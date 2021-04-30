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На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко. ВИДЕО

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинских граждан ограничить общение на праздники узким семейным кругом.

Об этом он сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В это особенное праздничное время прошу вас быть осторожными и беречь себя и своих родных. В случае, когда вы едете домой к родителям и дедушкам, бабушкам, ограничьтесь, пожалуйста, узким семейным кругом. При наличии хоть малейших подозрений на болезнь, отложите эту поездку и предотвратите инфицирование своих близких", - сказал Ляшко.

Также он призвал поговорить со своими семьями о важности вакцинации от COVID-19 и соблюдении противоэпидемических мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовит представление о выходе Киевской и Николаевской областей из "красной" зоны, - Ляшко

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карантин (16729) Пасха (377) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5720
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30.04.2021 12:02
+2
Дай Бог, что бы вы, в следующем году, тесным, семейным кругом, встречали Пасху на житомирской ИК № 4.
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30.04.2021 12:12
+1
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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30.04.2021 11:55
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Челове с 30. Как у Каклеты.
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30.04.2021 11:51 Ответить
Да-да... коты, монитор и жена. И- хватит. Не! Ещё эл.самокатик.
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30.04.2021 11:53 Ответить
А ти що бажав в каюті *сам на сам * забухать !?

Видихай ..поки є здоровя та час !
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30.04.2021 11:57 Ответить
Та мог и в каюте, но барановирус турецкий все карты спутал.
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30.04.2021 11:57 Ответить
Лови моменти у житті ...Відпочивай ..
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30.04.2021 12:00 Ответить
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5212
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30.04.2021 11:55 Ответить
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко

Клоун. А шо ж не сказали попам церкви прикрыть? Или вирус. он только в ресторане цепляется?
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30.04.2021 11:58 Ответить
На праздники ограничьтесь узким семейным кругом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5720
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30.04.2021 12:02 Ответить
Дай Бог, что бы вы, в следующем году, тесным, семейным кругом, встречали Пасху на житомирской ИК № 4.
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30.04.2021 12:12 Ответить
А мы, депутаты, по кабакам да курортам погуляем. Зеленомордые лохи и это схавают
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30.04.2021 12:14 Ответить
На свята обмежтеся вузьким родинним колом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9632
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30.04.2021 12:39 Ответить
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинских граждан ограничить общение на праздники узким семейным кругом. Источник: https://censor.net/ru/v3263018

ТА ПІШОВ ТИ В УЗКЕ ЗАДНЄ МІСЦЕ
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30.04.2021 14:31 Ответить
 
 