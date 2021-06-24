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Помічник глави поліції Києва, екснардеп Дейдей організував ввезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Звіцера: попросив друг з Польщі, - ЗМІ. ВIДЕО

Помічник керівника київської поліції Євген Дейдей організував ввезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Радоє Звіцера, яке відбулося в Києві навесні 2020 року.

Про це йдеться в новому фільмі-розслідуванні "Чотири кілери, три копи і наркобарон" команди "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

В Україну один з лідерів балканського наркоклана "Кавач" Радоє Звіцер приїхав разом з родиною в 2019 році.

У травні 2020-го його розстріляли в центрі Києва, на території одного з житлових комплексів. У нього влучило щонайменше п’ять куль, але він вижив. Вже наступного дня українська поліція затримала групу ймовірних кілерів під Одесою. Наразі їх обвинувачують у кількох злочинах, зокрема, замаху на вбивство. Всі четверо є громадянами балканських країн.

Як з’ясували журналісти, з транспортуванням територією України ймовірним кілерам допомагав колишній народний депутат Євген Дейдей. Наразі він працює помічником керівника поліції Києва. Для перевезення групи балканців він залучив своїх товаришів, в тому числі діючих співробітників поліції.

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У документах, які є у розпорядженні журналістів, йдеться, що двоє поліцейських Ростіслав Чернобровий та Семен Гордієнко напередодні замаху перевозили ймовірних кілерів з Чернівецької області до Києва, а одразу після розстрілу — з Києва в напрямку Одеси на автомобілі "Тойота Секвоя". Дорогою на Південь їх затримали спецпризначенці.

Поліцейському Семену Гордієнку вдалося втекти під час затримання групи, а Ростіслава Чернобрового затримали, але згодом відпустили. Під час допитів вони вказали, що виконували прохання Євгена Дейдея.

В розпорядженні "Слідства.Інфо" є свідчення самого Дейдея. Він підтвердив, що просив своїх товаришів допомогти з транспортуванням іноземців. Та стверджував, що не знав, з якою метою балканці приїхали в Україну. Дейдей нібито виконував прохання свого "знайомого з Польщі" на ім’я Мачей. Ким є ця людина журналістам встановити не вдалося.

Автомобіль "Тойота Секвоя", на якому перевозили групу ймовірних кілерів, був зареєстрований на людину з оточення колишнього народного депутата. Після інциденту з балканцями машину продали.

Євген Дейдей відмовився спілкуватися з журналістами "Слідства.Інфо" на цю тему. Разом з товаришами Євген Дейдей має статус свідків у справі про замах на Радоє Звіцера. Всі вони продовжують працювати у київській поліції.

Автор: 

Балкани (44) замовне вбивство (151) Київ (19466) кілер (45) наркобарон (14) Нацполіція (15168) Дейдей Євген (82)


