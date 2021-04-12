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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма. ВИДЕО

Россия перебрасывает свои войска на север оккупированного ею Крыма. В частности там замечена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Так, вечером 10 апреля на YouTube появилось очередное видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от оккупированного Симферополя (в 150 километрах езды от границы с Херсонской областью Украины). Геолокацию подтвердил пользователь Твиттера @COUPSURE, поезд следует в северном направлении. Техника на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ или машины на их базе) характерна для десантных частей.

"7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове - нам удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму - но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Похоже, будет большая операция": британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем. ВИДЕО

Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в оккупированный Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее оккупированного Симферополя.

"Недавно комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна", характерный для десантных частей, был замечен движущимся своим ходом предположительно в районе Симферополя, поэтому не исключено, что по крайней мере часть эшелонов 76-й дивизии разгружаются на станции "Симферополь-грузовой", а не следуют дальше на север", - отмечает расследовательская группа.

Conflict Intelligence Team добавляют, что на большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й.

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Автор: 

армия РФ (19613) Крым (26421) россия (96095)


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Топ комментарии
+31
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3083Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4361

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12.04.2021 17:52
+28
какой долг был у воиноф-дабаравольцеф из Пскофской дивизии да и Алтайского края...
на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
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12.04.2021 17:59
+26
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3644
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12.04.2021 17:54
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Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3083Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4361

...
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12.04.2021 17:52 Ответить
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3644
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12.04.2021 17:54 Ответить
какой долг был у воиноф-дабаравольцеф из Пскофской дивизии да и Алтайского края...
на территории Украины и Донецкого аэропорта (в частности)??? и в какой-то там наваросии???
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12.04.2021 17:59 Ответить
Долг удобрить украинский чернозем.
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12.04.2021 18:28 Ответить
единственное что у кацапов хорошо вышло, в своей никчемной жизни
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12.04.2021 21:18 Ответить
долг - теперь жена ипотеку выплатит
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19.04.2021 22:51 Ответить
В РОССИИ БОЯТСЯ ОБСУЖДАТЬ ПОХОРОНЫ ПСКОВСКИХ

ДЕСАНТНИКОВ.http://www.youtube.com/watch?v=8S3jzFjO-jQ
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12.04.2021 17:52 Ответить
Уже затерли сволочи... А что там было?
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12.04.2021 19:26 Ответить
Блазень готовий на словах "всєх побєдіть"...
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9072
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12.04.2021 17:53 Ответить
ДУМАЮ все понты Кремлядска это- попытка надежда... заставить захватив на пару дней КАХОВСКУЮ ГРЭЧС это открыть без всяких условий Северо Крымский канал в Крым с водой...но это будет агрессия оккупация военная интервенция со всеми вытекающими последствиями. И если Крым Путин мог бы как то натянув сову на глобус прикрывать каким то референдумом и Автономией Республики Крым то Херсонская область никогда не была с правом на автономность.... нет они могут многое много сделать гадостей.. Одессу захватить да попытаться можно но почему бы не вспомнить ЖАЖДУ ведь с 1941 года ничего не поменялось в доставке воды в город оставив Одессу на 10-20 суток без воды тут уж извините никакие автоматы и танки не помогут.. сами сбегут.. нет /Украину захватить и держать в повиновении Путину надо 500 тысяч старт если не все полтора миллиона а это вся армия России.... на сегодня...
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12.04.2021 18:14 Ответить
где пво арта и батальоны армейский армий и ежи на дорогах..
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12.04.2021 18:35 Ответить
Скоро выйдеш подсрачник дадут и автомат.
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12.04.2021 17:55 Ответить
А мені ось цікаво, картопля росте краще на пісюковських дісантніках, чи на якутських танкістах?
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12.04.2021 17:56 Ответить
ні...на місцевих сєпарах...все ж таке воно "районірованє...акліматизоване "
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12.04.2021 18:27 Ответить
Це на місцевих добре росте сінєглазка
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12.04.2021 18:53 Ответить
ну можливо ))) агроном так собі з мене )))))
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12.04.2021 18:58 Ответить
Може ви хотіли сказати на бурятських танкістах?
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12.04.2021 20:31 Ответить
какаяразніца шановний!
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12.04.2021 20:45 Ответить
это на Бердянск наверное планируют их сбросить....
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12.04.2021 17:57 Ответить
***** нужна водичка. Они если и пойдут, то вдоль канала на Новую Каховку. И сбрасывать не будут. С Каспия гонят десантные катера в Азов и Черное море.
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12.04.2021 18:08 Ответить
десантники пешком не ходят
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12.04.2021 18:39 Ответить
тема статья "76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия" в Степном Крыму (Источник: https://censor.net/ru/v3259205), а не катера из Каспия
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12.04.2021 18:41 Ответить
Т.е. десантников можно направлять на штурм исключительно самолетами, десантные катера никак не подойдут?


Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4943
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12.04.2021 18:49 Ответить
это другая тема, морские пехотинцы и корабли, а то десантники, ВДВ!, они не сядут на корабли, их сбрасывают с воздуха!
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12.04.2021 19:03 Ответить
Они на бутьІлку сядут, причем все.
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12.04.2021 19:12 Ответить
об этом их не предупредили, они будут кричать перед смертью как потерпевшие "НАС ПОДСТАВИЛИ")
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12.04.2021 19:29 Ответить
Нее, они будут как и раньше в 14-ом вещать "мы заблудились, у нас карты не той системы".
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13.04.2021 08:24 Ответить
тогда их пожалели, а сейчас прибьют даже в плен не возьмут)
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13.04.2021 11:37 Ответить
мало того, десант с берега этого недостаточно, его можно перебить, а вот десант с воздуха в тылу одновременно на Бердянск и Мелитополь, чтобы взять в осаду Мариуполь... это уже полноценная операция военная.. а если водичка только нужна, ну тогда сбросят на Каховку, все равно пешком не пойдут
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12.04.2021 19:07 Ответить
Если воздухом на Мелитополь и Бердянск -- тогда уже проще с Краснодарского края, чем с Крыма. Смысл их в Крым перекидывать?
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12.04.2021 19:23 Ответить
а как ты их посадишь на корабли в Северном Крыму, где Сиваш залив и Арабатская Стрелка коса, там проблематично... корабли с Каспия будут загружены в Азове на другом от Крыма берегу, а эти псковские направлены в Джанкой на погрузку в самолет
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12.04.2021 19:28 Ответить
Донузлав -- Хорлы или Скадовск.
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12.04.2021 19:43 Ответить
это с другой стороны, тогда едут на Евпаторию и на Херсон атака
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12.04.2021 20:09 Ответить
Ж.д. дорога только через Джанкой. И через Хорлы выходят прямиком на ПК1 канала около Каланчака.

Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5044
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12.04.2021 20:29 Ответить
На фига их к перешейку перебрасывать? Было бы понятно, если бы десантников перебрасывали к транспортному аэродрому
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12.04.2021 17:57 Ответить
Так они(на видео) и едут в сторону Джанкоя... Аэродром и 30 км до Чонгара... Правда там есть еще одно НО) По Крыму нет другого маршрута ж/д) С Керчи в Симферополь, только через Джанкой)))
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12.04.2021 18:09 Ответить
Если вы думаете, что они будут идти пешком к вам через перешеек, или на своих колымагах, то вы ошибаетесь. Поэтому еще раз и еще много, много, очень много раз. ПЭ ВЭ Ооо!!!! Любые виды, формы и варианты. Но преимущество авиации должно быть сведено к нулю. НОЛЬ это все, что должно остаться от ихней авиации, без авиации они бессильны.
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12.04.2021 17:58 Ответить
надеюсь наши друзья и союзники США, уже продумали, как нам помочь с ПВО
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12.04.2021 21:22 Ответить
что псковские что с рязани, иль бурят одинаково горят.......
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12.04.2021 17:59 Ответить
Оооо,эти дохнут массово на свежем украинском воздухе .... от аллергии скорее всего ..
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12.04.2021 18:02 Ответить
"сєрьйозная тєхніка!" бобік повезли...)
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12.04.2021 18:07 Ответить
Спокуха. У нас есть тот, кто готов умереть, но не отдать... Поминальный концерт квартала обещает быть особо веселым и очень смешным)
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12.04.2021 18:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/477926, "Іноді краще жувати, ніж розмовляти"-ето про тебя!

