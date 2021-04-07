Уряд ухвалив постанову для запуску цього року супутника "Січ-2-1", - Уруський

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 квітня визначив держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля замовником робіт із забезпечення запуску космічного апарату дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ-2-1" і його страховки, а також джерела відповідного фінансування.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Шлях до здійснення всіх необхідних організаційних і фінансових кроків із підготовки та виведення космічного апарату "Січ-2-1" відкритий. Далі справа за Державним космічним агентством України та КБ "Південне", - прокоментував він.

Уруський нагадав, що президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання запустити супутник до кінця цього року. Він упевнений, що такі запуски мають стати регулярними.

Відповідно до проєктів документів, розміщених на сайті уряду, оператором оптико-електронної космічної системи ДЗЗ виступатиме Національний центр управління та випробувань космічних засобів, і результати роботи цієї системи будуть безкоштовними для центральних органів виконавчої влади.

У матеріалах зазначається, що крім бюджетних коштів на запуск супутника будуть використані залишки залучених під держгарантії коштів за проєктом створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4".

У документах також зазначається, що "Січ-2-1" планується включити в європейську програму ДЗЗ Copernicus, а інтервал просторової розрізненості 5-10 м широко затребуваний у народному господарстві. Прямий економічний ефект очікується завдяки продажу комерційним структурам не менше ніж 150 тис. кв. км і оцінюється в $5 млн на рік тільки за рахунок даних, отриманих з України.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський дав завдання у 2021 році вивести на орбіту супутник для дистанційного зондування землі "Січ".

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу й експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

Водночас, Держкосмос спростував цю заяву. Станом на 13 січня 2021 року, за даними розробника КС ДЗЗ "Січ 2-1" КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля, роботи зі створення супутника виконані орієнтовно на 85%, роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) - на 45%. "ДКА заявляє, що станом на початок грудня 2020 року проєкт КС ДЗЗ "Січ 2-1" перебував у замороженому стані, без фінансування і навіть пропозицій до фінансування, без будь-яких домовленостей щодо запуску супутника і його експлуатації на орбіті. Можливість виконати завдання президента України Володимира Зеленського з'явилася тільки після тієї роботи, яку провело керівництво ДКА і КБ "Південне" разом з іншими структурами впродовж останніх двох місяців і продовжує в посиленому темпі досі", - наголошується в повідомленні Держкосмосу. Уточнюється, що поки не вирішено питання фінансування проєкту.