується міськими електричками. Ганьба,чи це його справа?!!
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15.03.2021 10:44 Ответить
щоб ви краще усвідомили і прониклись: City Express
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15.03.2021 11:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j53ntmoq4Ms&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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15.03.2021 11:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j53ntmoq4Ms&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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15.03.2021 11:04 Ответить
Давайте Зеленський кожному автобусу та потягу буде стрічку перерізати... Сміхопанорама! У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 7250
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15.03.2021 11:04 Ответить
"City Express"??? это совок в другой окраске, . думают если назовут по иностранному или по заумному, то это рехформа, а не "электричка". баран барана погоняет.
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15.03.2021 11:17 Ответить
Немає слів... Найвеличніше задовбало вже своїм посміховиськом
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15.03.2021 11:28 Ответить
*****ть вот это позорище!
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15.03.2021 11:38 Ответить
Яка красива електричка!
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15.03.2021 12:10 Ответить
Нова гарнюня електричка. Тільки но із заводу. Новітній дизайн. Привабливий інтер'єр.
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15.03.2021 12:21 Ответить
квартал не відпускає. треба ще кожну маршрутку з ремонту президенту запускати. пс старанно вчиться у пороха. нічого нового
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15.03.2021 12:58 Ответить
Таке враження, що вона назад в СеРеСеРе доставляє. Не дивно, що зелена ********** її анонсувала.
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15.03.2021 13:23 Ответить
А салон не показали, бо там совкове убожество з дерев'яними лавками.
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15.03.2021 20:03 Ответить
Так и не понял при чем здесь зеленое чмо.
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15.03.2021 13:32 Ответить
Вот это новость! Пустили еще одну собаку на Бучу. Видать зеля в Ирпене хату прикупил...
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15.03.2021 13:34 Ответить
Глядя на эту электричку название City Express как минимум улыбает. Там в ОП совсем уже подурели от постоянного желания пускать пыль в глаза народу.
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15.03.2021 14:30 Ответить
Так осел еще и железнодорожник?
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15.03.2021 15:12 Ответить
Длинная, зелёная, пахнет колбасой!
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15.03.2021 16:42 Ответить
хоть не паровоз и то норм))
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15.03.2021 20:22 Ответить
ЦЕ ВЖЕ КИЇВСЬКИЙ Г І П Е Р Л У П ЧИ ЗВИЧАЙНИЙ

ПУЛЬМАНІВСЬКИЙ ПОТЯГ ?



У Києві запустили анонсовану Зеленським електричку City Express - Цензор.НЕТ 5229

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15.03.2021 20:45 Ответить
 
 