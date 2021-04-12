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Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський

Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський

Російське вторгнення - цілком реальна можливість, до якої готується Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив президент Зеленський у ході візиту на Донбас.

"Звичайно. Ми знаємо це (про можливість вторгнення РФ. - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території", - зазначив президент.

За словами Зеленського США є "хорошим другом" України, але президент Байден "повинен зробити більше", щоб стримати Росію і покласти край цьому конфлікту.

Також читайте: Ескалація на Донбасі є неприйнятною. Євросоюз закликає РФ утриматися від кроків, що провокують погіршення ситуації, - Стано

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) росія (65934) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+49
всё "под личным контролем" вовки-писюаниста...
как оно там верещало:"вы должны все сдохнуть, но не отдать Крым.." пока оно концерты давало в Москве и Донецке"
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12.04.2021 17:01
+48
Украина готова к вторжению России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 348
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12.04.2021 16:56
+47
Украина готова к вторжению России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6183
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12.04.2021 16:57
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Це схоже на провокацію .Оксано . А як бути з булгарами , євреями , молдованами , гагаузами , татарами та азербайджанцями ? І вони усі хочуть розмовляти тут на своїх рідних мовах ! Вони теж зброя ? А угри на Закарпатті ? Вбивають політичні та військові злочинці а не мова . Австрія була окупована Німеччиною . Там що заборонили австрійцям розмовляти на німецькій мові після визволення від нацистів , бо австрійці можуть онімечитись і без гітлера та нацистів ?
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13.04.2021 10:03 Відповісти
А как давно вы, Татьяна, это все поняли???
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12.04.2021 20:12 Відповісти
Раньше нужно было думать своей зебильной головой, когда за барана голосовала!
Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.

В нашем случае до 19 года мы имели армию львов под руководством льва!

А сейчас мы имеем дезертира во главе армии, воровство, бардак и коррупцию, два года невыполнения оборонзаказа, деморализацию -70 тысяч уволившихся из ВСУ, отвратительную кормежку, ни одного нового разработанного вооружения.



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12.04.2021 21:44 Відповісти
Все ложь. ВСУ получает финансирование в приоритетном порядке, несмотря на экономические трудности в стране, связанные с пандемией. Никто не экономит на армии. 20 год вообще стал рекордным по объёму затрат на оборону и безопасность. В 20 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Проходит реформа укроборонпрома. Укроборонпром сотрудничает с набу и сбу в сфере борьбы с коррупцией, но нужна ещё более серьезная прозрачность заключения контрактов, это правда. Вычищать авгиевы конюшни приходится , без этого не будет реальной модернизации армии, о которой все мы мечтаем . Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО является доказательством того, что Украина движется в правильном направле6ии. Широкий лан , этот долгострой, уде закончен, построен по стандартам НАТО , полевая база Новоалексеевка передана для нужд всу. Военные получают квартиры. А вы все продолжаете своё всепропало зрадо продакшн.
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13.04.2021 07:15 Відповісти
Что ты несешь? Бред зеленый! Никаких реформ нет два года! Какое финансирование убогая?Денег на топливо для армии потратили чуть больше, чем на заправку самолетов для зеленого ублюдка !

Курица! а почему тогда оборонзаказ два года не выполняется вообще? Где Нептун? Где Ольха?
Жратва опять одно гнилье--волонтеры еду опять возят!
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13.04.2021 20:35 Відповісти
Какая ж ты брехливая троллиха.
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13.04.2021 20:39 Відповісти
Брехливая зеленая троллиха здесь Ты, танечка---тебе об этом форумчане неоднократно и недвусмысленно намекали)))
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13.04.2021 20:51 Відповісти
Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8245
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13.04.2021 20:57 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260042/komitet_rady_rekomenduet_uvolit_zamministra_oborony_halimona_izza_sozdaniya_monopolii_po_pitaniyu_v

Вы этот факт - отрицаете?
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16.04.2021 01:28 Відповісти
Какого льва ? Может жадного хитрого козла который вел стадо наивных овец к пропасти , внизу которой уже приготовились пировать его друзья -лиса Лера , волк Арсен и хищный кроль Сеня ? А овцы счастливо мчались к краю за горстью леденцов и сладким лозунгом ,, писанка-вишиванка -цукерка " ?
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13.04.2021 10:10 Відповісти
Президент США Джо Байден повинен зробити все.... Серйозно?!!! От прямо повинен?!!! Добре що блазень, і ти "мудрий нарід", нікому нічого не винен!
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12.04.2021 19:51 Відповісти
серьезно - должен, как англичане
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12.04.2021 19:59 Відповісти
І де записано це "повинен"?
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12.04.2021 20:01 Відповісти
в гарантиях безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму.
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12.04.2021 20:21 Відповісти
Меморандум - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) Википедия

