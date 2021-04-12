Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны

Украине необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности спутника "Сич-2-1".

Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Фейсбук в понедельник, в День космонавтики, передает Цензор.НЕТ.

"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос.

Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось.

Сейчас Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.

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Задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов. Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства.

Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Также необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1". Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег. Но даже этого мало.

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Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве", - заявил



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