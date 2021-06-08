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Мужчина погиб от удара молнии на Харьковщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
7 июня около 15:25 в Барвенковском районе Харьковской области, в селе Червона Поляна, мужчина погиб от удара молнии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналисту 057 рассказал директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Смерть мужчины от удара молнией была мгновенной.
"Мужчина умер на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии", - отметил Забашта.
Как отметили очевидцы, в этот момент даже не было дождя.
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Роман Шишацкий
показать весь комментарий08.06.2021 12:56 Ответить Мне нравится 0
Colt
показать весь комментарий08.06.2021 13:38 Ответить Мне нравится 0
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