Одесская полиция пришла с обысками к представителям криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Стражи порядка проверяют более чем 10 одесситов на установление и распространение преступного влияния.
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе". Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые "специализировались" на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей", - сказано в сообщении.
Полицейские провели обыски и изъяли "глушилки" мобильной связи, более 400 тыс. грн. наличными в разной валюте, заготовки для журналистских удостоверений и "черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений фигурантов".
Следственно-оперативные действия продолжаются.
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Намерения не наказуемы и не являются составом преступления. Понты для слабонервных.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай...
(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
- Слушайте, Король, - сказал молодой человек, - я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...
- Ну, хорошо, - ответил Беня Крик, по прозвищу Король, - что это за пара слов?
- В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...
- Я знал об этом позавчера, - ответил Беня Крик. - Дальше.
- Пристав собрал участок и сказал участку речь...
- Новая метла чисто метет, - ответил Беня Крик. - Он хочет облаву. Дальше...
- А когда будет облава, вы знаете, Король?
- Она будет завтра.
- Король, она будет сегодня.
- Кто сказал тебе это, мальчик?
- Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?
- Я знаю тетю Хану. Дальше.
- ...Пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, - сказал он, - потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву..."
- Дальше.
- ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал - самолюбие мне дороже...
- Ну, иди, - ответил Король.
- Что сказать тете Хане за облаву.
- Скажи: Беня знает за облаву.
(с) Исаак Бабель "Одесские рассказы"
К самому криминалитету слабо?