то,что москальная орда идет на нашу землю-нас убивать, тебя веселит?
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12.04.2021 21:25 Ответить
Ты вчера родился? Нет. Тогда вспомни историю и оцени тот факт, что это продолжается столетиями. Ничего нового в этом нет. И так будет и дальше. Об этом знают все, кроме клоуна из ОП, который готов то ли умереть, то ли сойтись на своей средней линии. Плохо себе представляю, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Но поглядим. А потом траурный концерт
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12.04.2021 21:31 Ответить
Цензор ну хватит уже тупить) Нет по Крыму другой ветки Ж/Д))) Только через Джанкой)
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12.04.2021 18:12 Ответить
и...что хотел сказать? что ***** нас пожалеет?
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12.04.2021 21:27 Ответить
тем временем в питере с огоньком празднуют https://www.youtube.com/watch?v=GV4H16fE2Rw день кацманавта ))
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12.04.2021 18:13 Ответить
Огонь с горящей мануфактуры (2 300 м2) в Петербурге уже перекинулся на соседний дом
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5645

...
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12.04.2021 18:33 Ответить
Уже больше 10 000 кв. метров.
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12.04.2021 18:47 Ответить
"харашо горим!" ))
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12.04.2021 18:53 Ответить
Эрдоган на встрече с Зеленским позавчера предложил отжать Крым у рюсских Мудаков...,Зеля сказал Крымская платформа все решит мирно...
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12.04.2021 18:14 Ответить
***** будет коридор к воде пробивать
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12.04.2021 18:17 Ответить
и наша задача отбить ***** загребущие ручонки!
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12.04.2021 21:28 Ответить
Да уже восьмой год пробивает баран Мавзолейный...
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12.04.2021 18:19 Ответить
ну таки раньше с водой так остро вопрос не стоял
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12.04.2021 18:36 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3523198.html "Искандеры" уже не смеются)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2580

Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Sharp`s
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12.04.2021 18:20 Ответить
там всё дело в том . что маркировки ракет - только для внутреннего использования . на экспорт такое не поставляют . ихнее фсб уже сообщило о продаже со складов ракет прапорщиками
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12.04.2021 18:35 Ответить
"это не мы. нас там нет"
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12.04.2021 18:42 Ответить
та мы в курсе: любой Искандер можно купить в военторге
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12.04.2021 21:30 Ответить
там намного интересней . Алиев \между прочим давний друг путина \ заявлял . что пусков ракет с территории карабаха и армении не было .а потом вдруг появились обломки которые стоят только на вооружении у кацапов и вывод только один - стреляли с территории рф . недаром те сейчас воют . что эти обломки турки с сирии привезли и подбросили . видно что то вымутить хочет с кацапов
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12.04.2021 21:38 Ответить
Ицкандеры слишком много смеялись и что то там внутри лопнуло,порвалось
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12.04.2021 18:41 Ответить
а нашефсё по кущам кругами водят для красивого фона (и шоб маманя не волновалась)
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7073

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12.04.2021 18:48 Ответить
а https://censor.net/ru/user/371210, в ето время сидит дома на горшке и пасквили пишет на Украинского Президента
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12.04.2021 21:32 Ответить
мой горшок, хочу - сижу, хочу - не сижу...
у тебе нет своего горшка? тебя так волнует эта тема?
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12.04.2021 21:38 Ответить
ай да байрактары
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13.04.2021 11:17 Ответить
Идите в Украину,псковские десантники. Здесь земля,червяки,берёзки. Всё для вашего комфорта.
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12.04.2021 18:21 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472 1 ч

Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.
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12.04.2021 18:23 Ответить
Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7146
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12.04.2021 18:50 Ответить
"Офигеть просто неожиданность". Кацап пусть потом не обижается,когда от Украины " неожиданность" ему в в голову прилетит
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12.04.2021 18:27 Ответить
О гибели сводной Псковско-Костромской дивизии ВДВ РАБссии на Дамбассе рассказал Псковский депутат Лев Шлосберг...,его избили до полусмерти...,но он выжил и его друг журналист..а утром Путлер срочнно засекретил всех своих долхляков на Дамьассе,победу над Гитлером тоже засекретил до 2040 года...,а была ли паБЕДА?
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12.04.2021 18:28 Ответить
дивизий на донбассе не было тем более сводной псковско-костромской. не вводите в заблуждение . были бтг на основе дивизий . а это очень разное
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12.04.2021 18:41 Ответить
Так, дивізія там не загинула. Але до 2х рот мабуть було.
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12.04.2021 20:36 Ответить
вы не поняли суть . про дивизии зашедшии на нашу территорию
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12.04.2021 21:23 Ответить
во как добавилось не успел и дописать . про дивизии на нашей территории пишут от нашего имени кацапы а потом это разносят как очередной фейк от хохлов .были сводные бтг это то чем кацапы воюют с 2008г.со времён ссср принцип остался по первой\боеспособной\ роте с каждого батальона . если не хватает берут с других частей и получается бтг
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12.04.2021 21:31 Ответить
конкретно это легко подбивается Стугной... если конечно она есть у солдат
а вот РЭБ - это неприятно... ожидаемо неприятно
вообще там открытая местность и БПЛА раздолье
но их у Украины сейчас 6 байрактаров и похоже всё
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12.04.2021 18:31 Ответить
там раздолье для артиллерии
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12.04.2021 18:42 Ответить
эх.... НЕ будет на упреждение... хуже - не будут вообще стрелятьпо "российской" территории.. толь если зашла на тер Украины
а ведь Крым - Украина... но.... как всегда... солдаты .. не жалко - главное чтобы путин не рассердился
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12.04.2021 18:53 Ответить
у тебя устаревшие данные! Погугли - убедишься
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12.04.2021 20:13 Ответить
Підрозділи 95 десантно-штурмової бригади спільно з екіпажами бойових вертольотів армійської авіації взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя.
Про це сповістила прес-служба Міністерства оборони України.Як зазначається, одне із завдань цього навчання - органи військового управління відпрацьовували стійке управління підрозділами, і також - відпрацьовували їх ефективне застосування у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.

Армійська авіація під час цих навчань залучалась для забезпечення вогневої підтримки десантників, і також - відпрацювання евакуації умовного поранених.

Також, як розповіла прес-служба МОУ, в рамках окремого тренування підрозділи 95 десантно-штурмової бригади почали активну фазу вогневої підготовки гранатометників та операторів ПТРК "Корсар".

https://defence-ua.com/photo/95_brigada_trenuvalas_vidbivati_morskij_desant_protivnika-117.html
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12.04.2021 18:46 Ответить
Багато гною буде
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12.04.2021 19:14 Ответить
вам не кажется что такую инфу сливают специально, что бы навести жути на цивилизацию?
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12.04.2021 19:51 Ответить
Нет не кажется. Именно для этого и делается. Любая операция готовится скрытно а тут все напоказ.
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12.04.2021 20:38 Ответить
Зато псковичей свозят в Алупку помыть @алупку.
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12.04.2021 19:53 Ответить
Це вже серйозно. А вувузєла мовчить. Де засідання РНБО, б..дь?!
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12.04.2021 20:03 Ответить
********** надеемся зайти за плечами мирных жителей Украины.
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12.04.2021 20:44 Ответить
А шо у них там десантура профессиональная уже или всё теже срочники с понтами, будущие бухие заплывщики в фонтанах?
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12.04.2021 21:36 Ответить
за чуваком уже выехали?
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13.04.2021 11:20 Ответить
 
 