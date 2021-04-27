Народні депутати провалили голосування за постанову ВР про невідкладні заходи щодо боротьби з COVID-19. ВIДЕО

Сьогодні, 27 квітня, відбулося позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час першого нинішнього позачергового засідання народні депутати розглянули проєкт постанови №5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, ухвалених у цій сфері.

У результаті парламентарі відмовилися затвердити постанову. За неї проголосували лише 115 нардепів, при мінімально необхідних 226 голосах.

Перед голосуванням народний депутат "ЄС" Ірина Геращенко, яка є одним з авторів постанови, закликала колег підтримати документ. Разом із тим, вона підкреслила, що за бездіяльність несе відповідальність "чемпіон світу з боротьби з коронавірусом" президент Володимир Зеленський.

У свою чергу, нардеп СН Сергій Кузьміних розповів, що профільний комітет відхилив цю постанову і прийняв рішення звернутися до голови ВР і керівників фракцій з пропозицією ініціювати звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виконання постанови ВР №937 про заходи щодо протидії поширенню коронавірусу, яке було прийнято в жовтні 2020 року.