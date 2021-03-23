Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення. ВIДЕО
Про що розповідала Оксана Марченко в новій серії "Прочанки"? Як кума Володимира Путіна рветься у велику українську політику через кістки і черепи? І як філія Російської Православної церкви в Україні переживає весняне загострення?
Богдан Буткевич уважно все це подивився і підготував для вас веселий та іронічний розбір весняного мракобісся.
Отже, світ побачила чергова серія шедевру з претензією на "Оскар". Ідеться черговий випуск псевдоправославного треш-контенту від Оксани Марченко, з якої технологи ОПЗЖ намагаються виліпити захисницю "русского мира".
Як актор "Дизель шоу" Євген Сморигін та боксер Олександр Усик допомагали Оксані Марченко рекламувати себе? І чому Усик несподівано пішов проти "прочанки"?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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не тяжело?(стаканом качаться)))
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Мене навіть від коротеньких уривків вже нудило, не уявляю, як цю піздьовницю взагалі можна дивитись.