Розкажи, як в інформаційно-справочному дркументі можуть бути прописані гарантії? Ти зовсім дібіл?
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12.04.2021 20:31 Відповісти
нет потому, что ты совсем баран, пускай за свои изложения отвечают
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12.04.2021 20:50 Відповісти
Таки дібіл, явний виборець блазня.
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12.04.2021 21:06 Відповісти
А прочитать, о чем речь шла в меморандуме слабо? Там подписанты обязуются не воевать с Украиной и не давить ее экономически. А если на Украину кто-то нападет, то должны добиваться решения вопроса в ООН. Вот, собственно, и все. Никаких других гарантий безопасности там нет. Что, Клоун забыл вам об этом сказать?
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13.04.2021 00:44 Відповісти
Был подписан будапештский меморандум , и что оно нам дало. Самое главное, это то, о чем говорят устно. Нас никто не оставит. Корабли НАТО мониторят Чёрное море. Небо тоже будет закрыто. Полезут кацапы- будет море кацапс трупов и сожжённые танки . Вы в этом сомневаетесь ? Не пристало мужчине , если вы мужчина, конечно, сеять панику и страх.
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13.04.2021 07:21 Відповісти
Где вы панику увидели? Прочитать коммент, на который я отвечал, слабо? Человек считает, что ему кто-то должен, а это не так.
Про корабли НАТО, закрытие неба и сожженные танки было смешно. А нас-то не оставят, но и воевать вместо нас никто не будет.
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14.04.2021 01:30 Відповісти
Нехай він так само розкаже і щодо операції по вагнерівцях.
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12.04.2021 19:21 Відповісти
"Наша Таня громко плачет..." 😆
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12.04.2021 19:35 Відповісти
Рашка полезет, будет иметь гору трупов и сожжённые танки, Почему я должна плакать?
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12.04.2021 19:48 Відповісти
Україна - давно готова... Та чи готовий "головнокомандувач" і його "слуги??? Особливо враховуючи - що деякі з них уже зараз готові "валить с етой страны".
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12.04.2021 19:20 Відповісти
Хай вони ВЖЕ валять і негайно, бо знайдуться військові патріоти на їхнє місце, які не здадуть ні військо, ні країну.
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12.04.2021 20:17 Відповісти
Кловану ещё одна повестка из военкомата пришла? Пятая?😧
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12.04.2021 19:34 Відповісти
Що, невже знову готові відступити із занятих позицій? і ще одне, не пов*язана військова активність РФ біля наших кордонів з результатами візиту "найвеличнішого" в Катар? Чи це співпадіння?
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12.04.2021 20:16 Відповісти
ЗЕ надо только хорошенько дунуть/нюхнуть и куда-нить в Катар быстро уехать, как только начнется.

А так все готово.
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12.04.2021 20:21 Відповісти
Зелина шеколадка к вторжению русских готова
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12.04.2021 20:22 Відповісти
что ты Зад....чка малоПИД,,,роская со своими Дегенератами сделал для этого, войска отвел, урезал содержания, развалил антиПИД,,,рашенскую коалицию, набрал в РНБО Дэбилов таких как и сам, тебе чепушило осталось только молиться......
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12.04.2021 20:26 Відповісти
По всей Украине идет всеобщая мобилизация от 18 до 55 лет. Переводятся вооружённые силы с мирного положения на военное. Оперативно развертываются войска на театрах военных действии. Идут стратегические перегруппировки войск (сил) из внутренних районов страны на театры военных действий и между ними. Развертываются первоочередные стратегические резервы. Идет усиление разведки, сил и средств боевого дежурства и боевой службы, занятие рубежей. Перебазируется авиация на оперативные аэродромы. Развертываются тыла фронтов, флотов, армий, корпусов, а также сил и средств технического обеспечения. Заняты полосы обороны (выход в районы оперативного предназначения) войсками фронтов, отдельными армиями, корпусами первого оперативного эшелона. Идет выдвижение и занятие районов сосредоточения (полос обороны) войсками фронтов второго оперативного эшелона, резерва. Создаётся территориальная оборона в соответствующих границах. Вот чем должен быть занят комедиант Зе, а не просить защитить его страну американского президента.
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12.04.2021 20:42 Відповісти
Та ты шо, ох ты епт, ни ..уя себе. А сам чьо дрыщеся.?
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12.04.2021 21:30 Відповісти
головне щоб ти тварюка ляхи свої не обдристав.
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12.04.2021 20:48 Відповісти
надо понимать что стрелка "на троих" была посвящена теме непосредственного контакта на
линии соприкосновения двух армий со всеми вытекающими.... всмысле что вытекать должно
из штанов зап.европейцев потому шо он просто решил (предлог найдётся) ввести войска на
неподконтрольную часть донбасса ну пусть даже совместные учения и посмотреть реакцию
кто что будет делать........а вову не приглашали потому шо лох поц и клоун.........
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12.04.2021 20:52 Відповісти
Ага готова, так як була и до корони готова!? Знаємо ми ваше "готова', всі пани за кордон повтікають.
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12.04.2021 21:31 Відповісти
Вот это чмо, которого не видно из-за бронежилета - наш главнокомандующий???
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12.04.2021 21:38 Відповісти
Потому что 73% --ИДИОТЫ, верят телевизору и в сказки!
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12.04.2021 21:48 Відповісти
Фактически 82-85%. Просто Львовская область не голосовала за Зе и в среднем вьішло 73.
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13.04.2021 05:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3gl4BBABh8g

