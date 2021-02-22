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В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине запустят

В Украине готовят к запуску проект качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". На первом этапе проект реализуется в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, данный проект поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский

Президент отметил, что в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве - уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Также Зеленский сообщил, что ведутся переговоры о привлечении инвестором, для дальнейшего развертывания в Украине производства подвижного состава для железных дорог.
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Топ комментарии
+13
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8160
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22.02.2021 11:05
+9
Оце моче! Гарний кокс йому підігнали!
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22.02.2021 11:04
+9
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3816
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22.02.2021 11:18
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В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1987
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22.02.2021 11:03 Ответить
Оце моче! Гарний кокс йому підігнали!
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22.02.2021 11:04 Ответить
Сьогодні у пісюніста свято
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22.02.2021 11:05 Ответить
Молодець! Дороги будують, караван іде..., а собаки, у них робота така гавкати і ще , хто більше гавка в того більша ставка...???!
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28.07.2021 14:29 Ответить
я ж был прав. тебе всё не так.)) сходи к психиатру. пусть тебя успокоит.
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22.02.2021 12:49 Ответить
Хм... гарний. Найліпший! Він же не лох какой-то
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22.02.2021 14:30 Ответить
А можна слайди?)
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22.02.2021 11:05 Ответить
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8160
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22.02.2021 11:05 Ответить
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7949
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22.02.2021 11:07 Ответить
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3816
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22.02.2021 11:18 Ответить
та он еще до уровня ***** не дорос,шоб мультики делать...может только видосик "бла-бла-бла" с собой любимым В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7567
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22.02.2021 11:19 Ответить
еще не вечер
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22.02.2021 11:21 Ответить
А как же потужни городские лектрички лени космоса и ветальки? Они ж такие реформаторски комфортабельные! Совсем зебилье офигело В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 483
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22.02.2021 11:05 Ответить
он в курсе вообще что это дела премьер министра?
президент должен заниматься внешней политикой а не открывать дороги и запускать электрички В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7991
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22.02.2021 11:05 Ответить
Десь же потрібно симулювати бурхливу діяльність.
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22.02.2021 11:51 Ответить
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1617
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22.02.2021 11:11 Ответить
Вова опять решил переставить кровати и торжественно запустить в Киеве городскую электричку.
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22.02.2021 11:17 Ответить
Зеля, дружыще, как ПРИГОРОДНЫЙ транспорт решит проблему ГОРОДСКОГО трафика?
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22.02.2021 11:24 Ответить
А вы пригласите , для решения этого вопроса Бориса Колесников из партии регионов!Он спец по интер-сити и воровству бюджетных денег!!
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22.02.2021 11:35 Ответить
Он мелкий воришка. Хюндаи купил всего в 2.5 раза дороже, чем Сименс. Сейчас на больше умножают
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22.02.2021 11:49 Ответить
В Украине было сборочное производство локомотивов. Его угробили пока делили кому его отдать
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22.02.2021 11:45 Ответить
Хлопці. хто має досвід, підскажіть! Це його після чого так "попєрдоліло"?? Кокс, чи може, спіди якісь?? Щось таке ну дуже заборісте!
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22.02.2021 12:00 Ответить
Грядет масштабный распил бабла
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22.02.2021 12:35 Ответить
Да мы уже видим как хотят привлечь инвесторов - судя по тому что Аваков кинулся вести переговоры по строительству электровозов там будет очень хороший распил. В Укрзализныцю лучше сначала привлечь детективное агентство Кролла и глядишь аппетит у чинушь поуменьшится.
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22.02.2021 12:40 Ответить
В Україні запустять "Сіті-експреси": перший етап охоплює Київ, Харків, Дніпро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2126
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22.02.2021 13:25 Ответить
Щоб не робили, як би не називали , а все рівно виходить вонюча електричка...
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15.03.2021 12:22 Ответить
 
 