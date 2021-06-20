Вантажівка провалилася під асфальт у центрі Житомира. ВIДЕО
На Соборній площі в Житомирі завантажена будматеріалами вантажівка провалилася під асфальт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Житомир.info", на порятунок вантажівки знадобилося більше 3 годин.
Зазначається, що пригода сталася під час ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття. Завантажена будматеріалами вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.
Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.
Топ коментарі
+6 Porol ferton
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+6 Elvis2
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+4 q4ma
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из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
Буцім-то ріпку легко тягнути
Поздравляю Житомир с прибытием "великого крадiвництва" - вы будете жить теперь по новому-зеленому...
А як він туда зумів влізтии ?