- вот тут реально готовы а шо готово у вовы ???
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12.04.2021 22:02 Відповісти
Одно нытьё.
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12.04.2021 22:08 Відповісти
Кацап, водки нет. иди нах.
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13.04.2021 00:18 Відповісти
ми перебуваємо на нашій землі... Сказав президент,який не вилазить з катара, омана, Туреччини під час війни
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12.04.2021 22:14 Відповісти
Готові до війни з кацапами,без зброї але з палками та хворостинами.
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12.04.2021 22:17 Відповісти
В гибридной войне это тоже оружие...гасить вату в тылу...даже очень помогает...только в место хворостины очень хорошо работает армаатура
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12.04.2021 23:10 Відповісти
И сильно щас вату гасят в тылу?? Или скажешь шо нету ваты??
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12.04.2021 23:58 Відповісти
Они просто воняют но тихо...По крайне й мере на Поскоте в Одессе...
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13.04.2021 00:54 Відповісти
У чеченов в Ичкерии были автоматы .Но они не выстояли против орды. Этот вспомнил про арматуру . Ну рогатки там еще припрятаны из 70-х наверное у него .Потому что папа топор и вилы в гараже от него закрывал тогда .И смех и грех короче ((
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13.04.2021 10:18 Відповісти
И скока щас в чечне лаптеногих...??? вот их арматурой и выбили еще в начале 90-х
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13.04.2021 19:42 Відповісти
О,а ти жорстокий😊
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13.04.2021 06:06 Відповісти
Краще іноді мовчати?!
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12.04.2021 22:35 Відповісти
А чуть раньше чемпионы мира были готовы к ковиду и вакцинации.
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12.04.2021 22:58 Відповісти
Чому не каже,що здав в Катарі?..вода в окупованний Крим?....членство в НАТО?всю Україну?бєня рахує,що після повного контролю чечено-російською мафією України,він залишиться.... живим?І...буде насолоджуватись своїми статками з родичами?Бєрєзовський ,тобі,бєня шле привіт!!!!кінчені шкідники і паразити,брехливі злоді,хіба на вас БОГА нема??????!!!!
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13.04.2021 04:37 Відповісти
У літаку Зеленського зроблять ремонт. Тепер крісла і панелі там будуть зеленого кольору.
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.
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13.04.2021 07:02 Відповісти
Президент мав би сказати "готова отразить вторжение"... а не готова "к вторжению".
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13.04.2021 08:20 Відповісти
может он понимает, что отразить не готовы?
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13.04.2021 11:52 Відповісти
феєричний ідіот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2021 08:42 Відповісти
шо-то я сильно сомневаюсь в том, что Раша прямо вот двинет войска на нас. Думаю, они беспилотники свои на Донбассе тестируют. У них впереди битва за Арктику. Да и Китай так себе партнер. Думаю, китайцы на них нападут и оттяпаю Байкал, и японцы тоже нападут и оттяпают Курилы и Сахалин. Они давно зубы точат. Да и ресурсы на планете заканчиваются. Слишком много людей. Китайцев миллиард, индусов - миллиард! Уже кризис чистой воды скоро наступит.
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13.04.2021 11:56 Відповісти
Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - отметил президент. Источник: https://censor.net/ru/n3259188

І ЩО Зе КЛОУН КОРПОРАТИВИ МОСКОВИТСЬКИМ ВОЯКАМ РОБИТИ БУДЕ
у разі вторгнення
КЛОУНАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ
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13.04.2021 12:43 Відповісти
Готова, з зеленим "наполеоном" попереду атаки.
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13.04.2021 14:28 Відповісти
Краще б свою готовність показував коли повістки з військомату отримував.
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13.04.2021 14:30 Відповісти
Я за нього не голосував, але свою землю буду захищати від окупанта, які і мої рідні, друзі, близькі.
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13.04.2021 15:30 Відповісти
А впєрєді прєпіздент,на ліхом конє!
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Вспоминая слова Бубочки "Украина готова к эпидемии". мне становится СТРАШНО...
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13.04.2021 16:33 Відповісти
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