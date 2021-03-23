Полицейский несколько раз ударил женщину в киевском супермаркете. ВИДЕО
Мужчина в форме полицейского нанес несколько ударов женщине во время конфликта в супермаркете на улице Берковецкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, причина конфликта неизвестна.
Судя по записи, во время конфликта женщина пытается отобрать у полицейского свой телефон.
Видео Киев оперативный
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+41 nord west #475096
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+41 ACT n
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+28 Fly Flyiovich
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Подякуємо клоуну-зраднику разом
Бачив як у Британії жінка років 50-55 кинула пластиковим стаканчиком у Поліцейского, вдягли кайданки й у авто , й чоловіка з нею, без криків та побиття.
Тут їх навіть від людей відділили. =баби - атдєльнА, люді - атдєльнА=.
Мрак.
Ты хоть понимаешь, что у бабки Килины из Нееловки и Генеральной Прокуроршы Украины РАЗНЫЕ права, обязанности, возможности, квартиры и машины? Напряги мозги - а где тут равенство?