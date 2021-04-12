Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму. ВIДЕО
Росія перекидає свої війська на північ окупованого нею Криму. Зокрема там помічена 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team.
Так, увечері 10 квітня на YouTube з'явилося чергове відео ешелону з військовою технікою, який вночі проходить через станцію Нижньогірська на північний схід від окупованого Сімферополя (за 150 кілометрів їзди від кордону з Херсонською областю України). Геолокацію підтвердив користувач Твіттера @COUPSURE, поїзд прямує у північному напрямку. Техніка на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д і БТР-МДМ або машини на їх базі) характерна для десантних частин.
"7 квітня в TikTok було опубліковано відео з такою ж технікою на платформах. У коментарях сказано, що його знято у Пскові - нам вдалося підтвердити геолокацію. Порівнявши порядок гусеничної техніки на двох відео, ми прийшли до висновку, що у Пскові було знято той самий ешелон, що і в Криму - але ще до того, як до нього причепили пасажирські вагони і платформи з вантажівками. У Пскові й околицях базується 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Раніше ми писали про перекидання її техніки в Крим, а відтоді ми та інші дослідники неодноразово фіксували состави, які прямували зі Пскова до Сімферополя", - сказано в повідомленні.
Кількість потягів із технікою дивізії дозволяє припустити, що в окупований Крим перекидають значну частину техніки й особового складу дивізії, проте це перший випадок, коли її присутність було помічено на північ від окупованого Сімферополя.
"Нещодавно комплекс радіоелектронної боротьби "Інфауна", характерний для десантних частин, було помічено, коли він рухався своїм ходом приблизно в районі Сімферополя, тому не виключено, що принаймні частина ешелонів 76-ї дивізії розвантажуються на станції "Сімферополь-вантажний", а не йдуть далі на північ", - зазначає розслідувальна група.
Conflict Intelligence Team додають, що на більшій частині машин зафарбовано бортові номери, проте в даному випадку це можна пояснити скоріше міркуваннями загального оперативної маскування, ніж наміром у майбутньому видати техніку за сепаратистську. Завдяки тому, що зафарбовані вони не всі, ми можемо бачити, що тактичні знаки мають форму рівностороннього трикутника вершиною вниз. Такі знаки в 76-й дивізії використовують два полки, з них у Пскові дислокується 234-й.
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на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
ДЕСАНТНИКОВ.http://www.youtube.com/watch?v=8S3jzFjO-jQ
то,что москальная орда идет на нашу землю-нас убивать, тебя веселит?
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Sharp`s
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у тебе нет своего горшка? тебя так волнует эта тема?
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472 1 ч
Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.
а вот РЭБ - это неприятно... ожидаемо неприятно
вообще там открытая местность и БПЛА раздолье
но их у Украины сейчас 6 байрактаров и похоже всё
а ведь Крым - Украина... но.... как всегда... солдаты .. не жалко - главное чтобы путин не рассердился
Про це сповістила прес-служба Міністерства оборони України.Як зазначається, одне із завдань цього навчання - органи військового управління відпрацьовували стійке управління підрозділами, і також - відпрацьовували їх ефективне застосування у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.
Армійська авіація під час цих навчань залучалась для забезпечення вогневої підтримки десантників, і також - відпрацювання евакуації умовного поранених.
Також, як розповіла прес-служба МОУ, в рамках окремого тренування підрозділи 95 десантно-штурмової бригади почали активну фазу вогневої підготовки гранатометників та операторів ПТРК "Корсар".
https://defence-ua.com/photo/95_brigada_trenuvalas_vidbivati_morskij_desant_protivnika-117.html