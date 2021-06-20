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Вантажівка провалилася під асфальт у центрі Житомира. ВIДЕО

На Соборній площі в Житомирі завантажена будматеріалами вантажівка провалилася під асфальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Житомир.info", на порятунок вантажівки знадобилося більше 3 годин.

Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.

Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.

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ДТП (4467) Житомир (573) провал (13)


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Топ коментарі
+6
Добре що кран слідом не пірнув
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20.06.2021 10:24
+6
Там куча подземных ходов. "Дети подземелья" Короленко - это про Житомир.
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20.06.2021 10:37
+4
Ох, нелегкая это работа
из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
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20.06.2021 10:21
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Ох, нелегкая это работа
из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
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20.06.2021 10:21 Відповісти
Ти для чого тут згадав таке відірвана від життя?...
Буцім-то ріпку легко тягнути
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20.06.2021 10:26 Відповісти
Текст "ріпки" завеликий, щоб його тут наводити.
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20.06.2021 11:03 Відповісти
Добре що кран слідом не пірнув
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20.06.2021 10:24 Відповісти
оптисмус найкращий и дисиптикон у подвал_)
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20.06.2021 14:21 Відповісти
Це ще вчора було.
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20.06.2021 10:31 Відповісти
Цензор всегда пишет с опозданием на день два
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20.06.2021 12:29 Відповісти
Примета: если сегодня в Житомире машина проваливается под асфальт, завтра жди обыски в КГГА.
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20.06.2021 10:33 Відповісти
там наводнение недавно было. Видать, последствия...
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20.06.2021 10:33 Відповісти
Там куча подземных ходов. "Дети подземелья" Короленко - это про Житомир.
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20.06.2021 10:37 Відповісти
То на старом польском кладбище.
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20.06.2021 11:10 Відповісти
Тут тоже, недалеко два костела и выход на реку. Все это в старину было связано, ходы остались.
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20.06.2021 11:23 Відповісти
это провал
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20.06.2021 10:42 Відповісти
Главное - что без жертв.Самосвалы и техника все увесистей с полезной нагрузкой,потому и не выдерживают старые коммуникации.А ведь сейчас есть спецсредства для обнаружения таких полостей .И устранять своевременно.Зачастую рушатся старого типа теплотрассы,от утечек воды и разлома систем канализации..
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20.06.2021 10:43 Відповісти
Крановщик молодец...
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20.06.2021 10:45 Відповісти
Интересный подвал...видать дореволюционный...пятиэтажку уже намного позже строили...далеко от дома слишком
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20.06.2021 10:49 Відповісти
Да там дом 14 этажный рядом...
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20.06.2021 14:04 Відповісти
асфальт положен прямо на плиты)) какая революция, обычная тупость прораба, без подземных схем и карт загнал тяжелую технику и пешеходные плиты не выдержали.
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21.06.2021 12:54 Відповісти
"Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия"
Поздравляю Житомир с прибытием "великого крадiвництва" - вы будете жить теперь по новому-зеленому...
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20.06.2021 11:09 Відповісти
Совсем озверел Черный Абдулла: не своих, не чужих не жалеет...
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20.06.2021 11:18 Відповісти
Хорошо, что кран не провалился. А то пришлось бы вынимать из воды "Захария".
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20.06.2021 12:12 Відповісти
Блін , як ватягували - зобачив ....
А як він туда зумів влізтии ?
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20.06.2021 13:54 Відповісти
пошел домой внорку
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20.06.2021 14:20 Відповісти
Теперь на грузовичке повесят номера: ТОТ САМЫЙ.
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20.06.2021 14:44 Відповісти
Очередной виток ВЭЛЫКОГО БУДИВНЫЦТВА!
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20.06.2021 19:18 Відповісти
не в асфальт а в ад
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21.06.2021 01:27 Відповісти
Не заважайте, це Житомирський метод розвантажування будматеріалів. З подальшим складуванням їх у підвальні приміщення міста.
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21.06.2021 13:06 Відповісти
 
 