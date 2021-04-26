"Смотрящому" за полтавським СІЗО і його спільнику повідомили про підозру. ФОТО

За версією слідства, вони вибивали кошти для тюремного "общака" і поширювали злочинний вплив.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" - 34-річний чоловік, в СІЗО він перебуває на час суду за підозрою в замовному вбивстві і вимаганні.

"Зловмисник надавав вказівки своїм спільникам - іншим утриманцям установи, координував їхні дії і підбурював продовжувати порушувати закон. Жертвами вимагання переважно ставали новоприбулі утриманці СІЗО. У разі відмови платити гроші до них застосовували психологічний тиск або фізичне насильство", - сказано в повідомленні поліції.

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"Смотрящому" допомагав 30-річний "авторитет". Сьогодні поліцейські провели обшуки в їх камерах і вилучили банківські картки, мобільні телефони, наркотичні та психотропні речовини.

Тепер "смотрящому" повідомили про підозру у встановленні злочинного впливу і вимаганні, і його термін може стати більшим на 12 років. "Авторитета" підозрюють у вимаганні, до його терміну може додатися від 3 до 7 років позбавлення волі.



