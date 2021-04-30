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На свята обмежтеся вузьким родинним колом, - Ляшко. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликає українських громадян обмежити спілкування на свята вузьким родинним колом.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цей особливий святковий час прошу вас бути обережними і берегти себе і своїх рідних. У разі, коли ви їдете додому до батьків і дідусів, бабусь, обмежтеся, будь ласка, вузьким родинним колом. За наявності хоч найменших підозр на хворобу, відкладіть цю поїздку і уникнете інфікування своїх близьких", - сказав Ляшко.

Також він закликав поговорити зі своїми сім'ями про важливість вакцинації від COVID-19 і дотримання протиепідемічних заходів.

Автор: 

карантин (18172) Великдень (359) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5720
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30.04.2021 12:02
+2
Дай Бог, что бы вы, в следующем году, тесным, семейным кругом, встречали Пасху на житомирской ИК № 4.
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30.04.2021 12:12
+1
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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30.04.2021 11:55
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Челове с 30. Как у Каклеты.
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30.04.2021 11:51 Відповісти
Да-да... коты, монитор и жена. И- хватит. Не! Ещё эл.самокатик.
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30.04.2021 11:53 Відповісти
А ти що бажав в каюті *сам на сам * забухать !?

Видихай ..поки є здоровя та час !
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30.04.2021 11:57 Відповісти
Та мог и в каюте, но барановирус турецкий все карты спутал.
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30.04.2021 11:57 Відповісти
Лови моменти у житті ...Відпочивай ..
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30.04.2021 12:00 Відповісти
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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30.04.2021 11:55 Відповісти
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко

Клоун. А шо ж не сказали попам церкви прикрыть? Или вирус. он только в ресторане цепляется?
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30.04.2021 11:58 Відповісти
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5720
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30.04.2021 12:02 Відповісти
Дай Бог, что бы вы, в следующем году, тесным, семейным кругом, встречали Пасху на житомирской ИК № 4.
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30.04.2021 12:12 Відповісти
А мы, депутаты, по кабакам да курортам погуляем. Зеленомордые лохи и это схавают
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30.04.2021 12:14 Відповісти
На свята обмежтеся вузьким родинним колом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9632
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30.04.2021 12:39 Відповісти
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинских граждан ограничить общение на праздники узким семейным кругом. Источник: https://censor.net/ru/v3263018

ТА ПІШОВ ТИ В УЗКЕ ЗАДНЄ МІСЦЕ
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30.04.2021 14:31 Відповісти
 
 