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Топ коментарі
+12
Высокопоставленный полицейский причастен к заказному убийству, но при этом находится на свободе и на должности?!
Тоже мне, удивили.
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24.06.2021 15:38
+8
Ад'ютант Авакова Гера коментувати резонансну новину буде?
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24.06.2021 15:42
+8
Уголовник, полковником стал как и кива. Партия народный фронт
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24.06.2021 15:43
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Вечер перестаёт быть томным, запасаемся попкорном и холодным Пепси
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24.06.2021 15:34 Відповісти
Наркомафія намагалась вбити главу наркокатреля руками підручних Авакова! А ще руками підручних Авакова наркомафія вбила Вороненкова, керівника розвідки російського наркоконтролю, який перейшов на бік України, коли побачив що російське політичне керівництво це верхівка світової наркомафії. Вороненкова вбили бійці НГУ, які підпорядковані Авакову. Харківська наркомафія (Аваков, Кернес, Добкіни) це частина світової наркомафії до якої належить і путін! Тому стає зрозумілис чому Аваков призначив людину путіна керівником кримського главку МВС, що стало поворотною точкою в здачі Криму! Пазл склався!
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24.06.2021 18:31 Відповісти
А ще руками бійців 92-ї харківської бригади ЗСУ було вбито волонтера Ендрю, під час спроби зупинити перехід наркокаравану через лінію фронту в АТО! Все вказує на те що Харків це наркостолиця України а члени наркомафії керують багатьма процесами в Україні.
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24.06.2021 18:33 Відповісти
Ми ведемо цю війну не тільки з путіним, ми ведемо війну з глобальною наркомафією!
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24.06.2021 18:34 Відповісти
Ну и правильно, не хватало в Украине ещё всяких балканских наркобаронов.
Этого криминального наркобарона нужно было ещё и по голове гладить?
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24.06.2021 15:36 Відповісти
Ты хочешь что бы твои дети жили в стране где люди, которые должны их защищать завозили и покрывали киллеров?
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24.06.2021 16:05 Відповісти
Высокопоставленный полицейский причастен к заказному убийству, но при этом находится на свободе и на должности?!
Тоже мне, удивили.
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24.06.2021 15:38 Відповісти
Срочно новое звание и на повышение с компенсацией морального ущерба в особо крупных Размерах!
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24.06.2021 15:41 Відповісти
в полиции, по ходу, уже хвастаются такими вещами и пальцы гнут, кто круче...
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24.06.2021 15:51 Відповісти
скучные трудовые будни...
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24.06.2021 16:06 Відповісти
І це ще не все. Вікіпедія пише наступне: Евге́ний Серге́евич Дейде́й - украинский политический деятель (!), координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014 года. В 2012 году был осуждён на пять лет за разбойное нападение (!). Іспанський сором.
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24.06.2021 17:13 Відповісти
Що за колишній нардеп, від якої партії пройшов, чим займався до і після депутатства, з ким пов'язаний?
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24.06.2021 15:39 Відповісти
НФ а перед этим уголовные дела в Одессе.....
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24.06.2021 15:41 Відповісти
От любой партии.
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24.06.2021 15:43 Відповісти
Уголовник, полковником стал как и кива. Партия народный фронт
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24.06.2021 15:43 Відповісти
з аваковим, з ким же ще можна бути повязаним, будучи в народному фронті
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24.06.2021 16:48 Відповісти
так рюкзакоф, по квоті нф і став міністром і сеня шантажував петю розвалом коаліції, коли той намагався авякяшкуприбрати або контролювати. в результаті авакяшка кинув сеню і всіх решту.
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24.06.2021 20:21 Відповісти
Это то дейдей что семь грабежей вооруженных с друганом за ночь в Одессе. а потом на Майдан и в антинародный фронт и 5 лет законы в Раде писало.
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24.06.2021 15:39 Відповісти
Да
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24.06.2021 15:43 Відповісти
Ад'ютант Авакова Гера коментувати резонансну новину буде?
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24.06.2021 15:42 Відповісти
Языком по тарелке.
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24.06.2021 15:44 Відповісти
😁 нужно денег у МВФ попросить и устроить реформацию реформ.
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24.06.2021 15:42 Відповісти
Надо опять взять Антоненка под стражу.
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24.06.2021 15:45 Відповісти
Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ - Цензор.НЕТ 691
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24.06.2021 15:47 Відповісти
Плохо поделился?
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24.06.2021 15:49 Відповісти
Поліція вже наркобаронів кришує, а українців оббирає. Дякуйте петі за авакова.
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24.06.2021 15:58 Відповісти
А чого ж "Блазень" його не звільнив? Третій рік терпить!
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24.06.2021 16:34 Відповісти
Бо блазень.
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24.06.2021 16:53 Відповісти
бо в тебе начинка протухла, якщо б ні, то ти знало, що авакяшку призначили по квоті нф, і кролег шантажував петю розвалом коаліції, коли той намагався авакяшки посунути.
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24.06.2021 20:25 Відповісти
ну дае дейдей. Привіз з чернівців і повіз назад вже через одесу. А стволи вони через кордон провезли ? А як там історя, коли 40 кг герича вивозили через порубне, навіть митники штовхали машину, але румуни затримали а вже потім "спалили" склад з 900 кг герича. А цей барон явно з не мусульманською фамілією приїхав на розбори. Ось вам і транснаціональна злочинність, це їм не Шеремета розслідувати і двері розмальовувати. Антоша, отзовісь.!
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24.06.2021 15:58 Відповісти
Кабы в МВД своих бандитов предостаточно, зачем завозить из-за границы?
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24.06.2021 16:02 Відповісти
Что бы при расследовании потом не выйти на самих себя...
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24.06.2021 16:07 Відповісти
На Антоненка можно все списать.
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24.06.2021 16:18 Відповісти
Лечше на детского нейро-хирурга, она ещё в СИЗО ?
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24.06.2021 16:23 Відповісти
Ну, оввакян,тримайся! За що "тримайся"? За....
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24.06.2021 16:04 Відповісти
Помічник глави поліції Києва, екснардеп Дейдей організував ввезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Звіцера: попросив друг з Польщі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4745
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24.06.2021 16:07 Відповісти
Тарантине нуно отправить ....
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24.06.2021 16:14 Відповісти
Это же аваковская полиция! В ней так долго реформу под него делали!
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24.06.2021 16:21 Відповісти
если что, обращайтесь - поможем, доставим, прикроем и обратно отвезем...
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24.06.2021 16:56 Відповісти
Это тот честный мусорок у которого 20 квартир в Киеве и 15 внедорожников и все это на зарплату в 13 тыр.гривен)))))
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24.06.2021 17:05 Відповісти
совсе невиновник...один мент сбежа..друггого отпустили...короче какая прогграмма защиты норкоманов
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24.06.2021 17:16 Відповісти
Коли хочуть когось високопоставленого зняти,то спочатку луплять по оточенню...Аваков сам підставився,набираючи на посади блатників і кримінальне сміття...Але...якщо у нас країною керував двічі судимий зек,то чому нашою поліцією не може керувати гоп-стопник,судимий за розбій?..
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24.06.2021 17:17 Відповісти
Реалии Украины: гопник и уголовник Дейдей становится по утверждению Википедии "известным политиком", законодателем, правоохранителем.
Как будто Украина находится где-то в Африке или Южной Америке.
Да, и при этом просится в НАТО, в Евросоюз... Мне одному кажется, что один этот факт лучше говорит всему миру про нашу быдлоэлиту, чем все наши дипломаты и президент？ И не будем забывать, что Цензор читают многие западные дипломаты в Киеве, читают и удивляются: не ту страну назвали Гондурасом!
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24.06.2021 17:32 Відповісти
О, прорезался гопник Дейдей, рядовой оперок Суворовского РОВД Одессы - по совместительству разбойник ! Сколько таких попало во власть на мутной волне майдана...
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24.06.2021 18:27 Відповісти
Пять пулевых, и выжил...
Либо хреновые киллеры, либо у нас все таки хорошие скорые и врачи.
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24.06.2021 18:54 Відповісти
Допе и Фуксу приготовиться к встрече. Кернес воскрес - Во истину воскрес.
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24.06.2021 19:30 Відповісти
 
 