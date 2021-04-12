Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма. ВИДЕО

Россия перебрасывает свои войска на север оккупированного ею Крыма. В частности там замечена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Так, вечером 10 апреля на YouTube появилось очередное видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от оккупированного Симферополя (в 150 километрах езды от границы с Херсонской областью Украины). Геолокацию подтвердил пользователь Твиттера @COUPSURE, поезд следует в северном направлении. Техника на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ или машины на их базе) характерна для десантных частей.

"7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове - нам удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму - но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь", - говорится в сообщении.

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Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в оккупированный Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее оккупированного Симферополя.

"Недавно комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна", характерный для десантных частей, был замечен движущимся своим ходом предположительно в районе Симферополя, поэтому не исключено, что по крайней мере часть эшелонов 76-й дивизии разгружаются на станции "Симферополь-грузовой", а не следуют дальше на север", - отмечает расследовательская группа.

Conflict Intelligence Team добавляют, что на большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й.

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