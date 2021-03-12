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Постановление о создании украинского спутника "Сич-2-1" вынесут на правительственный комитет, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Постановление о создании украинского спутника

Правительственный комитет в ближайшее время рассмотрит проект постановления о создании украинской космической системы "Сич-2-1".

Об этом сообщил вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления Кабмина о некоторых вопросах создания космической системы "Сич-2-30 (2-1)" передан на согласование в центральные органы исполнительной власти. В скором времени планируется рассмотрение проекта на заседании правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры с последующим вынесением на правительство", - сказал Уруский.

По его словам, министерство принимает все надлежащие меры с целью создания условий для осуществления запуска спутника в конце 2021 года.

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Топ комментарии
+5
нах вам спутник ??? людям хлеба не за хер купить ...
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12.03.2021 10:23
+2
понты дороже денег
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12.03.2021 10:27
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нах вам спутник ??? людям хлеба не за хер купить ...
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12.03.2021 10:23 Ответить
Не хлебом единым...
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12.03.2021 10:27 Ответить
Это кто то в администрации президента фантастических фильмов пересмотрел.
А Аваков под это дело еще вертолетиков накупит)
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12.03.2021 10:44 Ответить
Аэрокосмическая компания SpaceX готова вывести на орбиту украинский спутник «Сич». Стоить это будет около миллиона долларов, заявил народный депутат «Слуги Народа», председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития

Речь идет о спутнике «Сич 2-30 (2-1)», который разрабатывают в КБ «Южное». Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський - Цензор.НЕТ 88

Все в мене поки що є: і хліб і до хліба

9 февр. 2021 г. - Почему Украина не запустила на орбиту спутник "Лыбидь": в ... готовый спутник находится в России и та его просто не отдает. ... Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський - Цензор.НЕТ 8830
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12.03.2021 12:06 Ответить
понты дороже денег
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12.03.2021 10:27 Ответить
Та ні. Тут якраз бабло вирішує. Нормальні уряди спочатку забезпечують своїм громадянам певний рівень добробуту а потім беру ься за космос. Як скажімо Японія. Дебіл ні уряди беру ься за космос ЗАМІСТЬ забезпечення добробуту громадян. Як КімІрСенія, зедюлена шобла насправді не зробить ні одне, ні друге. Громадяни залишаться бідними і супутника не буде. Ви спитажте, яку мету переслвдують аферисти? Банальну - розпил бабла. У космосі кінці шукати важче.
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12.03.2021 10:53 Ответить
да, і спутнік будєт создавать мілованов с ляшком.
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12.03.2021 10:27 Ответить
щас опезжопники будут кричать, шо лучше запупить уже готовый спутник V у параши.
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12.03.2021 10:31 Ответить
Они в печали, не слыхать...
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12.03.2021 10:40 Ответить
особенно , когда носители и спутники строят уже студенты и любители по всему миру...
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12.03.2021 10:51 Ответить
Деятельность Илона Маска регулируется Конгрессом США?
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12.03.2021 10:39 Ответить
Так завтра уже лететь! А вы все еще боретесь с коррупцией?
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12.03.2021 10:44 Ответить
Нахрена Украине спутник, сделанный для СССР изучать мировой океан?
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12.03.2021 10:48 Ответить
это второй гиперлуп омельяна.. много "умных" букв а на выходе кража денег.
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12.03.2021 11:35 Ответить
 
 