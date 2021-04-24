МИД запускает кампанию "Мир глазами украинских дипломатов": первая остановка - Нидерланды. ВИДЕО
Министерство иностранных дел Украины запускает новую кампанию "Мир глазами украинских дипломатов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Фейсбуке.
"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами. Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine запускает новую кампанию "Мир глазами украинских дипломатов", - отметила Джапарова, опубликовав видео.
Она добавила, что украинские дипломаты будут знакомить со странами пребывания, а также с их традициями, культурой, искусством, уникальной местностью и явлениями разных стран вселенной.
"Первая остановка - Нидерланды - страна тюльпанов и гиацинтов. Тюльпан стал символом королевства еще столетие назад, когда тюльпанная "лихорадка" охватила страну в 17 веке. Но мало кто знает, что цветок в Европу попал из Османской империи - Константинополя", - написала Джапарова.
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Айкос,кокс,герыч...ну и траву для опохмелки...
Врач Сенкевич, предположим,
Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
Может они не украинские дипломаты? Должно же быть наоборот, украинские дипломаты должны знакомит иностранцев С УКРАИНСКОЙ культурой.
Похоже что так называемые "украинские дипломаты" хотят за счет налогоплательщиков Украины покататься по миру во время украино-российской войны, пока украинцы погибают на фронте.
а тут ещё и украинские дипломаты им на голову свалятся
Сенкевичаукраинских дипломатов!