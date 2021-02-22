В Україні запустять "Сіті-експреси": перший етап охоплює Київ, Харків, Дніпро, - Зеленський

В Україні готують до запуску проєкт якісного приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес". На першому етапі проєкт реалізується в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цей проєкт допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

"Зараз ми готуємо проєкт "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап охоалює Київ, Харків, Дніпро", - заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що в Харкові і Дніпрі зараз ведеться робота з розробки концепції, а в Києві - вже ведуться переговори з потенційними партнерами.

Також Зеленський повідомив, що ведуться переговори про залучення інвестором, для подальшого розгортання в Україні виробництва рухомого складу для залізниць.