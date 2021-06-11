Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце. ВIДЕО

Негода настала несподівано, раптово змінивши собою спеку. У деяких районах Дніпра град повністю вкрив землю.

Відео розгулу стихії місцеві жителі публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грозу супроводжували блискавки і громи. Вулиці залило дощем, на деяких із них транспорту довелося зупинитися.

Зараз рятувальники і комунальники працюють у посиленому режимі, щоб відкачати воду.

За прогнозами метеорологів, грозові дощі йтимуть у Дніпропетровській області ще як мінімум тиждень.

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