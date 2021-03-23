Полицейский несколько раз ударил женщину в киевском супермаркете. ВИДЕО

Мужчина в форме полицейского нанес несколько ударов женщине во время конфликта в супермаркете на улице Берковецкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причина конфликта неизвестна.

Судя по записи, во время конфликта женщина пытается отобрать у полицейского свой телефон.

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