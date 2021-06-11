Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце. ВIДЕО
Негода настала несподівано, раптово змінивши собою спеку. У деяких районах Дніпра град повністю вкрив землю.
Відео розгулу стихії місцеві жителі публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Грозу супроводжували блискавки і громи. Вулиці залило дощем, на деяких із них транспорту довелося зупинитися.
Зараз рятувальники і комунальники працюють у посиленому режимі, щоб відкачати воду.
За прогнозами метеорологів, грозові дощі йтимуть у Дніпропетровській області ще як мінімум тиждень.
Топ коментарі
+23 Porol ferton
показати весь коментар11.06.2021 16:17
+16 Вольный Каменьщик
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+12 Броуд Пик
показати весь коментар11.06.2021 16:19
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Каски не понадобились.
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машина была только пол-года как из салона ... драпал знатно я с той дороги..
нашої деревнінашого району щось грід не дійшов. Десь в обід був короткочасний електрошторм навіть без дощу...