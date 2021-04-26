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"Смотрящому" за полтавським СІЗО і його спільнику повідомили про підозру. ФОТО

За версією слідства, вони вибивали кошти для тюремного "общака" і поширювали злочинний вплив.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" - 34-річний чоловік, в СІЗО він перебуває на час суду за підозрою в замовному вбивстві і вимаганні.

"Зловмисник надавав вказівки своїм спільникам - іншим утриманцям установи, координував їхні дії і підбурював продовжувати порушувати закон. Жертвами вимагання переважно ставали новоприбулі утриманці СІЗО. У разі відмови платити гроші до них застосовували психологічний тиск або фізичне насильство", - сказано в повідомленні поліції.

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"Смотрящому" допомагав 30-річний "авторитет". Сьогодні поліцейські провели обшуки в їх камерах і вилучили банківські картки, мобільні телефони, наркотичні та психотропні речовини.

Тепер "смотрящому" повідомили про підозру у встановленні злочинного впливу і вимаганні, і його термін може стати більшим на 12 років. "Авторитета" підозрюють у вимаганні, до його терміну може додатися від 3 до 7 років позбавлення волі.

Смотрящому за полтавським СІЗО і його спільнику повідомили про підозру 01

Смотрящому за полтавським СІЗО і його спільнику повідомили про підозру 02
Смотрящому за полтавським СІЗО і його спільнику повідомили про підозру 03

Автор: 

Нацполіція (15163) Полтава (555) СІЗО (724)


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"Смотрящему" помогла 30-летний "авторитет"

?????
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26.04.2021 16:25 Відповісти
как грицца - чем могла
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26.04.2021 16:29 Відповісти
А откуда в камерах мобильники и наркотики? Сотрудников СИЗО не хотите проверить, которые превратили учреждения в бизнес-конторы для своего обогащения?
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26.04.2021 16:26 Відповісти
Як що їх перевіряти то в усіх сізо й ІК треба змінюввти особовий склад. А де стільки набрати служак? А гарантії що нові не почнуть те саме? Та й юридично довести їх причетність неможливо.
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26.04.2021 17:03 Відповісти
Поцана не чіпати! Він за бубу голоСував!)
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26.04.2021 16:29 Відповісти
смотрел, смотрел и пересмотрел
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26.04.2021 16:32 Відповісти
на красных тюрмах и зонах , авторитетов ломают на раз , маски-шоу + пара фото ( видео ) и любой авторитет ручной
плохо то, че пятый гарант , подогнал им неприкосновенность
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26.04.2021 18:30 Відповісти
21 век 21 год ))цирк
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26.04.2021 21:31 Відповісти
 
 