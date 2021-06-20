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Грузовик провалился под асфальт в центре Житомира. ВИДЕО

На Соборной площади в Житомире загруженный стройматериалами грузовик провалился под асфальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Житомир.info", на спасение грузовика понадобилось более 3 часов.

Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия. Загруженный стройматериалами грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.

Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ливень в Житомире: люди плавают на надувном матрасе и ездят на гидроцикле. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7673) Житомир (681) провал (33)


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Топ комментарии
+6
Добре що кран слідом не пірнув
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20.06.2021 10:24
+6
Там куча подземных ходов. "Дети подземелья" Короленко - это про Житомир.
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20.06.2021 10:37
+4
Ох, нелегкая это работа
из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
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20.06.2021 10:21
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Ох, нелегкая это работа
из болота тянуть бегемота.
(К. Чуковский)
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20.06.2021 10:21 Ответить
Ти для чого тут згадав таке відірвана від життя?...
Буцім-то ріпку легко тягнути
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20.06.2021 10:26 Ответить
Текст "ріпки" завеликий, щоб його тут наводити.
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20.06.2021 11:03 Ответить
Добре що кран слідом не пірнув
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20.06.2021 10:24 Ответить
оптисмус найкращий и дисиптикон у подвал_)
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20.06.2021 14:21 Ответить
Це ще вчора було.
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20.06.2021 10:31 Ответить
Цензор всегда пишет с опозданием на день два
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20.06.2021 12:29 Ответить
Примета: если сегодня в Житомире машина проваливается под асфальт, завтра жди обыски в КГГА.
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20.06.2021 10:33 Ответить
там наводнение недавно было. Видать, последствия...
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20.06.2021 10:33 Ответить
Там куча подземных ходов. "Дети подземелья" Короленко - это про Житомир.
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20.06.2021 10:37 Ответить
То на старом польском кладбище.
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20.06.2021 11:10 Ответить
Тут тоже, недалеко два костела и выход на реку. Все это в старину было связано, ходы остались.
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20.06.2021 11:23 Ответить
это провал
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20.06.2021 10:42 Ответить
Главное - что без жертв.Самосвалы и техника все увесистей с полезной нагрузкой,потому и не выдерживают старые коммуникации.А ведь сейчас есть спецсредства для обнаружения таких полостей .И устранять своевременно.Зачастую рушатся старого типа теплотрассы,от утечек воды и разлома систем канализации..
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20.06.2021 10:43 Ответить
Крановщик молодец...
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20.06.2021 10:45 Ответить
Интересный подвал...видать дореволюционный...пятиэтажку уже намного позже строили...далеко от дома слишком
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20.06.2021 10:49 Ответить
Да там дом 14 этажный рядом...
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20.06.2021 14:04 Ответить
асфальт положен прямо на плиты)) какая революция, обычная тупость прораба, без подземных схем и карт загнал тяжелую технику и пешеходные плиты не выдержали.
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21.06.2021 12:54 Ответить
"Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия"
Поздравляю Житомир с прибытием "великого крадiвництва" - вы будете жить теперь по новому-зеленому...
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20.06.2021 11:09 Ответить
Совсем озверел Черный Абдулла: не своих, не чужих не жалеет...
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20.06.2021 11:18 Ответить
Хорошо, что кран не провалился. А то пришлось бы вынимать из воды "Захария".
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20.06.2021 12:12 Ответить
Блін , як ватягували - зобачив ....
А як він туда зумів влізтии ?
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20.06.2021 13:54 Ответить
пошел домой внорку
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20.06.2021 14:20 Ответить
Теперь на грузовичке повесят номера: ТОТ САМЫЙ.
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20.06.2021 14:44 Ответить
Очередной виток ВЭЛЫКОГО БУДИВНЫЦТВА!
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20.06.2021 19:18 Ответить
не в асфальт а в ад
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21.06.2021 01:27 Ответить
Не заважайте, це Житомирський метод розвантажування будматеріалів. З подальшим складуванням їх у підвальні приміщення міста.
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21.06.2021 13:06 Ответить
 
 