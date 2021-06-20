Грузовик провалился под асфальт в центре Житомира. ВИДЕО
На Соборной площади в Житомире загруженный стройматериалами грузовик провалился под асфальт.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Житомир.info", на спасение грузовика понадобилось более 3 часов.
Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия. Загруженный стройматериалами грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.
Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.
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из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
Буцім-то ріпку легко тягнути
Поздравляю Житомир с прибытием "великого крадiвництва" - вы будете жить теперь по новому-зеленому...
А як він туда зумів влізтии ?