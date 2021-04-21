Із загиблим на Донбасі воїном 128-ї ОГШБр Давідом Шартавою попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 20 квітня, в місті Київ, на базі Грузинського національного легіону відбулася церемонія прощання з Давідом Мурмановичем Шартавою (Дато), 1976 року народження, уродженцем Грузії, старшим солдатом, військовослужбовцем 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 18 квітня в Донецької області від смертельних поранень, зазнаних під час обстрілу позицій ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Про це йдеться в матеріалі видання ArmiяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами командира Мамуки Мамулашвілі, Шартава був одним з кращих воїнів легіону - відважним і вмілим бійцем. А напередодні загибелі, ніби щось передчуваючи, прочитав вірш "Коли я помру".

Давід Шартава захищав Грузію ще в 2008 році під час російсько-грузинської війни, брав участь в миротворчих місіях в Ірані, Афганістані. З 2016 захищав незалежність України на Донбасі в складі Грузинського національного легіону. Надалі - уклав контракт з 128-ї ОГШБр.

У нього залишилися дружина і двоє синів.

