Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. ВИДЕО
Непогода наступила неожиданно, внезапно сменив собой жару. В некоторых районах Днепра град полностью покрыл землю.
Видео разгула стихии местные жители публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Грозу сопровождали молнии и раскаты грома. Улицы залило дождем, на некоторых из них транспорту пришлось остановиться.
Сейчас спасатели и коммунальщики работаю в усиленном режиме, чтобы откачать воду.
По прогнозам метеорологов, грозовые дожди будут идти в Днепропетровской области ещё как минимум неделю.
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+23 Porol ferton
показать весь комментарий11.06.2021 16:17
+16 Вольный Каменьщик
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Каски не понадобились.
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машина была только пол-года как из салона ... драпал знатно я с той дороги..
нашої деревнінашого району щось грід не дійшов. Десь в обід був короткочасний електрошторм навіть без дощу...