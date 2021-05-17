У Нідерландах офіційно відкрили Євробачення-2021. ВIДЕО

У нідерландському Роттердамі 16 травня відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться з 18 по 22 травня.

Офіційна церемонія транслювалася онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захід розпочався із загальних зборів 34 делегацій з 39 країн-учасниць конкурсу на березі річки Ніве-Маас. Були відсутні делегації з Польщі та Ісландії через те, що у них виявили коронавірус, а конкурсантів з Румунії і Мальти відправили на самоізоляцію через можливий контакт з поляками і ісландцями. Також у заході не брала участі представниця Австралії - співачка Montaigne натомість надіслала відеозвернення.

Цьогоріч на конкурсі Україну представлятиме гурт Go_A, який виступить 18 травня з піснею "SHUM". Конкурс триватиме з 18 по 22 травня на арені Ahoy. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня.

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