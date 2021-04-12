Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський
Російське вторгнення - цілком реальна можливість, до якої готується Україна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив президент Зеленський у ході візиту на Донбас.
"Звичайно. Ми знаємо це (про можливість вторгнення РФ. - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території", - зазначив президент.
За словами Зеленського США є "хорошим другом" України, але президент Байден "повинен зробити більше", щоб стримати Росію і покласти край цьому конфлікту.
Топ коментарі
+49 Scorpman Y
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+48 Рома Маестро
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+47 violator
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Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.
В нашем случае до 19 года мы имели армию львов под руководством льва!
А сейчас мы имеем дезертира во главе армии, воровство, бардак и коррупцию, два года невыполнения оборонзаказа, деморализацию -70 тысяч уволившихся из ВСУ, отвратительную кормежку, ни одного нового разработанного вооружения.
Курица! а почему тогда оборонзаказ два года не выполняется вообще? Где Нептун? Где Ольха?
Жратва опять одно гнилье--волонтеры еду опять возят!
Вы этот факт - отрицаете?
Розкажи, як в інформаційно-справочному дркументі можуть бути прописані гарантії? Ти зовсім дібіл?
Про корабли НАТО, закрытие неба и сожженные танки было смешно. А нас-то не оставят, но и воевать вместо нас никто не будет.
А так все готово.
линии соприкосновения двух армий со всеми вытекающими.... всмысле что вытекать должно
из штанов зап.европейцев потому шо он просто решил (предлог найдётся) ввести войска на
неподконтрольную часть донбасса ну пусть даже совместные учения и посмотреть реакцию
кто что будет делать........а вову не приглашали потому шо лох поц и клоун.........
- вот тут реально готовы а шо готово у вовы ???
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.
І ЩО Зе КЛОУН КОРПОРАТИВИ МОСКОВИТСЬКИМ ВОЯКАМ РОБИТИ БУДЕ
у разі вторгнення
КЛОУНАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