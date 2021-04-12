Україна готова до вторгнення Росії, - Зеленський

Російське вторгнення - цілком реальна можливість, до якої готується Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив президент Зеленський у ході візиту на Донбас.

"Звичайно. Ми знаємо це (про можливість вторгнення РФ. - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території", - зазначив президент.

За словами Зеленського США є "хорошим другом" України, але президент Байден "повинен зробити більше", щоб стримати Росію і покласти край цьому конфлікту.

Також читайте: Ескалація на Донбасі є неприйнятною. Євросоюз закликає РФ утриматися від кроків, що провокують погіршення ситуації, - Стано