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МИД запускает кампанию "Мир глазами украинских дипломатов": первая остановка - Нидерланды. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины запускает новую кампанию "Мир глазами украинских дипломатов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Фейсбуке.

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"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами. Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine запускает новую кампанию "Мир глазами украинских дипломатов", - отметила Джапарова, опубликовав видео.

Она добавила, что украинские дипломаты будут знакомить со странами пребывания, а также с их традициями, культурой, искусством, уникальной местностью и явлениями разных стран вселенной.

"Первая остановка - Нидерланды - страна тюльпанов и гиацинтов. Тюльпан стал символом королевства еще столетие назад, когда тюльпанная "лихорадка" охватила страну в 17 веке. Но мало кто знает, что цветок в Европу попал из Османской империи - Константинополя", - написала Джапарова.

Автор: 

МИД (7030) Нидерланды (1615) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+5
а будет мир глазами президента? хочу глянуть, что он употребляет
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24.04.2021 16:37 Ответить
+5
Ну, как там дипломаты видят- я не знаю. А вот как я, моряк, вижу- могу чуток поведать. Дело было в 1995-м году, пришли мы тогда в Джоржтаун, Республика Гайяна, которая в Ю.Америке. Я удачно купил проститутку и уже после дискотеки, ночью, попал в её хату. Ну, проходит ночь... пора на судно... тетка вызвала такси мне, а я вышел на веранду её хаты. Опаньки! Вижу флагшток немаленький, по нему вверх флажок поднимается. По науке поднимается! То есть- он свернут в рулончик, а когда поднимается до места- рывок фала флажка и он раскрывается. Ну и раскрылся... подхожу я поближе, к забору напротив... а там доска монументальная, с буковками: "Посольство российской федерации"... Я и офигел! Во, в каких районах живут проститутки в Гайане!
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24.04.2021 16:42 Ответить
+3
"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами."


Врач Сенкевич, предположим,

Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
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24.04.2021 16:48 Ответить
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24.04.2021 16:30 Ответить
а будет мир глазами президента? хочу глянуть, что он употребляет
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24.04.2021 16:37 Ответить
ДипГиды, на нормальную работу не пригодны. Я уже начинаю верить, живу виртуальной жизнью, одно но, жрать хочется.
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24.04.2021 16:41 Ответить
Ну, как там дипломаты видят- я не знаю. А вот как я, моряк, вижу- могу чуток поведать. Дело было в 1995-м году, пришли мы тогда в Джоржтаун, Республика Гайяна, которая в Ю.Америке. Я удачно купил проститутку и уже после дискотеки, ночью, попал в её хату. Ну, проходит ночь... пора на судно... тетка вызвала такси мне, а я вышел на веранду её хаты. Опаньки! Вижу флагшток немаленький, по нему вверх флажок поднимается. По науке поднимается! То есть- он свернут в рулончик, а когда поднимается до места- рывок фала флажка и он раскрывается. Ну и раскрылся... подхожу я поближе, к забору напротив... а там доска монументальная, с буковками: "Посольство российской федерации"... Я и офигел! Во, в каких районах живут проститутки в Гайане!
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24.04.2021 16:42 Ответить
-- подобное к подобному... *)
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24.04.2021 16:46 Ответить
Глаза там мутные...
Айкос,кокс,герыч...ну и траву для опохмелки...
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24.04.2021 16:45 Ответить
какое ж это королевство когда оно даже не способно гопнику, убийце соотечественников конкретную предъяву состряпать
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24.04.2021 16:46 Ответить
а золото наше заламать смогло..
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24.04.2021 16:50 Ответить
"Предлагаем вам нечто особенное - окунуться в мир виртуальных путешествий вместе с украинскими дипломатами."


Врач Сенкевич, предположим,

Едет с нильской молодёжью
К зарубежным крокодилам --
Мы тихонечко за ним!
.
Телевизор, это -- восьмое чудо света! (с)
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24.04.2021 16:48 Ответить
...а МИД не запускает кампанию: " Мир прекрасен всем, кроме руSSких " ?
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24.04.2021 16:56 Ответить
дипломатия это скучно...то ли дело халявный турызм
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24.04.2021 17:13 Ответить
"Она добавила, что украинские дипломаты будут знакомить со странами пребывания, а также с их традициями, культурой, искусством, уникальной местностью и явлениями разных стран вселенной"

Может они не украинские дипломаты? Должно же быть наоборот, украинские дипломаты должны знакомит иностранцев С УКРАИНСКОЙ культурой.

Похоже что так называемые "украинские дипломаты" хотят за счет налогоплательщиков Украины покататься по миру во время украино-российской войны, пока украинцы погибают на фронте.
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24.04.2021 17:14 Ответить
Нидерланды обслуживают "VPN"ном пол-мира
а тут ещё и украинские дипломаты им на голову свалятся
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24.04.2021 17:31 Ответить
Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича украинских дипломатов!
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24.04.2021 17:44 Ответить
на видео-Королевский парк цветов в Нидерландах Keukenhof
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24.04.2021 19:55 Ответить
Своими прямыми обязанностями заняться не хотят , бездельники и дармоеды?
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24.04.2021 20:31 Ответить
Надо своими глазами смотреть
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25.04.2021 13:39 Ответить
Хотя о чем я , у нас глаза из жопы
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25.04.2021 13:40 Ответить
На конкурсі "Україна очима росіян", що проходив за сприяння і підтримки ОПЗЖ, в телефонному голосуванні переміг атовець і ветеран ДУК Правий сектор парубок Орест з Коломиї. Він виклав мапу України очима расіян.
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25.04.2021 23:20 Ответить
Лучше бі показали мир глазами "заробитчан", это было бы гораздо интереснее.
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26.04.2021 09:10 Ответить
 
 