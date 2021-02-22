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В Україні запустять "Сіті-експреси": перший етап охоплює Київ, Харків, Дніпро, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні запустять

В Україні готують до запуску проєкт якісного приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес". На першому етапі проєкт реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цей проєкт допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

"Зараз ми готуємо проєкт "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап охоалює Київ, Харків, Дніпро", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський

Президент зазначив, що в Харкові і Дніпрі зараз ведеться робота з розробки концепції, а в Києві - вже ведуться переговори з потенційними партнерами.

Також Зеленський повідомив, що ведуться переговори про залучення інвестором, для подальшого розгортання в Україні виробництва рухомого складу для залізниць.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8160
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22.02.2021 11:05
+9
Оце моче! Гарний кокс йому підігнали!
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22.02.2021 11:04
+9
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3816
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22.02.2021 11:18
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В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1987
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22.02.2021 11:03 Відповісти
Оце моче! Гарний кокс йому підігнали!
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22.02.2021 11:04 Відповісти
Сьогодні у пісюніста свято
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22.02.2021 11:05 Відповісти
Молодець! Дороги будують, караван іде..., а собаки, у них робота така гавкати і ще , хто більше гавка в того більша ставка...???!
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28.07.2021 14:29 Відповісти
я ж был прав. тебе всё не так.)) сходи к психиатру. пусть тебя успокоит.
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22.02.2021 12:49 Відповісти
Хм... гарний. Найліпший! Він же не лох какой-то
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22.02.2021 14:30 Відповісти
А можна слайди?)
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22.02.2021 11:05 Відповісти
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8160
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22.02.2021 11:05 Відповісти
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7949
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22.02.2021 11:07 Відповісти
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3816
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22.02.2021 11:18 Відповісти
та он еще до уровня ***** не дорос,шоб мультики делать...может только видосик "бла-бла-бла" с собой любимым В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7567
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22.02.2021 11:19 Відповісти
еще не вечер
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22.02.2021 11:21 Відповісти
А как же потужни городские лектрички лени космоса и ветальки? Они ж такие реформаторски комфортабельные! Совсем зебилье офигело В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 483
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22.02.2021 11:05 Відповісти
он в курсе вообще что это дела премьер министра?
президент должен заниматься внешней политикой а не открывать дороги и запускать электрички В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7991
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22.02.2021 11:05 Відповісти
Десь же потрібно симулювати бурхливу діяльність.
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22.02.2021 11:51 Відповісти
В Украине запустят "Сити-экспрессы": первый этап включает Киев, Харьков, Днепр, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1617
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Вова опять решил переставить кровати и торжественно запустить в Киеве городскую электричку.
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Зеля, дружыще, как ПРИГОРОДНЫЙ транспорт решит проблему ГОРОДСКОГО трафика?
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22.02.2021 11:24 Відповісти
А вы пригласите , для решения этого вопроса Бориса Колесников из партии регионов!Он спец по интер-сити и воровству бюджетных денег!!
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22.02.2021 11:35 Відповісти
Он мелкий воришка. Хюндаи купил всего в 2.5 раза дороже, чем Сименс. Сейчас на больше умножают
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22.02.2021 11:49 Відповісти
В Украине было сборочное производство локомотивов. Его угробили пока делили кому его отдать
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22.02.2021 11:45 Відповісти
Хлопці. хто має досвід, підскажіть! Це його після чого так "попєрдоліло"?? Кокс, чи може, спіди якісь?? Щось таке ну дуже заборісте!
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22.02.2021 12:00 Відповісти
Грядет масштабный распил бабла
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22.02.2021 12:35 Відповісти
Да мы уже видим как хотят привлечь инвесторов - судя по тому что Аваков кинулся вести переговоры по строительству электровозов там будет очень хороший распил. В Укрзализныцю лучше сначала привлечь детективное агентство Кролла и глядишь аппетит у чинушь поуменьшится.
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22.02.2021 12:40 Відповісти
В Україні запустять "Сіті-експреси": перший етап охоплює Київ, Харків, Дніпро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2126
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22.02.2021 13:25 Відповісти
Щоб не робили, як би не називали , а все рівно виходить вонюча електричка...
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15.03.2021 12:22 Відповісти
 
 