Кравчук вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО

Перший президент України (1991-1994), голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусу.

Він отримав щеплення препаратом Covishield. Вакцинацію першого президента показали в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, 87-річний політики зробив щеплення в одній з київських клінік.

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