Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму. ВIДЕО

Росія перекидає свої війська на північ окупованого нею Криму. Зокрема там помічена 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Так, увечері 10 квітня на YouTube з'явилося чергове відео ешелону з військовою технікою, який вночі проходить через станцію Нижньогірська на північний схід від окупованого Сімферополя (за 150 кілометрів їзди від кордону з Херсонською областю України). Геолокацію підтвердив користувач Твіттера @COUPSURE, поїзд прямує у північному напрямку. Техніка на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д і БТР-МДМ або машини на їх базі) характерна для десантних частин.

"7 квітня в TikTok було опубліковано відео з такою ж технікою на платформах. У коментарях сказано, що його знято у Пскові - нам вдалося підтвердити геолокацію. Порівнявши порядок гусеничної техніки на двох відео, ми прийшли до висновку, що у Пскові було знято той самий ешелон, що і в Криму - але ще до того, як до нього причепили пасажирські вагони і платформи з вантажівками. У Пскові й околицях базується 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Раніше ми писали про перекидання її техніки в Крим, а відтоді ми та інші дослідники неодноразово фіксували состави, які прямували зі Пскова до Сімферополя", - сказано в повідомленні.

Кількість потягів із технікою дивізії дозволяє припустити, що в окупований Крим перекидають значну частину техніки й особового складу дивізії, проте це перший випадок, коли її присутність було помічено на північ від окупованого Сімферополя.

"Нещодавно комплекс радіоелектронної боротьби "Інфауна", характерний для десантних частин, було помічено, коли він рухався своїм ходом приблизно в районі Сімферополя, тому не виключено, що принаймні частина ешелонів 76-ї дивізії розвантажуються на станції "Сімферополь-вантажний", а не йдуть далі на північ", - зазначає розслідувальна група.

Conflict Intelligence Team додають, що на більшій частині машин зафарбовано бортові номери, проте в даному випадку це можна пояснити скоріше міркуваннями загального оперативної маскування, ніж наміром у майбутньому видати техніку за сепаратистську. Завдяки тому, що зафарбовані вони не всі, ми можемо бачити, що тактичні знаки мають форму рівностороннього трикутника вершиною вниз. Такі знаки в 76-й дивізії використовують два полки, з них у Пскові дислокується 234-й.