Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма. ВИДЕО
Россия перебрасывает свои войска на север оккупированного ею Крыма. В частности там замечена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Так, вечером 10 апреля на YouTube появилось очередное видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от оккупированного Симферополя (в 150 километрах езды от границы с Херсонской областью Украины). Геолокацию подтвердил пользователь Твиттера @COUPSURE, поезд следует в северном направлении. Техника на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ или машины на их базе) характерна для десантных частей.
"7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове - нам удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму - но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь", - говорится в сообщении.
Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в оккупированный Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее оккупированного Симферополя.
"Недавно комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна", характерный для десантных частей, был замечен движущимся своим ходом предположительно в районе Симферополя, поэтому не исключено, что по крайней мере часть эшелонов 76-й дивизии разгружаются на станции "Симферополь-грузовой", а не следуют дальше на север", - отмечает расследовательская группа.
Conflict Intelligence Team добавляют, что на большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
ДЕСАНТНИКОВ.http://www.youtube.com/watch?v=8S3jzFjO-jQ
то,что москальная орда идет на нашу землю-нас убивать, тебя веселит?
...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Sharp`s
...
у тебе нет своего горшка? тебя так волнует эта тема?
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472 1 ч
Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.
а вот РЭБ - это неприятно... ожидаемо неприятно
вообще там открытая местность и БПЛА раздолье
но их у Украины сейчас 6 байрактаров и похоже всё
а ведь Крым - Украина... но.... как всегда... солдаты .. не жалко - главное чтобы путин не рассердился
Про це сповістила прес-служба Міністерства оборони України.Як зазначається, одне із завдань цього навчання - органи військового управління відпрацьовували стійке управління підрозділами, і також - відпрацьовували їх ефективне застосування у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.
Армійська авіація під час цих навчань залучалась для забезпечення вогневої підтримки десантників, і також - відпрацювання евакуації умовного поранених.
Також, як розповіла прес-служба МОУ, в рамках окремого тренування підрозділи 95 десантно-штурмової бригади почали активну фазу вогневої підготовки гранатометників та операторів ПТРК "Корсар".
https://defence-ua.com/photo/95_brigada_trenuvalas_vidbivati_morskij_desant_protivnika-117.html