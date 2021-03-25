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Кравчук вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО
Перший президент України (1991-1994), голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусу.
Він отримав щеплення препаратом Covishield. Вакцинацію першого президента показали в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, 87-річний політики зробив щеплення в одній з київських клінік.
Топ коментарі
+7 Паровоз на Соломенке
показати весь коментар25.03.2021 12:05
+6 Павел Орехов #471317
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+5 Fly Flyiovich
показати весь коментар25.03.2021 11:56
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у церкві"© (Г.Москаль)
Чи можна довіряти смердючому старому пердлу Христопродавеві Кравчуку, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", і який тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це була б найкраща вакцінвція.
А якщо віднайдуться бажаючі надати Кравчукові благодійну допомогу, то нехай дадуть йому грошей і відведуть до церкви.