Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці перевіряють більш ніж 10 одеситів на встановлення і поширення злочинного впливу.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, деякі з них мають сутєєві зв'язки з представниками злочинного світу, зокрема "злодіями в законі". Крім того, ці особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах і крадіжках і вже потрапляли в поле зору правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели обшуки та вилучили "глушилки" мобільного зв'язку, понад 400 тис. грн. готівкою у різній валюті, заготовки для журналістських посвідчень і "чорнові записи, що містять докази злочинних намірів фігурантів".

Слідчо-оперативні дії тривають.







