В Киеве запустили анонсированную Зеленским электричку City Express. ВИДЕО
В Киеве в понедельник, 15 марта, запустили модернизированный электропоезд City Express. Первый рейс отправился из Киева в 5:54.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныци".
Электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Она будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:
Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.
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