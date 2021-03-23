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Поліцейський кілька разів ударив жінку в київському супермаркеті. ВІДЕО

Чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.

Як інформує Цензор.НЕТ, причина конфлікту невідома.

Судячи із запису, під час конфлікту жінка намагається відібрати в поліцейського свій телефон.

Відео Київ оперативний

Поліцейський кілька разів ударив жінку в київському супермаркеті 01

бійка (741) жінки (628) МВС (3505) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+41
Мєнта за грати!
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23.03.2021 10:23
+41
даже если тетя неправа и чтото нарушила - полицейский крайне не профессиональный, как и вся полиция ((
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23.03.2021 10:26
+28
Геращенко заявит что женщина оказала злостное неповиновение и нанесла смертельные травмы....
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23.03.2021 10:31
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чужой телефон-личная собственность если его мусор отобрал-значит нарушил закон скорее всего ему непонравилась то что она снимает его действия хотя любой гражданин может собирать информацию любым удобным для него способом тем более это общественное место. мусора -привлечь и наказать любой правозащитник его размажет
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23.03.2021 19:06 Відповісти
не знашими судами.....
Подякуємо клоуну-зраднику разом
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24.03.2021 07:15 Відповісти
Треба було ще й кишені в неї перевірити, може, мала ножа...
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24.03.2021 08:16 Відповісти
полицай на срок заработал, если по правилам
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23.03.2021 19:14 Відповісти
только не в этой стране
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23.03.2021 19:29 Відповісти
это если у нее есть куча денег что бы судится с государством не один год. а нет денег - иди гуляй , ни один пархатый адвокат без бабок ничего делать не будет даже если на камеру голову отрежут
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23.03.2021 19:30 Відповісти
рафык неучём нэ вынават
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23.03.2021 19:55 Відповісти
Яке їхало, таке здибало - неадекватна курка наривалась, неврівноважений поліцейський повівся. То, що та курва хотіла по морді дістати, то зрозуміло, але поліцейський не мав права того робити. В нього є інші засоби, що таку ідіотку до порядку привести, ну нахрена собі через якусь курву біографію псувати?
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23.03.2021 20:29 Відповісти
Що тут сказати. Обидва неправі, жінка не мала кидатися на Пооіцейского, він не мав права забирати телефон й бити. У випадку нападу міг вдягнути кайданки.
Бачив як у Британії жінка років 50-55 кинула пластиковим стаканчиком у Поліцейского, вдягли кайданки й у авто , й чоловіка з нею, без криків та побиття.
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23.03.2021 21:59 Відповісти
Коменти - ну, просто взірець людяності та поваги. Особливо - до жінок.
Тут їх навіть від людей відділили. =баби - атдєльнА, люді - атдєльнА=.
Мрак.
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24.03.2021 00:33 Відповісти
А эта коза дранная, что не знала что он на службе и ответит физически. Хотели равенства получай в бубен и наручники. Перед Всевышним ВСЕ равны.
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24.03.2021 01:49 Відповісти
А шо ж он не притрелил козу, из сочуйствия? Да, перед Богом все равны, но таких как ты нужно пропускать к Петру вне очереди... Уравнитель хренов...
Ты хоть понимаешь, что у бабки Килины из Нееловки и Генеральной Прокуроршы Украины РАЗНЫЕ права, обязанности, возможности, квартиры и машины? Напряги мозги - а где тут равенство?
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24.03.2021 09:03 Відповісти
И не позорь Батька Свободы и Анархии - раб никчемный...
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24.03.2021 09:04 Відповісти
Гей он и в Африке гей, а не юлий и сергей. А твоя бабская пи-дюля у тебя впереди и мимо не пролетит.
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24.03.2021 17:49 Відповісти
М-дя, в країнах з недосконалою судовою системою (вовча усмішка) ,таких як ЗША, Канада,чи якась інша гнила демократія, дамочка була б до скону віку вдячна тому поліцаю --- він би зробив її багатою. Бо засудила б вона і поліцію, і маркет, і місто. А адвокатські контори наввпередки пропонували свої послуги. Он флойдова рідня довольна.
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24.03.2021 09:47 Відповісти
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