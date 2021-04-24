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МЗС запускає кампанію "Світ очима українських дипломатів": перша зупинка - Нідерланди. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в фейсбуці.

Також читайте: МЗС України представило пріоритети публічної дипломатії на 2021-2025 роки. ФОТОрепортаж

"Пропонуємо вам щось особливе - зануритися в світ віртуальних подорожей разом з українськими дипломатами. Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів", - зазначила Джапарова, опублікувавши відео.

Вона додала, що українські дипломати  будуть знайомити нас ближче з країнами перебування, а також з їх традиціями, культурою, мистецтвом та унікальними краєвидами в різних краях всесвіту.

"Перша зупинка - Нідерланди - країна тюльпанів і гіацинтів. Тюльпан став символом королівства ще століття тому, коли тюльпанова "лихоманка" охопила країну в 17 столітті. Але мало хто знає, що квітка в Європу потрапила з Османської імперії - Константинополя", - написала Джапарова .

МЗС (4202) Нідерланди (1601) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+5
а будет мир глазами президента? хочу глянуть, что он употребляет
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24.04.2021 16:37 Відповісти
+5
Ну, как там дипломаты видят- я не знаю. А вот как я, моряк, вижу- могу чуток поведать. Дело было в 1995-м году, пришли мы тогда в Джоржтаун, Республика Гайяна, которая в Ю.Америке. Я удачно купил проститутку и уже после дискотеки, ночью, попал в её хату. Ну, проходит ночь... пора на судно... тетка вызвала такси мне, а я вышел на веранду её хаты. Опаньки! Вижу флагшток немаленький, по нему вверх флажок поднимается. По науке поднимается! То есть- он свернут в рулончик, а когда поднимается до места- рывок фала флажка и он раскрывается. Ну и раскрылся... подхожу я поближе, к забору напротив... а там доска монументальная, с буковками: "Посольство российской федерации"... Я и офигел! Во, в каких районах живут проститутки в Гайане!
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24.04.2021 16:42 Відповісти
+3
"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами."


Врач Сенкевич, предположим,

Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
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24.04.2021 16:48 Відповісти
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Конопля в силе?
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24.04.2021 16:30 Відповісти
а будет мир глазами президента? хочу глянуть, что он употребляет
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24.04.2021 16:37 Відповісти
ДипГиды, на нормальную работу не пригодны. Я уже начинаю верить, живу виртуальной жизнью, одно но, жрать хочется.
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24.04.2021 16:41 Відповісти
Ну, как там дипломаты видят- я не знаю. А вот как я, моряк, вижу- могу чуток поведать. Дело было в 1995-м году, пришли мы тогда в Джоржтаун, Республика Гайяна, которая в Ю.Америке. Я удачно купил проститутку и уже после дискотеки, ночью, попал в её хату. Ну, проходит ночь... пора на судно... тетка вызвала такси мне, а я вышел на веранду её хаты. Опаньки! Вижу флагшток немаленький, по нему вверх флажок поднимается. По науке поднимается! То есть- он свернут в рулончик, а когда поднимается до места- рывок фала флажка и он раскрывается. Ну и раскрылся... подхожу я поближе, к забору напротив... а там доска монументальная, с буковками: "Посольство российской федерации"... Я и офигел! Во, в каких районах живут проститутки в Гайане!
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24.04.2021 16:42 Відповісти
-- подобное к подобному... *)
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24.04.2021 16:46 Відповісти
Глаза там мутные...
Айкос,кокс,герыч...ну и траву для опохмелки...
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24.04.2021 16:45 Відповісти
какое ж это королевство когда оно даже не способно гопнику, убийце соотечественников конкретную предъяву состряпать
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24.04.2021 16:46 Відповісти
а золото наше заламать смогло..
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24.04.2021 16:50 Відповісти
"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами."


Врач Сенкевич, предположим,

Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
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24.04.2021 16:48 Відповісти
...а МИД не запускает кампанию: " Мир прекрасен всем, кроме руSSких " ?
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24.04.2021 16:56 Відповісти
дипломатия это скучно...то ли дело халявный турызм
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24.04.2021 17:13 Відповісти
"Она добавила, что украинские дипломаты будут знакомить со странами пребывания, а также с их традициями, культурой, искусством, уникальной местностью и явлениями разных стран вселенной"

Может они не украинские дипломаты? Должно же быть наоборот, украинские дипломаты должны знакомит иностранцев С УКРАИНСКОЙ культурой.

Похоже что так называемые "украинские дипломаты" хотят за счет налогоплательщиков Украины покататься по миру во время украино-российской войны, пока украинцы погибают на фронте.
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24.04.2021 17:14 Відповісти
Нидерланды обслуживают "VPN"ном пол-мира
а тут ещё и украинские дипломаты им на голову свалятся
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24.04.2021 17:31 Відповісти
Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича украинских дипломатов!
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24.04.2021 17:44 Відповісти
на видео-Королевский парк цветов в Нидерландах Keukenhof
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24.04.2021 19:55 Відповісти
Своими прямыми обязанностями заняться не хотят , бездельники и дармоеды?
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24.04.2021 20:31 Відповісти
Надо своими глазами смотреть
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25.04.2021 13:39 Відповісти
Хотя о чем я , у нас глаза из жопы
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25.04.2021 13:40 Відповісти
На конкурсі "Україна очима росіян", що проходив за сприяння і підтримки ОПЗЖ, в телефонному голосуванні переміг атовець і ветеран ДУК Правий сектор парубок Орест з Коломиї. Він виклав мапу України очима расіян.
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25.04.2021 23:20 Відповісти
Лучше бі показали мир глазами "заробитчан", это было бы гораздо интереснее.
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26.04.2021 09:10 Відповісти
 
 