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Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны

Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны

Украине необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности спутника "Сич-2-1".

Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Фейсбук в понедельник, в День космонавтики, передает Цензор.НЕТ.

"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос.

Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось.

Сейчас Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.

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Задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов. Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства.

Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Также необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1". Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег. Но даже этого мало.

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Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве", - заявил Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны 01
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны 02
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Автор: 

Зеленский Владимир (20782) космос (787) спутник (233)


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Топ комментарии
+17
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5257
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12.04.2021 14:28
+16
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5532
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12.04.2021 14:33
+15
Вже знову нанюхався, сьогодні бамбіть буде?
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12.04.2021 14:31
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Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5257
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12.04.2021 14:28 Ответить
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5532
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12.04.2021 14:33 Ответить
А рядом Мендель парит?
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12.04.2021 14:53 Ответить
Ермак
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12.04.2021 15:30 Ответить
"И тут Остапа понесло...." !!!!)))
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12.04.2021 14:30 Ответить
"Не убивайте зеленского!!!
Он и так - каждый день убитый!"(с)
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12.04.2021 14:50 Ответить
Вже знову нанюхався, сьогодні бамбіть буде?
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12.04.2021 14:31 Ответить
Спутники летять, будем всех бамбить.
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12.04.2021 14:57 Ответить
Неосяжна порожнеча !!!)))
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12.04.2021 14:33 Ответить
Одні космонавти з коксо-хімічної галузі.))
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12.04.2021 14:35 Ответить
Зе частенько буває в космосі, не використовуючи ракетних двигунів.
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12.04.2021 14:33 Ответить
Залежно від дози-в близькому або безмежно далекому !!!)))
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12.04.2021 14:35 Ответить
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6827
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12.04.2021 14:34 Ответить
Коли руки з жопи - то краще займатися космосом і рота теж бажано закрити.
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12.04.2021 14:34 Ответить
"Мы придем к победе коммунистического строительства" В. Зеленский
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12.04.2021 14:36 Ответить
а в остальные дни что является "ключевым элементом национальной безопасности и обороны"?
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12.04.2021 14:44 Ответить
Залежить від того яка професія або галузь відзначатиме своє професійне свято. Це зручно: дата і професія змінюється а текст привітання ні.
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12.04.2021 14:50 Ответить
За то время когда братья Райт поднялись впервые в воздух на моторном планере( 1913г.) и до полета в космос человека (1961 г.) прошла человеческая жизнь, и вот прошла еще одна человеческая жизнь а человечество осталось на том же уровне (а мы должны были по логике вещей уже облететь как минимум ВСЮ Солнечную систему) и если бы не Маск - то и похвастаться было бы то и не чем.. Или нас не пускают дальше в космос - или Мы слишком тупые..
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12.04.2021 14:46 Ответить
А может создать комиссию, штаб во главе с чемпионом мира по летанию в космос Бубочкой?
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12.04.2021 14:47 Ответить
Какая детская наивая вера в крутость космонавтики...
Зеля, это забавы БОГАТЫХ!
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12.04.2021 14:47 Ответить
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 9045
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12.04.2021 14:51 Ответить
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 4142
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12.04.2021 14:51 Ответить
Зеленский, ну и что ты лично и твое правительство сделало для ключевой отрасли, кроме бла-бла-бла...
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12.04.2021 14:51 Ответить
А про - "космические корабли будут бороздить просторы Великих Васюков!..." - и заплакал...
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12.04.2021 14:51 Ответить
Яке ж воло тупе та недолуге! 🤖
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12.04.2021 14:55 Ответить
Ще є ідіоти, що вірять, що Гагарін літав у Космос?
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12.04.2021 15:26 Ответить
звісно що ні, Земля тримається на трьох слонах, а четвертий затоптав залишки вашого розуму
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12.04.2021 17:50 Ответить
Только у меня создается впечатление, что эти суки день и ночь думают куда бы еще загнать пару миллиардов, лишь бы не финансировать Армию и не спасать людей от ковида? Должны же быть в государстве разумные приоритеты! Космос конечно важно, но вооружи сначала Армию, одень и накорми по-человечески наших защитников! Концентраторов и вакцины закупи, сволота зеленая. А потом витай в облаках.
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12.04.2021 15:29 Ответить
Поддерживаю Вас нас 1000%
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12.04.2021 15:36 Ответить
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 1149
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12.04.2021 15:35 Ответить
С Праздником. Королев, кстати в Рио де Житомире родился. (https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8 ссылка )
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12.04.2021 15:53 Ответить
Королев никакой не романтик.Он построил стратегическую ракету.А что построил ты,чувак?
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12.04.2021 16:27 Ответить
Дом, а ты что?
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12.04.2021 16:46 Ответить
Это не к вам,а к "чуваку",наговорившему "дурниц" про Королева
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12.04.2021 19:47 Ответить
"Таких не берут в космонавты"©
(группа "Манго-манго")
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12.04.2021 17:54 Ответить
Такие, как ЗЕ, автономно живут в космосе без связи с реальностью.
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12.04.2021 20:25 Ответить
 
 