Поліцейський кілька разів ударив жінку в київському супермаркеті. ВІДЕО
Чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.
Як інформує Цензор.НЕТ, причина конфлікту невідома.
Судячи із запису, під час конфлікту жінка намагається відібрати в поліцейського свій телефон.
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Топ коментарі
+41 nord west #475096
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+41 ACT n
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+28 Fly Flyiovich
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Подякуємо клоуну-зраднику разом
Бачив як у Британії жінка років 50-55 кинула пластиковим стаканчиком у Поліцейского, вдягли кайданки й у авто , й чоловіка з нею, без криків та побиття.
Тут їх навіть від людей відділили. =баби - атдєльнА, люді - атдєльнА=.
Мрак.
Ты хоть понимаешь, что у бабки Килины из Нееловки и Генеральной Прокуроршы Украины РАЗНЫЕ права, обязанности, возможности, квартиры и машины? Напряги мозги - а где тут равенство?