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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина готова к вторжению России, - Зеленский

Украина готова к вторжению России, - Зеленский

Российское вторжение - вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Зеленский в ходе визита на Донбасс.

"Конечно. Мы знаем это (о возможности вторжения РФ. - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - отметил президент.

По словам Зеленского США являются "хорошим другом" Украины, но президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и положить конец этому конфликту.

Читайте: Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+49
всё "под личным контролем" вовки-писюаниста...
как оно там верещало:"вы должны все сдохнуть, но не отдать Крым.." пока оно концерты давало в Москве и Донецке"
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12.04.2021 17:01
+48
Украина готова к вторжению России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 348
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12.04.2021 16:56
+47
Украина готова к вторжению России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6183
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12.04.2021 16:57
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Страница 4 из 4
Це схоже на провокацію .Оксано . А як бути з булгарами , євреями , молдованами , гагаузами , татарами та азербайджанцями ? І вони усі хочуть розмовляти тут на своїх рідних мовах ! Вони теж зброя ? А угри на Закарпатті ? Вбивають політичні та військові злочинці а не мова . Австрія була окупована Німеччиною . Там що заборонили австрійцям розмовляти на німецькій мові після визволення від нацистів , бо австрійці можуть онімечитись і без гітлера та нацистів ?
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13.04.2021 10:03 Ответить
А как давно вы, Татьяна, это все поняли???
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12.04.2021 20:12 Ответить
Раньше нужно было думать своей зебильной головой, когда за барана голосовала!
Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.

В нашем случае до 19 года мы имели армию львов под руководством льва!

А сейчас мы имеем дезертира во главе армии, воровство, бардак и коррупцию, два года невыполнения оборонзаказа, деморализацию -70 тысяч уволившихся из ВСУ, отвратительную кормежку, ни одного нового разработанного вооружения.



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12.04.2021 21:44 Ответить
Все ложь. ВСУ получает финансирование в приоритетном порядке, несмотря на экономические трудности в стране, связанные с пандемией. Никто не экономит на армии. 20 год вообще стал рекордным по объёму затрат на оборону и безопасность. В 20 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Проходит реформа укроборонпрома. Укроборонпром сотрудничает с набу и сбу в сфере борьбы с коррупцией, но нужна ещё более серьезная прозрачность заключения контрактов, это правда. Вычищать авгиевы конюшни приходится , без этого не будет реальной модернизации армии, о которой все мы мечтаем . Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО является доказательством того, что Украина движется в правильном направле6ии. Широкий лан , этот долгострой, уде закончен, построен по стандартам НАТО , полевая база Новоалексеевка передана для нужд всу. Военные получают квартиры. А вы все продолжаете своё всепропало зрадо продакшн.
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13.04.2021 07:15 Ответить
Что ты несешь? Бред зеленый! Никаких реформ нет два года! Какое финансирование убогая?Денег на топливо для армии потратили чуть больше, чем на заправку самолетов для зеленого ублюдка !

Курица! а почему тогда оборонзаказ два года не выполняется вообще? Где Нептун? Где Ольха?
Жратва опять одно гнилье--волонтеры еду опять возят!
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13.04.2021 20:35 Ответить
Какая ж ты брехливая троллиха.
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13.04.2021 20:39 Ответить
Брехливая зеленая троллиха здесь Ты, танечка---тебе об этом форумчане неоднократно и недвусмысленно намекали)))
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13.04.2021 20:51 Ответить
Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8245
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13.04.2021 20:57 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260042/komitet_rady_rekomenduet_uvolit_zamministra_oborony_halimona_izza_sozdaniya_monopolii_po_pitaniyu_v

Вы этот факт - отрицаете?
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16.04.2021 01:28 Ответить
Какого льва ? Может жадного хитрого козла который вел стадо наивных овец к пропасти , внизу которой уже приготовились пировать его друзья -лиса Лера , волк Арсен и хищный кроль Сеня ? А овцы счастливо мчались к краю за горстью леденцов и сладким лозунгом ,, писанка-вишиванка -цукерка " ?
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13.04.2021 10:10 Ответить
Президент США Джо Байден повинен зробити все.... Серйозно?!!! От прямо повинен?!!! Добре що блазень, і ти "мудрий нарід", нікому нічого не винен!
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12.04.2021 19:51 Ответить
серьезно - должен, как англичане
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12.04.2021 19:59 Ответить
І де записано це "повинен"?
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12.04.2021 20:01 Ответить
в гарантиях безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму.
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12.04.2021 20:21 Ответить
Меморандум - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) Википедия

