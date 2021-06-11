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Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. ВИДЕО

Непогода наступила неожиданно, внезапно сменив собой жару. В некоторых районах Днепра град полностью покрыл землю.

Видео разгула стихии местные жители публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Грозу сопровождали молнии и раскаты грома. Улицы залило дождем, на некоторых из них транспорту пришлось остановиться.

Сейчас спасатели и коммунальщики работаю в усиленном режиме, чтобы откачать воду.

По прогнозам метеорологов, грозовые дожди будут идти в Днепропетровской области ещё как минимум неделю.

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Автор: 

Днепр (4418) непогода (816)


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Топ комментарии
+23
Бедоносец
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11.06.2021 16:17
+16
кто там был недавно ?
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11.06.2021 16:16
+12
Град на 3 дня опоздал.
Каски не понадобились.
Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо - Цензор.НЕТ 6063
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11.06.2021 16:19
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кто там был недавно ?
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11.06.2021 16:16 Ответить
Бедоносец
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11.06.2021 16:17 Ответить
Град на 3 дня опоздал.
Каски не понадобились.
Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо - Цензор.НЕТ 6063
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11.06.2021 16:19 Ответить
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11.06.2021 16:22 Ответить
Вот урроды!
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11.06.2021 16:21 Ответить
В Лисичанську теж такий був сьогодні...
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11.06.2021 16:22 Ответить
Где клоун побывает,-жди беды !
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11.06.2021 16:32 Ответить
Сподіваюсь Петро в цьому не винен.
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11.06.2021 16:33 Ответить
А Кривой Рог?
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11.06.2021 16:45 Ответить
там беда не уходила
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11.06.2021 16:50 Ответить
Таке враження, що там знімають на калькулятори
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11.06.2021 17:02 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/v-dnepre-obvalilas-chast-naberezhnoy-foto-1801777.html Образовался опасный провал: почему обвалилась набережная в Днепре - видео 09.06.21. Так бывает после визита...Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 4975
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11.06.2021 17:33 Ответить
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Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 8876Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 3544
Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 7784

Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 9771

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11.06.2021 18:28 Ответить
Круто.
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11.06.2021 18:58 Ответить
Такой град автомобили может побить.
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11.06.2021 18:36 Ответить
Дніпро засипало градом завбільшки з перепелине яйце - Цензор.НЕТ 9403
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11.06.2021 19:04 Ответить
"ниимеетаналагав" в действии
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11.06.2021 19:15 Ответить
Кредитная тесла😂
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12.06.2021 02:44 Ответить
Вы вот смеётесь, а когда я был в 2007 году в Ладыжине, то начал падать град с куриное яйцо. Я хотел по возврату в Прагу, машину продать, покупатель был, а тут такой град. Так я тоже бегал вокруг машины стараясь её тряпками прикрыть. Неприятный момент. Машину продал, но в ялинки были.
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12.06.2021 09:19 Ответить
Вмятины..
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12.06.2021 09:20 Ответить
Я этого града боюсь ужас, когда машину беру с крытой стоянки. Малейший намёк на град, драпаю под навес стоянки или еще куда-то. На даче был с тещей, там навеса нет, так с тещей одеялами и покрывалами укрывали машину при граде с горох. Дождь с градом закончился, всё побросали и под навес стоянки.
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13.06.2021 06:53 Ответить
я как раз в это время ехал из Одессы в Луцк и решил через Умань срезать на Винницу-Житомир , только съехал с одесской , а впереди всё небо чёрное , плять , проехал ещё пару километров , а навстречу летят авто с побитыми стёклами и кузовами как после обстрела ...
машина была только пол-года как из салона ... драпал знатно я с той дороги..
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13.06.2021 12:30 Ответить
когда понты перед соседями "дороже" гаража ...
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13.06.2021 12:37 Ответить
такой не , а вот урожаям писец..
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13.06.2021 12:39 Ответить
До нашої деревні нашого району щось грід не дійшов. Десь в обід був короткочасний електрошторм навіть без дощу...
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11.06.2021 20:06 Ответить
Кліматічна зброя ? Кацапи на це спроможні..
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11.06.2021 22:28 Ответить
Вот это яйца - как перепел с ними вообще летает ?
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12.06.2021 00:30 Ответить
"Грета все бреше", казали вони... "Яке глобальне потепління". Глобальна зміна клімату. Далі буде...
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12.06.2021 10:26 Ответить
А чому саме з перепелине? Може з голубине? Вони точно поміряли?
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12.06.2021 19:18 Ответить
с воробьиное. с перепелиное побило бы нах все стёкла в автомобилях ..
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13.06.2021 12:33 Ответить
 
 