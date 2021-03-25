Кравчук вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО

Первый президент Украины (1991-1994), глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса.

Он получил прививку препаратом Covishield. Вакцинацию первого президента показали в эфире канала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, 87-летний политики сделал прививку в одной из киевских клиник.

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