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У Нідерландах офіційно відкрили Євробачення-2021. ВIДЕО

У нідерландському Роттердамі 16 травня відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться з 18 по 22 травня.

Офіційна церемонія транслювалася онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захід розпочався із загальних зборів 34 делегацій з 39 країн-учасниць конкурсу на березі річки Ніве-Маас. Були відсутні делегації з Польщі та Ісландії через те, що у них виявили коронавірус, а конкурсантів з Румунії і Мальти відправили на самоізоляцію через можливий контакт з поляками і ісландцями. Також у заході не брала участі представниця Австралії - співачка Montaigne натомість надіслала відеозвернення.

Цьогоріч на конкурсі Україну представлятиме гурт Go_A, який виступить 18 травня з піснею "SHUM". Конкурс триватиме з 18 по 22 травня на арені Ahoy. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Євробаченні в Нідерландах дозволять бути присутніми глядачам з негативним тестом на COVID-19

Автор: 

Євробачення (604) Нідерланди (1565)


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Топ коментарі
+3
Фриковидение - 2021.
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17.05.2021 03:29
+2
Конкурс бездарей, на форуме неучей...*)
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17.05.2021 00:55
+2
коронавирус в Исландии. Звучит как анекдот )
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17.05.2021 00:55
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Конкурс бездарей, на форуме неучей...*)
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17.05.2021 00:55 Відповісти
Конкурс молодых талантов.💃👫💃
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17.05.2021 08:29 Відповісти
коронавирус в Исландии. Звучит как анекдот )
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17.05.2021 00:55 Відповісти
я вам спою романс про нежность и страсть кипящую во мне,

и там в конце немного взвизгну - но это было так задумано. (с)
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17.05.2021 01:10 Відповісти
Давно мы не видели на сцене бородатых гермафродитов непонятного пола.
В мире животных.
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17.05.2021 01:22 Відповісти
Фриковидение - 2021.
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17.05.2021 03:29 Відповісти
А шо, петушок мордовский, ***** ваше тоже на гармошке умеет, али на балабайке шпарит?
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17.05.2021 06:31 Відповісти
Ну что, все троляки сбежались? Или ещё нет?
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17.05.2021 08:25 Відповісти
Русские наконец-то прислали настоящих русских - с глазом узким?
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17.05.2021 09:50 Відповісти
и какошник уже не тот - полумесяц - назад, к истокам чи у петуха гребень упал?
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Гіршої заставки і не придумаєш… .
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17.05.2021 13:21 Відповісти
 
 