УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9060 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
21 218 91

Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму. ВIДЕО

Росія перекидає свої війська на північ окупованого нею Криму. Зокрема там помічена 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Так, увечері 10 квітня на YouTube з'явилося чергове відео ешелону з військовою технікою, який вночі проходить через станцію Нижньогірська на північний схід від окупованого Сімферополя (за 150 кілометрів їзди від кордону з Херсонською областю України). Геолокацію підтвердив користувач Твіттера @COUPSURE, поїзд прямує у північному напрямку. Техніка на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д і БТР-МДМ або машини на їх базі) характерна для десантних частин.

"7 квітня в TikTok було опубліковано відео з такою ж технікою на платформах. У коментарях сказано, що його знято у Пскові - нам вдалося підтвердити геолокацію. Порівнявши порядок гусеничної техніки на двох відео, ми прийшли до висновку, що у Пскові було знято той самий ешелон, що і в Криму - але ще до того, як до нього причепили пасажирські вагони і платформи з вантажівками. У Пскові й околицях базується 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Раніше ми писали про перекидання її техніки в Крим, а відтоді ми та інші дослідники неодноразово фіксували состави, які прямували зі Пскова до Сімферополя", - сказано в повідомленні.

Кількість потягів із технікою дивізії дозволяє припустити, що в окупований Крим перекидають значну частину техніки й особового складу дивізії, проте це перший випадок, коли її присутність було помічено на північ від окупованого Сімферополя.

"Нещодавно комплекс радіоелектронної боротьби "Інфауна", характерний для десантних частин, було помічено, коли він рухався своїм ходом приблизно в районі Сімферополя, тому не виключено, що принаймні частина ешелонів 76-ї дивізії розвантажуються на станції "Сімферополь-вантажний", а не йдуть далі на північ", - зазначає розслідувальна група.

Conflict Intelligence Team додають, що на більшій частині машин зафарбовано бортові номери, проте в даному випадку це можна пояснити скоріше міркуваннями загального оперативної маскування, ніж наміром у майбутньому видати техніку за сепаратистську. Завдяки тому, що зафарбовані вони не всі, ми можемо бачити, що тактичні знаки мають форму рівностороннього трикутника вершиною вниз. Такі знаки в 76-й дивізії використовують два полки, з них у Пскові дислокується 234-й.

Автор: 

армія рф (17764) Крим (14185) росія (65934)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3083Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4361

...
показати весь коментар
12.04.2021 17:52
+28
какой долг был у воиноф-дабаравольцеф из Пскофской дивизии да и Алтайского края...
на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
показати весь коментар
12.04.2021 17:59
+26
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3644
показати весь коментар
12.04.2021 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3083Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4361

...
показати весь коментар
12.04.2021 17:52 Відповісти
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3644
показати весь коментар
12.04.2021 17:54 Відповісти
какой долг был у воиноф-дабаравольцеф из Пскофской дивизии да и Алтайского края...
на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
показати весь коментар
12.04.2021 17:59 Відповісти
Долг удобрить украинский чернозем.
показати весь коментар
12.04.2021 18:28 Відповісти
единственное что у кацапов хорошо вышло, в своей никчемной жизни
показати весь коментар
12.04.2021 21:18 Відповісти
долг - теперь жена ипотеку выплатит
показати весь коментар
19.04.2021 22:51 Відповісти
В РОССИИ БОЯТСЯ ОБСУЖДАТЬ ПОХОРОНЫ ПСКОВСКИХ

