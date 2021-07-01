"Із пафосної комедії під назвою "деолігархізація" планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу", - Сюмар. ВIДЕО
Законопроєкт про деолігархізацію, внесений на розгляд парламенту, - це фарс і комедія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила з трибуни Верховної Ради нардепка Вікторія Сюмар.
"Зараз у цьому залі будуть розігрувати цікаву комедію під пафосною назвою "деолігархізація", з якої планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу. Люди, які зараз при владі, раніше спеціалізувалися на зйомці комедій. По-моєму продовжують робити це далі ... Закон, який зараз буде представлятися в парламенті, пахне мегакорупційною схемою. Принцип якої "вхід - рубль, вихід - десять" ... Найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Вони дуже добре знають, що це всього-на-всього гра. Гра для електорату. Олігархи завтра і далі отримуватимуть свої надприбутки ... Це погана і несправедлива комедія ... Для того, щоби боротися з олігархами треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів в списки партій і не призначати цих людей міністрами", - заявила Сюмар.
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На якій хвилині ?
Но есть нюанс: закон сначала надо принять
А далі почнеться юридична свистопляска на 3 роки.
Все. Цього достатньо.
Интересно, какую завтра выдумают лабуду для народа?
Настоящая деолигархизация должна предусматривать помещение в Гуантанамо 99% украинского парламента и украинской верхушки вообще.
Кстати всключая и саму Сюмар, которая ходит под олигархом Порошенко.
Депутат, который не под каким-то олигархом - это нонсенс в Украине.
Необходимо прямое правление США, всю гнилую верхушку - на корм акулам.
І коли скоро це буде ??