Розкажи, як в інформаційно-справочному дркументі можуть бути прописані гарантії? Ти зовсім дібіл?
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12.04.2021 20:31 Ответить
нет потому, что ты совсем баран, пускай за свои изложения отвечают
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12.04.2021 20:50 Ответить
Таки дібіл, явний виборець блазня.
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12.04.2021 21:06 Ответить
А прочитать, о чем речь шла в меморандуме слабо? Там подписанты обязуются не воевать с Украиной и не давить ее экономически. А если на Украину кто-то нападет, то должны добиваться решения вопроса в ООН. Вот, собственно, и все. Никаких других гарантий безопасности там нет. Что, Клоун забыл вам об этом сказать?
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13.04.2021 00:44 Ответить
Был подписан будапештский меморандум , и что оно нам дало. Самое главное, это то, о чем говорят устно. Нас никто не оставит. Корабли НАТО мониторят Чёрное море. Небо тоже будет закрыто. Полезут кацапы- будет море кацапс трупов и сожжённые танки . Вы в этом сомневаетесь ? Не пристало мужчине , если вы мужчина, конечно, сеять панику и страх.
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13.04.2021 07:21 Ответить
Где вы панику увидели? Прочитать коммент, на который я отвечал, слабо? Человек считает, что ему кто-то должен, а это не так.
Про корабли НАТО, закрытие неба и сожженные танки было смешно. А нас-то не оставят, но и воевать вместо нас никто не будет.
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14.04.2021 01:30 Ответить
Нехай він так само розкаже і щодо операції по вагнерівцях.
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12.04.2021 19:21 Ответить
"Наша Таня громко плачет..." 😆
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12.04.2021 19:35 Ответить
Рашка полезет, будет иметь гору трупов и сожжённые танки, Почему я должна плакать?
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12.04.2021 19:48 Ответить
Україна - давно готова... Та чи готовий "головнокомандувач" і його "слуги??? Особливо враховуючи - що деякі з них уже зараз готові "валить с етой страны".
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12.04.2021 19:20 Ответить
Хай вони ВЖЕ валять і негайно, бо знайдуться військові патріоти на їхнє місце, які не здадуть ні військо, ні країну.
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12.04.2021 20:17 Ответить
Кловану ещё одна повестка из военкомата пришла? Пятая?😧
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12.04.2021 19:34 Ответить
Що, невже знову готові відступити із занятих позицій? і ще одне, не пов*язана військова активність РФ біля наших кордонів з результатами візиту "найвеличнішого" в Катар? Чи це співпадіння?
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12.04.2021 20:16 Ответить
ЗЕ надо только хорошенько дунуть/нюхнуть и куда-нить в Катар быстро уехать, как только начнется.

А так все готово.
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12.04.2021 20:21 Ответить
Зелина шеколадка к вторжению русских готова
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12.04.2021 20:22 Ответить
что ты Зад....чка малоПИД,,,роская со своими Дегенератами сделал для этого, войска отвел, урезал содержания, развалил антиПИД,,,рашенскую коалицию, набрал в РНБО Дэбилов таких как и сам, тебе чепушило осталось только молиться......
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12.04.2021 20:26 Ответить
По всей Украине идет всеобщая мобилизация от 18 до 55 лет. Переводятся вооружённые силы с мирного положения на военное. Оперативно развертываются войска на театрах военных действии. Идут стратегические перегруппировки войск (сил) из внутренних районов страны на театры военных действий и между ними. Развертываются первоочередные стратегические резервы. Идет усиление разведки, сил и средств боевого дежурства и боевой службы, занятие рубежей. Перебазируется авиация на оперативные аэродромы. Развертываются тыла фронтов, флотов, армий, корпусов, а также сил и средств технического обеспечения. Заняты полосы обороны (выход в районы оперативного предназначения) войсками фронтов, отдельными армиями, корпусами первого оперативного эшелона. Идет выдвижение и занятие районов сосредоточения (полос обороны) войсками фронтов второго оперативного эшелона, резерва. Создаётся территориальная оборона в соответствующих границах. Вот чем должен быть занят комедиант Зе, а не просить защитить его страну американского президента.
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12.04.2021 20:42 Ответить
Та ты шо, ох ты епт, ни ..уя себе. А сам чьо дрыщеся.?
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12.04.2021 21:30 Ответить
головне щоб ти тварюка ляхи свої не обдристав.
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12.04.2021 20:48 Ответить
надо понимать что стрелка "на троих" была посвящена теме непосредственного контакта на
линии соприкосновения двух армий со всеми вытекающими.... всмысле что вытекать должно
из штанов зап.европейцев потому шо он просто решил (предлог найдётся) ввести войска на
неподконтрольную часть донбасса ну пусть даже совместные учения и посмотреть реакцию
кто что будет делать........а вову не приглашали потому шо лох поц и клоун.........
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12.04.2021 20:52 Ответить
Ага готова, так як була и до корони готова!? Знаємо ми ваше "готова', всі пани за кордон повтікають.
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12.04.2021 21:31 Ответить
Вот это чмо, которого не видно из-за бронежилета - наш главнокомандующий???
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12.04.2021 21:38 Ответить
Потому что 73% --ИДИОТЫ, верят телевизору и в сказки!
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12.04.2021 21:48 Ответить
Фактически 82-85%. Просто Львовская область не голосовала за Зе и в среднем вьішло 73.
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13.04.2021 05:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3gl4BBABh8g

