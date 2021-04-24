МЗС запускає кампанію "Світ очима українських дипломатів": перша зупинка - Нідерланди. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в фейсбуці.

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"Пропонуємо вам щось особливе - зануритися в світ віртуальних подорожей разом з українськими дипломатами. Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine запускає нову кампанію "Світ очима українських дипломатів", - зазначила Джапарова, опублікувавши відео.

Вона додала, що українські дипломати будуть знайомити нас ближче з країнами перебування, а також з їх традиціями, культурою, мистецтвом та унікальними краєвидами в різних краях всесвіту.

"Перша зупинка - Нідерланди - країна тюльпанів і гіацинтів. Тюльпан став символом королівства ще століття тому, коли тюльпанова "лихоманка" охопила країну в 17 столітті. Але мало хто знає, що квітка в Європу потрапила з Османської імперії - Константинополя", - написала Джапарова .