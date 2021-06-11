Російський художник-акціоніст Крисевич стріляв на Красній площі з небойової зброї. ВІДЕО+ФОТО

Павло Крисевич двічі вистрілив у повітря і двічі - собі в голову. Його затримали і звинувачують у хуліганстві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленнями очевидців, Крисевич двічі вистрілив у повітря, а потім зімітував постріл собі в голову. За словами його подруги Анастасії Михайлової, ні він, ні хто-небудь ще не постраждав, оскільки пістолет був заряджений холостими патронами. Йдеться про списаний пістолет моделі Р-411, перероблений у небойовий.

Крисевич почав стріляти зі словами "Перед кремлівською завісою підуть постріли". Він пояснив, що це перформанс на підтримку політв'язнів і проти політичного режиму в Росії.

У своєму маніфесті Крисевич називає акцію "контрольним пострілом" для "державного залякування". "Держава вішає на протест стигму злочину. Змушує нас у камерах і чатах себе представляти злочинцями. Але хто вона без державного залякування? Ясно, що пусте місце" - пише активіст.

За статтею про хуліганство йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Раніше за цією ж статтею отримали реальні терміни учасниці Pussy Riot Надія Толоконникова і Марія Альохіна.

Павло Крисевич - активіст із Санкт-Петербурга, неодноразово проводив мистецькі акції проти репресій, на захист політв'язнів. Найбільше відома його акція біля будівлі ФСБ. Крисевича затримали увечері 5 листопада 2020 року, коли він висів на хресті навпроти будівлі на Луб'янці, а біля його ніг горіли папки, які символізують кримінальні справи. Після цієї акції акціоніста заарештували на 15 діб і відрахували з університету.