- вот тут реально готовы а шо готово у вовы ???
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12.04.2021 22:02 Ответить
Одно нытьё.
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12.04.2021 22:08 Ответить
Кацап, водки нет. иди нах.
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13.04.2021 00:18 Ответить
ми перебуваємо на нашій землі... Сказав президент,який не вилазить з катара, омана, Туреччини під час війни
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12.04.2021 22:14 Ответить
Готові до війни з кацапами,без зброї але з палками та хворостинами.
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12.04.2021 22:17 Ответить
В гибридной войне это тоже оружие...гасить вату в тылу...даже очень помогает...только в место хворостины очень хорошо работает армаатура
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12.04.2021 23:10 Ответить
И сильно щас вату гасят в тылу?? Или скажешь шо нету ваты??
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12.04.2021 23:58 Ответить
Они просто воняют но тихо...По крайне й мере на Поскоте в Одессе...
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13.04.2021 00:54 Ответить
У чеченов в Ичкерии были автоматы .Но они не выстояли против орды. Этот вспомнил про арматуру . Ну рогатки там еще припрятаны из 70-х наверное у него .Потому что папа топор и вилы в гараже от него закрывал тогда .И смех и грех короче ((
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13.04.2021 10:18 Ответить
И скока щас в чечне лаптеногих...??? вот их арматурой и выбили еще в начале 90-х
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13.04.2021 19:42 Ответить
О,а ти жорстокий😊
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13.04.2021 06:06 Ответить
Краще іноді мовчати?!
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12.04.2021 22:35 Ответить
А чуть раньше чемпионы мира были готовы к ковиду и вакцинации.
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12.04.2021 22:58 Ответить
Чому не каже,що здав в Катарі?..вода в окупованний Крим?....членство в НАТО?всю Україну?бєня рахує,що після повного контролю чечено-російською мафією України,він залишиться.... живим?І...буде насолоджуватись своїми статками з родичами?Бєрєзовський ,тобі,бєня шле привіт!!!!кінчені шкідники і паразити,брехливі злоді,хіба на вас БОГА нема??????!!!!
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13.04.2021 04:37 Ответить
У літаку Зеленського зроблять ремонт. Тепер крісла і панелі там будуть зеленого кольору.
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.
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13.04.2021 07:02 Ответить
Президент мав би сказати "готова отразить вторжение"... а не готова "к вторжению".
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13.04.2021 08:20 Ответить
может он понимает, что отразить не готовы?
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13.04.2021 11:52 Ответить
феєричний ідіот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2021 08:42 Ответить
шо-то я сильно сомневаюсь в том, что Раша прямо вот двинет войска на нас. Думаю, они беспилотники свои на Донбассе тестируют. У них впереди битва за Арктику. Да и Китай так себе партнер. Думаю, китайцы на них нападут и оттяпаю Байкал, и японцы тоже нападут и оттяпают Курилы и Сахалин. Они давно зубы точат. Да и ресурсы на планете заканчиваются. Слишком много людей. Китайцев миллиард, индусов - миллиард! Уже кризис чистой воды скоро наступит.
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13.04.2021 11:56 Ответить
Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - отметил президент. Источник: https://censor.net/ru/n3259188

І ЩО Зе КЛОУН КОРПОРАТИВИ МОСКОВИТСЬКИМ ВОЯКАМ РОБИТИ БУДЕ
у разі вторгнення
КЛОУНАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ
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13.04.2021 12:43 Ответить
Готова, з зеленим "наполеоном" попереду атаки.
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13.04.2021 14:28 Ответить
Краще б свою готовність показував коли повістки з військомату отримував.
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13.04.2021 14:30 Ответить
Я за нього не голосував, але свою землю буду захищати від окупанта, які і мої рідні, друзі, близькі.
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13.04.2021 15:30 Ответить
А впєрєді прєпіздент,на ліхом конє!
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13.04.2021 16:03 Ответить
Вспоминая слова Бубочки "Украина готова к эпидемии". мне становится СТРАШНО...
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13.04.2021 16:33 Ответить
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