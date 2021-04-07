УКР
Уряд ухвалив постанову для запуску цього року супутника "Січ-2-1", - Уруський

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 квітня визначив держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля замовником робіт із забезпечення запуску космічного апарату дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ-2-1" і його страховки, а також джерела відповідного фінансування.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Шлях до здійснення всіх необхідних організаційних і фінансових кроків із підготовки та виведення космічного апарату "Січ-2-1" відкритий. Далі справа за Державним космічним агентством України та КБ "Південне", - прокоментував він.

Уруський нагадав, що президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання запустити супутник до кінця цього року. Він упевнений, що такі запуски мають стати регулярними.

Відповідно до проєктів документів, розміщених на сайті уряду, оператором оптико-електронної космічної системи ДЗЗ виступатиме Національний центр управління та випробувань космічних засобів, і результати роботи цієї системи будуть безкоштовними для центральних органів виконавчої влади.

Читайте також: Постанову про створення українського супутника "Січ-2-1" винесуть на урядовий комітет, - Уруський

У матеріалах зазначається, що крім бюджетних коштів на запуск супутника будуть використані залишки залучених під держгарантії коштів за проєктом створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4".

У документах також зазначається, що "Січ-2-1" планується включити в європейську програму ДЗЗ Copernicus, а інтервал просторової розрізненості 5-10 м широко затребуваний у народному господарстві. Прямий економічний ефект очікується завдяки продажу комерційним структурам не менше ніж 150 тис. кв. км і оцінюється в $5 млн на рік тільки за рахунок даних, отриманих з України.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський дав завдання у 2021 році вивести на орбіту супутник для дистанційного зондування землі "Січ".

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу й експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

Водночас, Держкосмос спростував цю заяву. Станом на 13 січня 2021 року, за даними розробника КС ДЗЗ "Січ 2-1" КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля, роботи зі створення супутника виконані орієнтовно на 85%, роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) - на 45%. "ДКА заявляє, що станом на початок грудня 2020 року проєкт КС ДЗЗ "Січ 2-1" перебував у замороженому стані, без фінансування і навіть пропозицій до фінансування, без будь-яких домовленостей щодо запуску супутника і його експлуатації на орбіті. Можливість виконати завдання президента України Володимира Зеленського з'явилася тільки після тієї роботи, яку провело керівництво ДКА і КБ "Південне" разом з іншими структурами впродовж останніх двох місяців і продовжує в посиленому темпі досі", - наголошується в повідомленні Держкосмосу. Уточнюється, що поки не вирішено питання фінансування проєкту.

Кабмін (14322) супутник (311) Уруський Олег (159)
Топ коментарі
+4
А ты зебил все пытаешься отыскать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
показати весь коментар
07.04.2021 19:04 Відповісти
+3
Ну якщо замість "простанственного разрешения" великі "фахівці" наперекладали "пространственной разрозненности", то нового супутника ДЗЗ "Січ" вже немає сенсу чекати.
показати весь коментар
07.04.2021 19:11 Відповісти
+2
Ну если постановления приняли...то наверное сам на орбиту заскочит...без носителя...
показати весь коментар
07.04.2021 18:45 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 18:45 Відповісти
кажеш, як кацапи про американців і батут .. нічого - заскочили !
показати весь коментар
07.04.2021 18:48 Відповісти
Так методички же одинаковые.
показати весь коментар
07.04.2021 18:57 Відповісти
А ты зебил все пытаешься отыскать жемчужину в куче зеленого дерьма?? И как успехи??
показати весь коментар
07.04.2021 19:04 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 19:06 Відповісти
Я говорю как есть...от зеленого постановления спутник на орбиту не попадет....

Потому как это все зеленая говорильня....
И дело не в носителе... носители есть у американцев ...они помогли бы..
показати весь коментар
07.04.2021 19:03 Відповісти
Носители есть у кого угодно. Можно хоть на индийском, хоть на японском, хоть на масковском (от слова Маск, хотя и на москальском тоже можно), только плати.
показати весь коментар
07.04.2021 19:09 Відповісти
2 года назад спутник был готов процентов на 80, оставались мелкие доработки и пункт управления, зеленые заморозили финансирование и работу, сейчас решили себе очки заработать. Но даже если на пункт управления наковыряют что-то и создадут при помощи молотка и чьей-то там матери.......... откуда запускать спутник это недоразумение собирается
показати весь коментар
07.04.2021 20:03 Відповісти
Зеля пиструном закинет на орбиту)))
показати весь коментар
07.04.2021 18:47 Відповісти
навіщо ЗЕ, американці доставлять, в чому проблема?
показати весь коментар
07.04.2021 18:49 Відповісти
Американцы то доставят....вот только доставлять нечего....а от того что зеленое стадо написало постановление не появится....
показати весь коментар
07.04.2021 19:05 Відповісти
тобі все відомо що є , а чого немає.. ну-ну..
показати весь коментар
07.04.2021 19:07 Відповісти
Мне известно что из себя представляет зеленое стадо которое сейчас у власти...вор на воре сидит и вором погоняет....
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
Виктор Таран

памятаєте, як останні два місяці постійно писав, що через РНБОУ Зеленський не наводить порядок в країні чи бореться із «руським міром»

Він займається банальним перерозподілом власності, ресурсів і потоків контрабанди на користь своєї команди

так би мовити «зелень до зелені»

так от - перший доказ.

журналісти розслідувачі довели, що віджатий газопопровіл ім. Медведчука передають - Коломойському

ну і «вишенька на тортик»

розслідування зробив журналіст, який був радником екс-Генпрокурора Рябошапки, що активно «топив за Зеленського» два роки тому.
Так само як і Лємєнов.

а стаття вийшла у Дзеркалі Тижні.

Газета, яка два роки тому симпатизувала Зеленському

тож, як то кажуть, від любові до ненависті - два роки + топ-корупція, яку кришує особисто Зеленський

до речі, з контрабандною те саме. минулого тижні банально перерозподілили ринок на користь оточення Зеленського

в цій очевидній історії мене цікавить лиш одне питання.

Чому замість того аби навести порядок ЗЕ віддає газопровід людині, яку Америка називає своїм ворогом?

забрав би собі чи Баканову - було б менше питань.

Невже він думає, що Держдеп цього не бачить????

Він же країну підставляє напередодні імовірної російської агресії?
показати весь коментар
07.04.2021 19:11 Відповісти
Мне интересно, будет хоть один день без зеленых зашкваров.
показати весь коментар
07.04.2021 20:07 Відповісти
это авторский стиль!
показати весь коментар
08.04.2021 03:31 Відповісти
Нет предела идиотизму.
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
Ну якщо замість "простанственного разрешения" великі "фахівці" наперекладали "пространственной разрозненности", то нового супутника ДЗЗ "Січ" вже немає сенсу чекати.
показати весь коментар
07.04.2021 19:11 Відповісти
Переводят гуглом. Постепенно забываем язык Гоголя, Чехова, Булгакова
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Этому "Сичу" будут отправлять запрос: "Зеля мудак ?"
"Угу!", "Угу!", "Угу!" ...
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
Квартал-95 рєшыл па-пріколу запустити супутник?
показати весь коментар
07.04.2021 20:42 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2021 10:04 Відповісти
 
 