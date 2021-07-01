"Із пафосної комедії під назвою "деолігархізація" планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу", - Сюмар. ВIДЕО

Законопроєкт про деолігархізацію, внесений на розгляд парламенту, - це фарс і комедія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила з трибуни Верховної Ради нардепка Вікторія Сюмар.

"Зараз у цьому залі будуть розігрувати цікаву комедію під пафосною назвою "деолігархізація", з якої планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу. Люди, які зараз при владі, раніше спеціалізувалися на зйомці комедій. По-моєму продовжують робити це далі ... Закон, який зараз буде представлятися в парламенті, пахне мегакорупційною схемою. Принцип якої "вхід - рубль, вихід - десять" ... Найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Вони дуже добре знають, що це всього-на-всього гра. Гра для електорату. Олігархи завтра і далі отримуватимуть свої надприбутки ... Це погана і несправедлива комедія ... Для того, щоби боротися з олігархами треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів в списки партій і не призначати цих людей міністрами", - заявила Сюмар.