ДЕСАНТНИКОВ.http://www.youtube.com/watch?v=8S3jzFjO-jQ
показати весь коментар
12.04.2021 17:52 Відповісти
Уже затерли сволочи... А что там было?
показати весь коментар
12.04.2021 19:26 Відповісти
Блазень готовий на словах "всєх побєдіть"...
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9072
показати весь коментар
12.04.2021 17:53 Відповісти
ДУМАЮ все понты Кремлядска это- попытка надежда... заставить захватив на пару дней КАХОВСКУЮ ГРЭЧС это открыть без всяких условий Северо Крымский канал в Крым с водой...но это будет агрессия оккупация военная интервенция со всеми вытекающими последствиями. И если Крым Путин мог бы как то натянув сову на глобус прикрывать каким то референдумом и Автономией Республики Крым то Херсонская область никогда не была с правом на автономность.... нет они могут многое много сделать гадостей.. Одессу захватить да попытаться можно но почему бы не вспомнить ЖАЖДУ ведь с 1941 года ничего не поменялось в доставке воды в город оставив Одессу на 10-20 суток без воды тут уж извините никакие автоматы и танки не помогут.. сами сбегут.. нет /Украину захватить и держать в повиновении Путину надо 500 тысяч старт если не все полтора миллиона а это вся армия России.... на сегодня...
показати весь коментар
12.04.2021 18:14 Відповісти
где пво арта и батальоны армейский армий и ежи на дорогах..
показати весь коментар
12.04.2021 18:35 Відповісти
Скоро выйдеш подсрачник дадут и автомат.
показати весь коментар
12.04.2021 17:55 Відповісти
А мені ось цікаво, картопля росте краще на пісюковських дісантніках, чи на якутських танкістах?
показати весь коментар
12.04.2021 17:56 Відповісти
ні...на місцевих сєпарах...все ж таке воно "районірованє...акліматизоване "
показати весь коментар
12.04.2021 18:27 Відповісти
Це на місцевих добре росте сінєглазка
показати весь коментар
12.04.2021 18:53 Відповісти
ну можливо ))) агроном так собі з мене )))))
показати весь коментар
12.04.2021 18:58 Відповісти
Може ви хотіли сказати на бурятських танкістах?
показати весь коментар
12.04.2021 20:31 Відповісти
какаяразніца шановний!
показати весь коментар
12.04.2021 20:45 Відповісти
это на Бердянск наверное планируют их сбросить....
показати весь коментар
12.04.2021 17:57 Відповісти
***** нужна водичка. Они если и пойдут, то вдоль канала на Новую Каховку. И сбрасывать не будут. С Каспия гонят десантные катера в Азов и Черное море.
показати весь коментар
12.04.2021 18:08 Відповісти
десантники пешком не ходят
показати весь коментар
12.04.2021 18:39 Відповісти
тема статья "76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия" в Степном Крыму (Источник: https://censor.net/ru/v3259205), а не катера из Каспия
показати весь коментар
12.04.2021 18:41 Відповісти
Т.е. десантников можно направлять на штурм исключительно самолетами, десантные катера никак не подойдут?


Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4943
показати весь коментар
12.04.2021 18:49 Відповісти
это другая тема, морские пехотинцы и корабли, а то десантники, ВДВ!, они не сядут на корабли, их сбрасывают с воздуха!
показати весь коментар
12.04.2021 19:03 Відповісти
Они на бутьІлку сядут, причем все.
показати весь коментар
12.04.2021 19:12 Відповісти
об этом их не предупредили, они будут кричать перед смертью как потерпевшие "НАС ПОДСТАВИЛИ")
показати весь коментар
12.04.2021 19:29 Відповісти
Нее, они будут как и раньше в 14-ом вещать "мы заблудились, у нас карты не той системы".
показати весь коментар
13.04.2021 08:24 Відповісти
тогда их пожалели, а сейчас прибьют даже в плен не возьмут)
показати весь коментар
13.04.2021 11:37 Відповісти
мало того, десант с берега этого недостаточно, его можно перебить, а вот десант с воздуха в тылу одновременно на Бердянск и Мелитополь, чтобы взять в осаду Мариуполь... это уже полноценная операция военная.. а если водичка только нужна, ну тогда сбросят на Каховку, все равно пешком не пойдут
показати весь коментар
12.04.2021 19:07 Відповісти
Если воздухом на Мелитополь и Бердянск -- тогда уже проще с Краснодарского края, чем с Крыма. Смысл их в Крым перекидывать?
показати весь коментар
12.04.2021 19:23 Відповісти
а как ты их посадишь на корабли в Северном Крыму, где Сиваш залив и Арабатская Стрелка коса, там проблематично... корабли с Каспия будут загружены в Азове на другом от Крыма берегу, а эти псковские направлены в Джанкой на погрузку в самолет
показати весь коментар
12.04.2021 19:28 Відповісти
Донузлав -- Хорлы или Скадовск.
показати весь коментар
12.04.2021 19:43 Відповісти
это с другой стороны, тогда едут на Евпаторию и на Херсон атака
показати весь коментар
12.04.2021 20:09 Відповісти
Ж.д. дорога только через Джанкой. И через Хорлы выходят прямиком на ПК1 канала около Каланчака.

Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5044
показати весь коментар
12.04.2021 20:29 Відповісти
На фига их к перешейку перебрасывать? Было бы понятно, если бы десантников перебрасывали к транспортному аэродрому
показати весь коментар
12.04.2021 17:57 Відповісти
Так они(на видео) и едут в сторону Джанкоя... Аэродром и 30 км до Чонгара... Правда там есть еще одно НО) По Крыму нет другого маршрута ж/д) С Керчи в Симферополь, только через Джанкой)))
показати весь коментар
12.04.2021 18:09 Відповісти
Если вы думаете, что они будут идти пешком к вам через перешеек, или на своих колымагах, то вы ошибаетесь. Поэтому еще раз и еще много, много, очень много раз. ПЭ ВЭ Ооо!!!! Любые виды, формы и варианты. Но преимущество авиации должно быть сведено к нулю. НОЛЬ это все, что должно остаться от ихней авиации, без авиации они бессильны.
показати весь коментар
12.04.2021 17:58 Відповісти
надеюсь наши друзья и союзники США, уже продумали, как нам помочь с ПВО
показати весь коментар
12.04.2021 21:22 Відповісти
что псковские что с рязани, иль бурят одинаково горят.......
показати весь коментар
12.04.2021 17:59 Відповісти
Оооо,эти дохнут массово на свежем украинском воздухе .... от аллергии скорее всего ..
показати весь коментар
12.04.2021 18:02 Відповісти
"сєрьйозная тєхніка!" бобік повезли...)
показати весь коментар
12.04.2021 18:07 Відповісти
Спокуха. У нас есть тот, кто готов умереть, но не отдать... Поминальный концерт квартала обещает быть особо веселым и очень смешным)
показати весь коментар
12.04.2021 18:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477926, "Іноді краще жувати, ніж розмовляти"-ето про тебя!

то,что москальная орда идет на нашу землю-нас убивать, тебя веселит?
показати весь коментар
12.04.2021 21:25 Відповісти
Ты вчера родился? Нет. Тогда вспомни историю и оцени тот факт, что это продолжается столетиями. Ничего нового в этом нет. И так будет и дальше. Об этом знают все, кроме клоуна из ОП, который готов то ли умереть, то ли сойтись на своей средней линии. Плохо себе представляю, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Но поглядим. А потом траурный концерт
показати весь коментар
12.04.2021 21:31 Відповісти
Цензор ну хватит уже тупить) Нет по Крыму другой ветки Ж/Д))) Только через Джанкой)
показати весь коментар
12.04.2021 18:12 Відповісти
и...что хотел сказать? что ***** нас пожалеет?
показати весь коментар
12.04.2021 21:27 Відповісти
тем временем в питере с огоньком празднуют https://www.youtube.com/watch?v=GV4H16fE2Rw день кацманавта ))
показати весь коментар
12.04.2021 18:13 Відповісти
Огонь с горящей мануфактуры (2 300 м2) в Петербурге уже перекинулся на соседний дом
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5645

...
показати весь коментар
12.04.2021 18:33 Відповісти
Уже больше 10 000 кв. метров.
показати весь коментар
12.04.2021 18:47 Відповісти
"харашо горим!" ))
показати весь коментар
12.04.2021 18:53 Відповісти
Эрдоган на встрече с Зеленским позавчера предложил отжать Крым у рюсских Мудаков...,Зеля сказал Крымская платформа все решит мирно...
показати весь коментар
12.04.2021 18:14 Відповісти
***** будет коридор к воде пробивать
показати весь коментар
12.04.2021 18:17 Відповісти
и наша задача отбить ***** загребущие ручонки!
показати весь коментар
12.04.2021 21:28 Відповісти
Да уже восьмой год пробивает баран Мавзолейный...
показати весь коментар
12.04.2021 18:19 Відповісти
ну таки раньше с водой так остро вопрос не стоял
показати весь коментар
12.04.2021 18:36 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3523198.html "Искандеры" уже не смеются)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2580

Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Sharp`s
показати весь коментар
12.04.2021 18:20 Відповісти
там всё дело в том . что маркировки ракет - только для внутреннего использования . на экспорт такое не поставляют . ихнее фсб уже сообщило о продаже со складов ракет прапорщиками
показати весь коментар
12.04.2021 18:35 Відповісти
"это не мы. нас там нет"
показати весь коментар
12.04.2021 18:42 Відповісти
та мы в курсе: любой Искандер можно купить в военторге
показати весь коментар
12.04.2021 21:30 Відповісти
там намного интересней . Алиев \между прочим давний друг путина \ заявлял . что пусков ракет с территории карабаха и армении не было .а потом вдруг появились обломки которые стоят только на вооружении у кацапов и вывод только один - стреляли с территории рф . недаром те сейчас воют . что эти обломки турки с сирии привезли и подбросили . видно что то вымутить хочет с кацапов
показати весь коментар
12.04.2021 21:38 Відповісти
Ицкандеры слишком много смеялись и что то там внутри лопнуло,порвалось
показати весь коментар
12.04.2021 18:41 Відповісти
а нашефсё по кущам кругами водят для красивого фона (и шоб маманя не волновалась)
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7073

...
показати весь коментар
12.04.2021 18:48 Відповісти
а https://censor.net/ru/user/371210, в ето время сидит дома на горшке и пасквили пишет на Украинского Президента
показати весь коментар
12.04.2021 21:32 Відповісти
мой горшок, хочу - сижу, хочу - не сижу...
у тебе нет своего горшка? тебя так волнует эта тема?
показати весь коментар
12.04.2021 21:38 Відповісти
ай да байрактары
показати весь коментар
13.04.2021 11:17 Відповісти
Идите в Украину,псковские десантники. Здесь земля,червяки,берёзки. Всё для вашего комфорта.
показати весь коментар
12.04.2021 18:21 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472 1 ч

Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.
показати весь коментар
12.04.2021 18:23 Відповісти
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7146
показати весь коментар
12.04.2021 18:50 Відповісти
"Офигеть просто неожиданность". Кацап пусть потом не обижается,когда от Украины " неожиданность" ему в в голову прилетит
показати весь коментар
12.04.2021 18:27 Відповісти
О гибели сводной Псковско-Костромской дивизии ВДВ РАБссии на Дамбассе рассказал Псковский депутат Лев Шлосберг...,его избили до полусмерти...,но он выжил и его друг журналист..а утром Путлер срочнно засекретил всех своих долхляков на Дамьассе,победу над Гитлером тоже засекретил до 2040 года...,а была ли паБЕДА?
показати весь коментар
12.04.2021 18:28 Відповісти
дивизий на донбассе не было тем более сводной псковско-костромской. не вводите в заблуждение . были бтг на основе дивизий . а это очень разное
показати весь коментар
12.04.2021 18:41 Відповісти
Так, дивізія там не загинула. Але до 2х рот мабуть було.
показати весь коментар
12.04.2021 20:36 Відповісти
вы не поняли суть . про дивизии зашедшии на нашу территорию
показати весь коментар
12.04.2021 21:23 Відповісти
во как добавилось не успел и дописать . про дивизии на нашей территории пишут от нашего имени кацапы а потом это разносят как очередной фейк от хохлов .были сводные бтг это то чем кацапы воюют с 2008г.со времён ссср принцип остался по первой\боеспособной\ роте с каждого батальона . если не хватает берут с других частей и получается бтг
показати весь коментар
12.04.2021 21:31 Відповісти
конкретно это легко подбивается Стугной... если конечно она есть у солдат
а вот РЭБ - это неприятно... ожидаемо неприятно
вообще там открытая местность и БПЛА раздолье
но их у Украины сейчас 6 байрактаров и похоже всё
показати весь коментар
12.04.2021 18:31 Відповісти
там раздолье для артиллерии
показати весь коментар
12.04.2021 18:42 Відповісти
эх.... НЕ будет на упреждение... хуже - не будут вообще стрелятьпо "российской" территории.. толь если зашла на тер Украины
а ведь Крым - Украина... но.... как всегда... солдаты .. не жалко - главное чтобы путин не рассердился
показати весь коментар
12.04.2021 18:53 Відповісти
у тебя устаревшие данные! Погугли - убедишься
показати весь коментар
12.04.2021 20:13 Відповісти
Підрозділи 95 десантно-штурмової бригади спільно з екіпажами бойових вертольотів армійської авіації взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя.
Про це сповістила прес-служба Міністерства оборони України.Як зазначається, одне із завдань цього навчання - органи військового управління відпрацьовували стійке управління підрозділами, і також - відпрацьовували їх ефективне застосування у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.

Армійська авіація під час цих навчань залучалась для забезпечення вогневої підтримки десантників, і також - відпрацювання евакуації умовного поранених.

Також, як розповіла прес-служба МОУ, в рамках окремого тренування підрозділи 95 десантно-штурмової бригади почали активну фазу вогневої підготовки гранатометників та операторів ПТРК "Корсар".

https://defence-ua.com/photo/95_brigada_trenuvalas_vidbivati_morskij_desant_protivnika-117.html
показати весь коментар
12.04.2021 18:46 Відповісти
Багато гною буде
показати весь коментар
12.04.2021 19:14 Відповісти
вам не кажется что такую инфу сливают специально, что бы навести жути на цивилизацию?
показати весь коментар
12.04.2021 19:51 Відповісти
Нет не кажется. Именно для этого и делается. Любая операция готовится скрытно а тут все напоказ.
показати весь коментар
12.04.2021 20:38 Відповісти
Зато псковичей свозят в Алупку помыть @алупку.
показати весь коментар
12.04.2021 19:53 Відповісти
Це вже серйозно. А вувузєла мовчить. Де засідання РНБО, б..дь?!
показати весь коментар
12.04.2021 20:03 Відповісти
********** надеемся зайти за плечами мирных жителей Украины.
показати весь коментар
12.04.2021 20:44 Відповісти
А шо у них там десантура профессиональная уже или всё теже срочники с понтами, будущие бухие заплывщики в фонтанах?
показати весь коментар
12.04.2021 21:36 Відповісти
за чуваком уже выехали?
показати весь коментар
13.04.2021 11:20 Відповісти
 
 