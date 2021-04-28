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Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці перевіряють більш ніж 10 одеситів на встановлення і поширення злочинного впливу.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, деякі з них мають сутєєві зв'язки з представниками злочинного світу, зокрема "злодіями в законі". Крім того, ці особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах і крадіжках і вже потрапляли в поле зору правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели обшуки та вилучили "глушилки" мобільного зв'язку, понад 400 тис. грн. готівкою у різній валюті, заготовки для журналістських посвідчень і "чорнові записи, що містять докази злочинних намірів фігурантів".

Слідчо-оперативні дії тривають.

Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету 01
Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету 02
Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету 03
Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету 04

Автор: 

обшук (1971) Одеса (5452) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+14
Тю, я думал они наканец в верховную раду заехали
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28.04.2021 23:52
+6
Это называется 400 тыс. гривен положили себе на карман, проверили - ничего не нашли и дальше пошли, до следующей "проверки"
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28.04.2021 23:42
+6
ЗЕ кинув лохів через рояль.
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28.04.2021 23:53
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Какая санкция суда была с тремя прямыми уликами ? Или санкцию дали по принципу - что то всеравно найдут а на крайняк касету с порнухой подкинут ...
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28.04.2021 23:39 Відповісти
Это называется 400 тыс. гривен положили себе на карман, проверили - ничего не нашли и дальше пошли, до следующей "проверки"
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28.04.2021 23:42 Відповісти
Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета - Цензор.НЕТ 1065
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28.04.2021 23:42 Відповісти
ЗЕ кинув лохів через рояль.
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28.04.2021 23:53 Відповісти
Через рояльний медіатор.
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29.04.2021 05:42 Відповісти
Тю, я думал они наканец в верховную раду заехали
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28.04.2021 23:52 Відповісти
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29.04.2021 06:40 Відповісти
черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений фигурантов Источник: https://censor.net/ru/v3262682
Намерения не наказуемы и не являются составом преступления. Понты для слабонервных.
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28.04.2021 23:54 Відповісти
Свій до свого по своє.
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28.04.2021 23:55 Відповісти
Саакашвілі Одесу покинув , а мафія залишилась 🤣
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29.04.2021 00:13 Відповісти
Він її не покинув. Його з неї покинули.
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29.04.2021 01:04 Відповісти
Банда до бандитів пришла на сходку.
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29.04.2021 00:24 Відповісти
К мэру Одессы пришли что ли?
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29.04.2021 00:24 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3262506/u_jytlovomu_budynku_odesy_vpav_lift_iz_politseyiskymy_ta_ponyatymy_visim_osib_gospitalizovano.
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29.04.2021 00:27 Відповісти
Карманные понятые?
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29.04.2021 01:03 Відповісти
Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав - та самая метла, что чисто метет, - стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай...

(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
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29.04.2021 05:49 Відповісти
Баканов, как тебе спится? В Одессе уже официальные представительства криминалитета есть, норм? Ничего нигде не щелкает?
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29.04.2021 00:54 Відповісти
Якби ж то тільки в Одесі і в Раді вистачає різних "оболонських".
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29.04.2021 06:56 Відповісти
СМИ: Одесская полиция пришла с обысками свой офис.
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29.04.2021 00:58 Відповісти
А чого не з арештами?
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29.04.2021 04:57 Відповісти
Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.
- Слушайте, Король, - сказал молодой человек, - я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...
- Ну, хорошо, - ответил Беня Крик, по прозвищу Король, - что это за пара слов?
- В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...
- Я знал об этом позавчера, - ответил Беня Крик. - Дальше.
- Пристав собрал участок и сказал участку речь...
- Новая метла чисто метет, - ответил Беня Крик. - Он хочет облаву. Дальше...
- А когда будет облава, вы знаете, Король?
- Она будет завтра.
- Король, она будет сегодня.
- Кто сказал тебе это, мальчик?
- Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?
- Я знаю тетю Хану. Дальше.
- ...Пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, - сказал он, - потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву..."
- Дальше.
- ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал - самолюбие мне дороже...
- Ну, иди, - ответил Король.
- Что сказать тете Хане за облаву.
- Скажи: Беня знает за облаву.

(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
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29.04.2021 05:47 Відповісти
А деньги СССР по какому сейчас курсу не подскажете?
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29.04.2021 06:48 Відповісти
Хай ідуть зразу до криміналітету, а не до його прєдставітєлєй
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29.04.2021 08:25 Відповісти
Почему только к представителям?
К самому криминалитету слабо?
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29.04.2021 08:41 Відповісти
А что такое? Гимназистки закончились,что стали заниматься своими непосредственными обязанностями?
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29.04.2021 08:42 Відповісти
К кожаной куртофейке на фото не хватает маузера
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29.04.2021 09:23 Відповісти
Что, криминалитет плохо башлял мусорам? Таксы мусора поднять хотят.
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29.04.2021 11:38 Відповісти
 
 