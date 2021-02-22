В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине готовят к запуску проект качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". На первом этапе проект реализуется в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, данный проект поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.
"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве - уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.
Также Зеленский сообщил, что ведутся переговоры о привлечении инвестором, для дальнейшего развертывания в Украине производства подвижного состава для железных дорог.
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- Нєт!
А зачєм Ві спрасілі?
А зачєм я атвєтіл?!
президент должен заниматься внешней политикой а не открывать дороги и запускать электрички