Російський художник-акціоніст Крисевич стріляв на Красній площі з небойової зброї. ВІДЕО+ФОТО
Павло Крисевич двічі вистрілив у повітря і двічі - собі в голову. Його затримали і звинувачують у хуліганстві.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленнями очевидців, Крисевич двічі вистрілив у повітря, а потім зімітував постріл собі в голову. За словами його подруги Анастасії Михайлової, ні він, ні хто-небудь ще не постраждав, оскільки пістолет був заряджений холостими патронами. Йдеться про списаний пістолет моделі Р-411, перероблений у небойовий.
Крисевич почав стріляти зі словами "Перед кремлівською завісою підуть постріли". Він пояснив, що це перформанс на підтримку політв'язнів і проти політичного режиму в Росії.
У своєму маніфесті Крисевич називає акцію "контрольним пострілом" для "державного залякування". "Держава вішає на протест стигму злочину. Змушує нас у камерах і чатах себе представляти злочинцями. Але хто вона без державного залякування? Ясно, що пусте місце" - пише активіст.
За статтею про хуліганство йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Раніше за цією ж статтею отримали реальні терміни учасниці Pussy Riot Надія Толоконникова і Марія Альохіна.
Павло Крисевич - активіст із Санкт-Петербурга, неодноразово проводив мистецькі акції проти репресій, на захист політв'язнів. Найбільше відома його акція біля будівлі ФСБ. Крисевича затримали увечері 5 листопада 2020 року, коли він висів на хресті навпроти будівлі на Луб'янці, а біля його ніг горіли папки, які символізують кримінальні справи. Після цієї акції акціоніста заарештували на 15 діб і відрахували з університету.
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Повязали его... -- глядь, а там чистые листы бумаги.
-- Хоть бы написал уже чего-нить...
-- А шо писать? -- и так всё ясно...
ссаться кровью долго будет
ну Спартак из него так себе...
животные ***
Таки за банк не посадили))
есть, которые отдали все, чтобы остаться ими до конца, при любом бедламе вокруг и потерявшие ВСЕ ))
а есть те, кто прибивает свои яйца к мостовой или стреляет вверх, ибо другого пути вписать себя в богемную братию нет, потом шмаляет по заграницам и его все признают типа великим))