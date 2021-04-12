Украина готова к вторжению России, - Зеленский
Российское вторжение - вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Зеленский в ходе визита на Донбасс.
"Конечно. Мы знаем это (о возможности вторжения РФ. - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - отметил президент.
По словам Зеленского США являются "хорошим другом" Украины, но президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и положить конец этому конфликту.
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Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.
В нашем случае до 19 года мы имели армию львов под руководством льва!
А сейчас мы имеем дезертира во главе армии, воровство, бардак и коррупцию, два года невыполнения оборонзаказа, деморализацию -70 тысяч уволившихся из ВСУ, отвратительную кормежку, ни одного нового разработанного вооружения.
Курица! а почему тогда оборонзаказ два года не выполняется вообще? Где Нептун? Где Ольха?
Жратва опять одно гнилье--волонтеры еду опять возят!
Вы этот факт - отрицаете?
Розкажи, як в інформаційно-справочному дркументі можуть бути прописані гарантії? Ти зовсім дібіл?
Про корабли НАТО, закрытие неба и сожженные танки было смешно. А нас-то не оставят, но и воевать вместо нас никто не будет.
А так все готово.
линии соприкосновения двух армий со всеми вытекающими.... всмысле что вытекать должно
из штанов зап.европейцев потому шо он просто решил (предлог найдётся) ввести войска на
неподконтрольную часть донбасса ну пусть даже совместные учения и посмотреть реакцию
кто что будет делать........а вову не приглашали потому шо лох поц и клоун.........
- вот тут реально готовы а шо готово у вовы ???
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.
І ЩО Зе КЛОУН КОРПОРАТИВИ МОСКОВИТСЬКИМ ВОЯКАМ РОБИТИ БУДЕ
у разі вторгнення
КЛОУНАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