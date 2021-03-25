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Кравчук вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО

Перший президент України (1991-1994), голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусу.

Він отримав щеплення препаратом Covishield. Вакцинацію першого президента показали в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, 87-річний політики зробив щеплення в одній з київських клінік.

Також читайте: Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кравчук Леонід (546) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ага, витамин В12
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25.03.2021 12:05
+6
Зато всю страну лишил ракетного иммунитета от россиян.
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25.03.2021 12:15
+5
Этот старый еврей уж точно не индийский шмурдяк себе вколол.
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25.03.2021 11:56
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Та йому, я думаю, вже по барабану чим прививатись...
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25.03.2021 11:56 Відповісти
і чому він не зняв хфутболку?
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25.03.2021 15:24 Відповісти
Этот старый еврей уж точно не индийский шмурдяк себе вколол.
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25.03.2021 11:56 Відповісти
А какой?
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25.03.2021 12:01 Відповісти
Еврейский!
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25.03.2021 12:15 Відповісти
87 летний "политик",перепутали с маразматик
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25.03.2021 22:56 Відповісти
Дедушка старый...ему все равно...
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25.03.2021 11:58 Відповісти
Зажимаем кулаки и надеемся
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25.03.2021 12:03 Відповісти
На шо, шо физраствор не рассосется?
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25.03.2021 12:16 Відповісти
ага, витамин В12
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25.03.2021 12:05 Відповісти
Да *****!
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25.03.2021 12:10 Відповісти
КАКОЙ вакциной?
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25.03.2021 12:12 Відповісти
Зато всю страну лишил ракетного иммунитета от россиян.
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25.03.2021 12:15 Відповісти
Я б за це йому цианід увів би дві дози.
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25.03.2021 21:13 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи можна довіряти смердючому старому пердлу Христопродавеві Кравчуку, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", і який тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це була б найкраща вакцінвція.
А якщо віднайдуться бажаючі надати Кравчукові благодійну допомогу, то нехай дадуть йому грошей і відведуть до церкви.
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25.03.2021 12:19 Відповісти
вітамінка/фізрозчин
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25.03.2021 12:20 Відповісти
старый масон продал душу и Украину, поэтому так долго живет
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25.03.2021 12:25 Відповісти
Залишилось тільки сподіватись на божу кару). Від людей, нажаль, цьому єврею Блюму не дісталось по заслугам.
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25.03.2021 13:14 Відповісти
ага, скорее Микки Маус покарает че вымышленный мужик в газообразном состоянии
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25.03.2021 14:32 Відповісти
Странно, ведь в недавнем интервью Гордону Кравчук хвастался американским кулоном, который убивает вокруг него коронавирус. Батарейки в кулоне что ли сели?
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25.03.2021 12:30 Відповісти
старый маразматик забыл куда его положил.Или Гордон скомуниздил.
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25.03.2021 12:34 Відповісти
Будь здоров, нафталиновый хитрожопик!
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Витамины нынче в моде
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25.03.2021 13:55 Відповісти
Пора ласты комуняцкие склеивать хитрожопому
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25.03.2021 14:48 Відповісти
Цирк. Так все и поверили. Держат людей за дураков, лохов. Какой вакциной? американской?? Скорее витаминами..или стояко.
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25.03.2021 15:49 Відповісти
хоть бы ОНО сдохло, тварь комуняцкая
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25.03.2021 15:51 Відповісти
Содержание ЯО это огромнейшие деньги, не под силу бюджету Украины. По этой причине был продан Китаю почти полностью построенный в Николаеве авианосец, даже второй самолет Мрия, который находится на заводе,не в состоянии вот уже 30 лет достроить,денег нет.
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25.03.2021 23:10 Відповісти
А почему медсестра так одета? Она ведь тоже привита. Думаю уже должна быть и дважды привита. Должна быть максимум в маске, т.к. даже если привита, то всё ещё может быть заразной.
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26.03.2021 06:02 Відповісти
 
 