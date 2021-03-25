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Кравчук вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО
Первый президент Украины (1991-1994), глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса.
Он получил прививку препаратом Covishield. Вакцинацию первого президента показали в эфире канала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, 87-летний политики сделал прививку в одной из киевских клиник.
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+7 Паровоз на Соломенке
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+6 Павел Орехов #471317
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у церкві"© (Г.Москаль)
Чи можна довіряти смердючому старому пердлу Христопродавеві Кравчуку, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", і який тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це була б найкраща вакцінвція.
А якщо віднайдуться бажаючі надати Кравчукові благодійну допомогу, то нехай дадуть йому грошей і відведуть до церкви.