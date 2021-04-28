Одеська поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці перевіряють більш ніж 10 одеситів на встановлення і поширення злочинного впливу.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, деякі з них мають сутєєві зв'язки з представниками злочинного світу, зокрема "злодіями в законі". Крім того, ці особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах і крадіжках і вже потрапляли в поле зору правоохоронців", - сказано в повідомленні.
Поліцейські провели обшуки та вилучили "глушилки" мобільного зв'язку, понад 400 тис. грн. готівкою у різній валюті, заготовки для журналістських посвідчень і "чорнові записи, що містять докази злочинних намірів фігурантів".
Слідчо-оперативні дії тривають.
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Намерения не наказуемы и не являются составом преступления. Понты для слабонервных.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай...
(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
- Слушайте, Король, - сказал молодой человек, - я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...
- Ну, хорошо, - ответил Беня Крик, по прозвищу Король, - что это за пара слов?
- В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...
- Я знал об этом позавчера, - ответил Беня Крик. - Дальше.
- Пристав собрал участок и сказал участку речь...
- Новая метла чисто метет, - ответил Беня Крик. - Он хочет облаву. Дальше...
- А когда будет облава, вы знаете, Король?
- Она будет завтра.
- Король, она будет сегодня.
- Кто сказал тебе это, мальчик?
- Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?
- Я знаю тетю Хану. Дальше.
- ...Пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, - сказал он, - потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву..."
- Дальше.
- ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал - самолюбие мне дороже...
- Ну, иди, - ответил Король.
- Что сказать тете Хане за облаву.
- Скажи: Беня знает за облаву.
(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
К самому криминалитету слабо?