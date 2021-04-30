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На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко. ВИДЕО
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинских граждан ограничить общение на праздники узким семейным кругом.
Об этом он сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В это особенное праздничное время прошу вас быть осторожными и беречь себя и своих родных. В случае, когда вы едете домой к родителям и дедушкам, бабушкам, ограничьтесь, пожалуйста, узким семейным кругом. При наличии хоть малейших подозрений на болезнь, отложите эту поездку и предотвратите инфицирование своих близких", - сказал Ляшко.
Также он призвал поговорить со своими семьями о важности вакцинации от COVID-19 и соблюдении противоэпидемических мер.
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показать весь комментарий30.04.2021 12:02
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показать весь комментарий30.04.2021 11:55
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Видихай ..поки є здоровя та час !
Клоун. А шо ж не сказали попам церкви прикрыть? Или вирус. он только в ресторане цепляется?
ТА ПІШОВ ТИ В УЗКЕ ЗАДНЄ МІСЦЕ