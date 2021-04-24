МЗС запускає кампанію "Світ очима українських дипломатів": перша зупинка - Нідерланди. ВIДЕО
Міністерство закордонних справ України запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в фейсбуці.
"Пропонуємо вам щось особливе - зануритися в світ віртуальних подорожей разом з українськими дипломатами. Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів", - зазначила Джапарова, опублікувавши відео.
Вона додала, що українські дипломати будуть знайомити нас ближче з країнами перебування, а також з їх традиціями, культурою, мистецтвом та унікальними краєвидами в різних краях всесвіту.
"Перша зупинка - Нідерланди - країна тюльпанів і гіацинтів. Тюльпан став символом королівства ще століття тому, коли тюльпанова "лихоманка" охопила країну в 17 столітті. Але мало хто знає, що квітка в Європу потрапила з Османської імперії - Константинополя", - написала Джапарова .
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Айкос,кокс,герыч...ну и траву для опохмелки...
Врач Сенкевич, предположим,
Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
Может они не украинские дипломаты? Должно же быть наоборот, украинские дипломаты должны знакомит иностранцев С УКРАИНСКОЙ культурой.
Похоже что так называемые "украинские дипломаты" хотят за счет налогоплательщиков Украины покататься по миру во время украино-российской войны, пока украинцы погибают на фронте.
а тут ещё и украинские дипломаты им на голову свалятся
Сенкевичаукраинских дипломатов!