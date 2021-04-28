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Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стражи порядка проверяют более чем 10 одесситов на установление и распространение преступного влияния.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе". Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые "специализировались" на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей", - сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски и изъяли "глушилки" мобильной связи, более 400 тыс. грн. наличными в разной валюте, заготовки для журналистских удостоверений и "черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений фигурантов".

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Также на Цензор.НЕТ: "Смотрящему" за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении. ФОТО

Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета 01
Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета 02
Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета 03
Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета 04

Автор: 

обыск (1896) Одесса (7880) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+14
Тю, я думал они наканец в верховную раду заехали
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28.04.2021 23:52
+6
Это называется 400 тыс. гривен положили себе на карман, проверили - ничего не нашли и дальше пошли, до следующей "проверки"
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28.04.2021 23:42
+6
ЗЕ кинув лохів через рояль.
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28.04.2021 23:53
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Правила форума Совет форумчан
Какая санкция суда была с тремя прямыми уликами ? Или санкцию дали по принципу - что то всеравно найдут а на крайняк касету с порнухой подкинут ...
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28.04.2021 23:39 Ответить
Это называется 400 тыс. гривен положили себе на карман, проверили - ничего не нашли и дальше пошли, до следующей "проверки"
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28.04.2021 23:42 Ответить
Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета - Цензор.НЕТ 1065
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28.04.2021 23:42 Ответить
ЗЕ кинув лохів через рояль.
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28.04.2021 23:53 Ответить
Через рояльний медіатор.
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29.04.2021 05:42 Ответить
Тю, я думал они наканец в верховную раду заехали
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28.04.2021 23:52 Ответить
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29.04.2021 06:40 Ответить
черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений фигурантов Источник: https://censor.net/ru/v3262682
Намерения не наказуемы и не являются составом преступления. Понты для слабонервных.
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28.04.2021 23:54 Ответить
Свій до свого по своє.
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28.04.2021 23:55 Ответить
Саакашвілі Одесу покинув , а мафія залишилась 🤣
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29.04.2021 00:13 Ответить
Він її не покинув. Його з неї покинули.
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29.04.2021 01:04 Ответить
Банда до бандитів пришла на сходку.
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29.04.2021 00:24 Ответить
К мэру Одессы пришли что ли?
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29.04.2021 00:24 Ответить
https://censor.net/ua/news/3262506/u_jytlovomu_budynku_odesy_vpav_lift_iz_politseyiskymy_ta_ponyatymy_visim_osib_gospitalizovano.
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29.04.2021 00:27 Ответить
Карманные понятые?
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29.04.2021 01:03 Ответить
Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав - та самая метла, что чисто метет, - стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай...

(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
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29.04.2021 05:49 Ответить
Баканов, как тебе спится? В Одессе уже официальные представительства криминалитета есть, норм? Ничего нигде не щелкает?
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29.04.2021 00:54 Ответить
Якби ж то тільки в Одесі і в Раді вистачає різних "оболонських".
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29.04.2021 06:56 Ответить
СМИ: Одесская полиция пришла с обысками свой офис.
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29.04.2021 00:58 Ответить
А чого не з арештами?
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29.04.2021 04:57 Ответить
Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.
- Слушайте, Король, - сказал молодой человек, - я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...
- Ну, хорошо, - ответил Беня Крик, по прозвищу Король, - что это за пара слов?
- В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...
- Я знал об этом позавчера, - ответил Беня Крик. - Дальше.
- Пристав собрал участок и сказал участку речь...
- Новая метла чисто метет, - ответил Беня Крик. - Он хочет облаву. Дальше...
- А когда будет облава, вы знаете, Король?
- Она будет завтра.
- Король, она будет сегодня.
- Кто сказал тебе это, мальчик?
- Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?
- Я знаю тетю Хану. Дальше.
- ...Пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, - сказал он, - потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву..."
- Дальше.
- ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал - самолюбие мне дороже...
- Ну, иди, - ответил Король.
- Что сказать тете Хане за облаву.
- Скажи: Беня знает за облаву.

(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
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29.04.2021 05:47 Ответить
А деньги СССР по какому сейчас курсу не подскажете?
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29.04.2021 06:48 Ответить
Хай ідуть зразу до криміналітету, а не до його прєдставітєлєй
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29.04.2021 08:25 Ответить
Почему только к представителям?
К самому криминалитету слабо?
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29.04.2021 08:41 Ответить
А что такое? Гимназистки закончились,что стали заниматься своими непосредственными обязанностями?
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29.04.2021 08:42 Ответить
К кожаной куртофейке на фото не хватает маузера
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29.04.2021 09:23 Ответить
Что, криминалитет плохо башлял мусорам? Таксы мусора поднять хотят.
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29.04.2021 11:38 Ответить
 
 