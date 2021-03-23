Поліцейський кілька разів ударив жінку в київському супермаркеті. ВІДЕО

Чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.

Як інформує Цензор.НЕТ, причина конфлікту невідома.

Судячи із запису, під час конфлікту жінка намагається відібрати в поліцейського свій телефон.

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