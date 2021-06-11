Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. ВИДЕО

Непогода наступила неожиданно, внезапно сменив собой жару. В некоторых районах Днепра град полностью покрыл землю.

Видео разгула стихии местные жители публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Грозу сопровождали молнии и раскаты грома. Улицы залило дождем, на некоторых из них транспорту пришлось остановиться.

Сейчас спасатели и коммунальщики работаю в усиленном режиме, чтобы откачать воду.

По прогнозам метеорологов, грозовые дожди будут идти в Днепропетровской области ещё как минимум неделю.

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