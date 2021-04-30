На свята обмежтеся вузьким родинним колом, - Ляшко. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликає українських громадян обмежити спілкування на свята вузьким родинним колом.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цей особливий святковий час прошу вас бути обережними і берегти себе і своїх рідних. У разі, коли ви їдете додому до батьків і дідусів, бабусь, обмежтеся, будь ласка, вузьким родинним колом. За наявності хоч найменших підозр на хворобу, відкладіть цю поїздку і уникнете інфікування своїх близьких", - сказав Ляшко.

Також він закликав поговорити зі своїми сім'ями про важливість вакцинації від COVID-19 і дотримання протиепідемічних заходів.