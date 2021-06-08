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Мужчина погиб от удара молнии на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина погиб от удара молнии на Харьковщине

7 июня около 15:25 в Барвенковском районе Харьковской области, в селе Червона Поляна, мужчина погиб от удара молнии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналисту 057 рассказал директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Смерть мужчины от удара молнией была мгновенной.

"Мужчина умер на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии", - отметил Забашта.

Как отметили очевидцы, в этот момент даже не было дождя.

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Автор: Ірина Дашківська
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08.06.2021 12:56 Ответить
По крайней мере, он не старался сделать селфи.
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08.06.2021 13:38 Ответить
 
 