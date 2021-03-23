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Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення. ВIДЕО

Про що розповідала Оксана Марченко в новій серії "Прочанки"? Як кума Володимира Путіна рветься у велику українську політику через кістки і черепи? І як філія Російської Православної церкви в Україні переживає весняне загострення?

Богдан Буткевич уважно все це подивився і підготував для вас веселий та іронічний розбір весняного мракобісся.

Отже, світ побачила чергова серія шедевру з претензією на "Оскар". Ідеться черговий випуск псевдоправославного треш-контенту від Оксани Марченко, з якої технологи ОПЗЖ намагаються виліпити захисницю "русского мира".

Як актор "Дизель шоу" Євген Сморигін та боксер Олександр Усик допомагали Оксані Марченко рекламувати себе? І чому Усик несподівано пішов проти "прочанки"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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Медведчук Віктор (1707) пропаганда (2802) релігія (386) РПЦ (513) Марченко Оксана (146) Усик Олександр (75) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+20
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 1691
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23.03.2021 17:03
+16
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 214
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23.03.2021 16:58
+12
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3845
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23.03.2021 16:55
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Да у нее усик головного мозга
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23.03.2021 16:32 Відповісти
Ну наконец-то начали использовать правильные термины! А точнее будет РПЦвУ.
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23.03.2021 16:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 214
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23.03.2021 16:58 Відповісти
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 1691
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23.03.2021 17:03 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc

http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkc8M--pX7Mc&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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23.03.2021 18:04 Відповісти
Сорри, не удержался, сделал гифку. Уж очень напрашивалась

Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 7659
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23.03.2021 16:47 Відповісти
побойся Бога, у старца в голове дырку прогрызет, каннибальша !
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24.03.2021 00:38 Відповісти
Никакой на паРаше православной церкви нет и никогда не было...Была преступная секта, потом КГБистская шобла, а сегодня ФСБшная кодла.....
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23.03.2021 16:54 Відповісти
+++++++++++++
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23.03.2021 17:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3845
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23.03.2021 16:55 Відповісти
Своєї вати завались, так ще понаєхала білоруська та кацапська, Сморігіни, Жидкови ...
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23.03.2021 17:02 Відповісти
Именно жидковы ! Скока же желающих заработать на малограмотных и легковерных !? Да сгинет мацковское мракобесие!
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23.03.2021 17:36 Відповісти
********* подстоломница . пардон кума . во всей красе --- особенно в курятнике
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23.03.2021 17:33 Відповісти
НІКОЛИ!, Тварюки зелені. Ви В Україні не житемемо! ))) Бо ви
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23.03.2021 18:27 Відповісти

не тяжело?(стаканом качаться)))
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23.03.2021 18:58 Відповісти
Ти зелений дебіл, що так хутко відгукнувся?
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23.03.2021 20:35 Відповісти
Сорі, зелена тварюка.
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23.03.2021 20:36 Відповісти
прикольно) кабальеро, вы кто? я вас не звал, ну, вы понял
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 4752
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23.03.2021 20:54 Відповісти
е дибіли зелені! Готуйтеся до з'**** з України!
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23.03.2021 19:16 Відповісти
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 3444

...
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23.03.2021 20:06 Відповісти
а до чого приурочили ходу кривославние?
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23.03.2021 20:19 Відповісти
так это подсосище с самой юности заразу разносит...
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23.03.2021 20:26 Відповісти
та марченко взагалі розум втратила курва мпц
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23.03.2021 23:44 Відповісти
Яка ж вона тупа ця *************, тупий вираз обличчя, тупі запитання, тупі відповіді. Ботоксна мордяка вже сама на себе не схожа, ніс відрізала, ботоксом вся обколота, фууу. Спалити цю відьму треба разом з її чахликом невмирущим.
Мене навіть від коротеньких уривків вже нудило, не уявляю, як цю піздьовницю взагалі можна дивитись.
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24.03.2021 01:14 Відповісти
Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення - Цензор.НЕТ 6931
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24.03.2021 11:27 Відповісти
у Марченко домашний храм с блек-джеком и поломницами
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24.03.2021 14:14 Відповісти
 
 