Правительство приняло постановление для запуска в этом году спутника "Сич-2-1", - Уруский

Кабинет Министров Украины на заседании 7 апреля определил госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" и его страховки, а также источники соответствующего финансирования.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путь к осуществлению всех необходимых организационных и финансовых шагов по подготовке и выводу космического аппарата "Сич-2-1" открыт. Далее дело за Государственным космическим агентством Украины и КБ "Южное", - прокомментировал он.

Уруский напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу запустить спутник до конца текущего года. Он уверен, что такие запуски должны стать регулярными.

Согласно проектам документов, размещенным на сайте правительства, оператором оптико-электронной космической системы ДЗЗ будет выступать Национальный центр управления и испытаний космических средств, и результаты работы этой системы будут бесплатными для центральных органов исполнительной власти.

В материалах отмечается, что помимо бюджетных средств на запуск спутника будут использованы остатки привлеченных под госгарантии средств по проекту создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

В документах также указывается, что "Сич-2-1" планируется включить в европейскую программу ДЗЗ Copernicus, а интервал пространственной разрозненности 5-10 м широко затребован в народном хозяйстве. Прямой экономический эффект ожидается благодаря продаже коммерческим структурам не менее чем 150 тыс. кв. км и оценивается в $5 млн в год только за счет данных, полученных из Украины.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский дал задание в 2021 году вывести на орбиту спутник для дистанционного зондирования земли "Сич".

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

В то же время, Госкосмос опроверг это заявление. По состоянию на 13 января 2021 года, по данным разработчика КС ДЗЗ "Сич 2-1" КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, работы по созданию спутника выполнены ориентировочно на 85%, работы по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%. "ГКА заявляет, что по состоянию на начало декабря 2020 года проект КС ДЗЗ "Сич 2-1" находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений к финансированию, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите. Возможность выполнить задание Президента Украины Владимира Зеленского появилась только после той работы, которую провело руководство ГКА и КБ "Южное" вместе с другими структурами в течение последних двух месяцев и продолжает в усиленном темпе до сих пор", - отмечается в сообщении Гокосмоса. Уточняется, что пока не решен вопрос финансирование проекта.

