Грузовик провалился под асфальт в центре Житомира. ВИДЕО

На Соборной площади в Житомире загруженный стройматериалами грузовик провалился под асфальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Житомир.info", на спасение грузовика понадобилось более 3 часов.

Отмечается, что происшествие произошло во время ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия. Загруженный стройматериалами грузовик провалился в техническое подвальное помещение, которое давно пустовало.

Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.

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