Вантажівка провалилася під асфальт у центрі Житомира. ВIДЕО

На Соборній площі в Житомирі завантажена будматеріалами вантажівка провалилася під асфальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Житомир.info", на порятунок вантажівки знадобилося більше 3 годин.

Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.

Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.

Дивіться: Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі. ВIДЕО