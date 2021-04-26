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"Смотрящему" за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении. ФОТО

По версии следствия, они выбивали средства для тюремного "общака" и распространяли преступное влияние.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" - 34-летний мужчина, в СИЗО он находится на время суда по подозрению в заказном убийстве и вымогательстве.

"Злоумышленник предоставлял указания своим сообщникам - другим иждивенцам учреждения, координировал их действия и подстрекал продолжать нарушать закон. Жертвами вымогательства преимущественно становились новоприбывшие иждивенцы СИЗО. В случае отказа платить деньги к ним применяли психологическое давление или физическое насилие", - сказано в сообщении полиции.

"Смотрящему" помогал 30-летний "авторитет". Сегодня полицейские провели обыски в их камерах и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, наркотические и психотропные вещества.

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Теперь "смотрящему" сообщили о подозрении в установлении преступного воздействия и вымогательстве, и его срок может стать больше на 12 лет. "Авторитета" подозревают в вымогательстве, к его сроку может добавиться от 3 до 7 лет лишения свободы.

Смотрящему за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении 01
Смотрящему за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении 02
Смотрящему за полтавским СИЗО и его подельнику сообщили о подозрении 03

Автор: 

Нацполиция (16458) Тахтаулове (764) СИЗО (1361)


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"Смотрящему" помогла 30-летний "авторитет"

?????
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26.04.2021 16:25 Ответить
как грицца - чем могла
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26.04.2021 16:29 Ответить
А откуда в камерах мобильники и наркотики? Сотрудников СИЗО не хотите проверить, которые превратили учреждения в бизнес-конторы для своего обогащения?
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26.04.2021 16:26 Ответить
Як що їх перевіряти то в усіх сізо й ІК треба змінюввти особовий склад. А де стільки набрати служак? А гарантії що нові не почнуть те саме? Та й юридично довести їх причетність неможливо.
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26.04.2021 17:03 Ответить
Поцана не чіпати! Він за бубу голоСував!)
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26.04.2021 16:29 Ответить
смотрел, смотрел и пересмотрел
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26.04.2021 16:32 Ответить
на красных тюрмах и зонах , авторитетов ломают на раз , маски-шоу + пара фото ( видео ) и любой авторитет ручной
плохо то, че пятый гарант , подогнал им неприкосновенность
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26.04.2021 18:30 Ответить
21 век 21 год ))цирк
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26.04.2021 21:31 Ответить
 
 