Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення. ВIДЕО

Про що розповідала Оксана Марченко в новій серії "Прочанки"? Як кума Володимира Путіна рветься у велику українську політику через кістки і черепи? І як філія Російської Православної церкви в Україні переживає весняне загострення?

Богдан Буткевич уважно все це подивився і підготував для вас веселий та іронічний розбір весняного мракобісся.

Отже, світ побачила чергова серія шедевру з претензією на "Оскар". Ідеться черговий випуск псевдоправославного треш-контенту від Оксани Марченко, з якої технологи ОПЗЖ намагаються виліпити захисницю "русского мира".

Як актор "Дизель шоу" Євген Сморигін та боксер Олександр Усик допомагали Оксані Марченко рекламувати себе? І чому Усик несподівано пішов проти "прочанки"?

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