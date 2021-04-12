Украина готова к вторжению России, - Зеленский

Российское вторжение - вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Зеленский в ходе визита на Донбасс.

"Конечно. Мы знаем это (о возможности вторжения РФ. - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - отметил президент.

По словам Зеленского США являются "хорошим другом" Украины, но президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и положить конец этому конфликту.

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