"Смотрящему" за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении. ФОТО
По версии следствия, они выбивали средства для тюремного "общака" и распространяли преступное влияние.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Смотрящий" - 34-летний мужчина, в СИЗО он находится на время суда по подозрению в заказном убийстве и вымогательстве.
"Злоумышленник предоставлял указания своим сообщникам - другим иждивенцам учреждения, координировал их действия и подстрекал продолжать нарушать закон. Жертвами вымогательства преимущественно становились новоприбывшие иждивенцы СИЗО. В случае отказа платить деньги к ним применяли психологическое давление или физическое насилие", - сказано в сообщении полиции.
"Смотрящему" помогал 30-летний "авторитет". Сегодня полицейские провели обыски в их камерах и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, наркотические и психотропные вещества.
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Теперь "смотрящему" сообщили о подозрении в установлении преступного воздействия и вымогательстве, и его срок может стать больше на 12 лет. "Авторитета" подозревают в вымогательстве, к его сроку может добавиться от 3 до 7 лет лишения свободы.
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плохо то, че пятый гарант , подогнал им неприкосновенность