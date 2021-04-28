Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стражи порядка проверяют более чем 10 одесситов на установление и распространение преступного влияния.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе". Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые "специализировались" на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей", - сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски и изъяли "глушилки" мобильной связи, более 400 тыс. грн. наличными в разной валюте, заготовки для журналистских удостоверений и "черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений фигурантов".

Следственно-оперативные действия продолжаются.

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