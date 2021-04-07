РУС
Правительство приняло постановление для запуска в этом году спутника "Сич-2-1", - Уруский

Кабинет Министров Украины на заседании 7 апреля определил госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" и его страховки, а также источники соответствующего финансирования.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путь к осуществлению всех необходимых организационных и финансовых шагов по подготовке и выводу космического аппарата "Сич-2-1" открыт. Далее дело за Государственным космическим агентством Украины и КБ "Южное", - прокомментировал он.

Уруский напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу запустить спутник до конца текущего года. Он уверен, что такие запуски должны стать регулярными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постановление о создании украинского спутника "Сич-2-1" вынесут на правительственный комитет, - Уруский

Согласно проектам документов, размещенным на сайте правительства, оператором оптико-электронной космической системы ДЗЗ будет выступать Национальный центр управления и испытаний космических средств, и результаты работы этой системы будут бесплатными для центральных органов исполнительной власти.

В материалах отмечается, что помимо бюджетных средств на запуск спутника будут использованы остатки привлеченных под госгарантии средств по проекту создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

В документах также указывается, что "Сич-2-1" планируется включить в европейскую программу ДЗЗ Copernicus, а интервал пространственной разрозненности 5-10 м широко затребован в народном хозяйстве. Прямой экономический эффект ожидается благодаря продаже коммерческим структурам не менее чем 150 тыс. кв. км и оценивается в $5 млн в год только за счет данных, полученных из Украины.

Также читайте: Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский дал задание в 2021 году вывести на орбиту спутник для дистанционного зондирования земли "Сич".

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

В то же время, Госкосмос опроверг это заявление. По состоянию на 13 января 2021 года, по данным разработчика КС ДЗЗ "Сич 2-1" КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, работы по созданию спутника выполнены ориентировочно на 85%, работы по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%. "ГКА заявляет, что по состоянию на начало декабря 2020 года проект КС ДЗЗ "Сич 2-1" находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений к финансированию, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите. Возможность выполнить задание Президента Украины Владимира Зеленского появилась только после той работы, которую провело руководство ГКА и КБ "Южное" вместе с другими структурами в течение последних двух месяцев и продолжает в усиленном темпе до сих пор", - отмечается в сообщении Гокосмоса. Уточняется, что пока не решен вопрос финансирование проекта.

Читайте также: Аваков о фото Уруского с Кадыровым: "Здесь должно быть политическое чутье"

Топ комментарии
+4
А ты зебил все пытаешься отыскать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
07.04.2021 19:04 Ответить
+3
Ну якщо замість "простанственного разрешения" великі "фахівці" наперекладали "пространственной разрозненности", то нового супутника ДЗЗ "Січ" вже немає сенсу чекати.
07.04.2021 19:11 Ответить
+2
Ну если постановления приняли...то наверное сам на орбиту заскочит...без носителя...
07.04.2021 18:45 Ответить
Ну если постановления приняли...то наверное сам на орбиту заскочит...без носителя...
07.04.2021 18:45 Ответить
кажеш, як кацапи про американців і батут .. нічого - заскочили !
07.04.2021 18:48 Ответить
Так методички же одинаковые.
07.04.2021 18:57 Ответить
А ты зебил все пытаешься отыскать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
07.04.2021 19:04 Ответить
07.04.2021 19:06 Ответить
Я говорю как есть...от зеленого постановления спутник на орбиту не попадет....

Потому как это все зеленая говорильня....
И дело не в носителе... носители есть у американцев ...они помогли бы..
07.04.2021 19:03 Ответить
Носители есть у кого угодно. Можно хоть на индийском, хоть на японском, хоть на масковском (от слова Маск, хотя и на москальском тоже можно), только плати.
07.04.2021 19:09 Ответить
2 года назад спутник был готов процентов на 80, оставались мелкие доработки и пункт управления, зеленые заморозили финансирование и работу, сейчас решили себе очки заработать. Но даже если на пункт управления наковыряют что-то и создадут при помощи молотка и чьей-то там матери.......... откуда запускать спутник это недоразумение собирается
07.04.2021 20:03 Ответить
Зеля пиструном закинет на орбиту)))
07.04.2021 18:47 Ответить
навіщо ЗЕ, американці доставлять, в чому проблема?
07.04.2021 18:49 Ответить
Американцы то доставят....вот только доставлять нечего....а от того что зеленое стадо написало постановление не появится....
07.04.2021 19:05 Ответить
тобі все відомо що є , а чого немає.. ну-ну..
07.04.2021 19:07 Ответить
Мне известно что из себя представляет зеленое стадо которое сейчас у власти...вор на воре сидит и вором погоняет....
07.04.2021 19:26 Ответить
Виктор Таран

памятаєте, як останні два місяці постійно писав, що через РНБОУ Зеленський не наводить порядок в країні чи бореться із «руським міром»

Він займається банальним перерозподілом власності, ресурсів і потоків контрабанди на користь своєї команди

так би мовити «зелень до зелені»

так от - перший доказ.

журналісти розслідувачі довели, що віджатий газопопровіл ім. Медведчука передають - Коломойському

ну і «вишенька на тортик»

розслідування зробив журналіст, який був радником екс-Генпрокурора Рябошапки, що активно «топив за Зеленського» два роки тому.
Так само як і Лємєнов.

а стаття вийшла у Дзеркалі Тижні.

Газета, яка два роки тому симпатизувала Зеленському

тож, як то кажуть, від любові до ненависті - два роки + топ-корупція, яку кришує особисто Зеленський

до речі, з контрабандною те саме. минулого тижні банально перерозподілили ринок на користь оточення Зеленського

в цій очевидній історії мене цікавить лиш одне питання.

Чому замість того аби навести порядок ЗЕ віддає газопровід людині, яку Америка називає своїм ворогом?

забрав би собі чи Баканову - було б менше питань.

Невже він думає, що Держдеп цього не бачить????

Він же країну підставляє напередодні імовірної російської агресії?
Правительство приняло постановление для запуска в этом году спутника "Сич-2-1", - Уруский - Цензор.НЕТ 409
07.04.2021 19:11 Ответить
Мне интересно, будет хоть один день без зеленых зашкваров.
07.04.2021 20:07 Ответить
это авторский стиль!
08.04.2021 03:31 Ответить
Нет предела идиотизму.
08.04.2021 11:17 Ответить
Ну якщо замість "простанственного разрешения" великі "фахівці" наперекладали "пространственной разрозненности", то нового супутника ДЗЗ "Січ" вже немає сенсу чекати.
07.04.2021 19:11 Ответить
Переводят гуглом. Постепенно забываем язык Гоголя, Чехова, Булгакова
07.04.2021 19:18 Ответить
Этому "Сичу" будут отправлять запрос: "Зеля мудак ?"
"Угу!", "Угу!", "Угу!" ...
07.04.2021 19:43 Ответить
Квартал-95 рєшыл па-пріколу запустити супутник?
07.04.2021 20:42 Ответить
Уряд ухвалив постанову для запуску цього року супутника "Січ-2-1", - Уруський - Цензор.НЕТ 5530
08.04.2021 10:04 Ответить
 
 