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"Із пафосної комедії під назвою "деолігархізація" планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу", - Сюмар. ВIДЕО

Законопроєкт про деолігархізацію, внесений на розгляд парламенту, - це фарс і комедія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила з трибуни Верховної Ради нардепка Вікторія Сюмар.

"Зараз у цьому залі будуть розігрувати цікаву комедію під пафосною назвою "деолігархізація", з якої планують зробити великий серіал для підтримки рейтингу. Люди, які зараз при владі, раніше спеціалізувалися на зйомці комедій. По-моєму продовжують робити це далі ... Закон, який зараз буде представлятися в парламенті, пахне мегакорупційною схемою. Принцип якої "вхід - рубль, вихід - десять" ... Найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Вони дуже добре знають, що це всього-на-всього гра. Гра для електорату. Олігархи завтра і далі отримуватимуть свої надприбутки ... Це погана і несправедлива комедія ... Для того, щоби боротися з олігархами треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів в списки партій і не призначати цих людей міністрами", - заявила Сюмар.

Автор: 

законопроєкт (3600) олігарх (932) Сюмар Вікторія (272)


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Топ коментарі
+14
большого не получится. закон будет отменен и всех делов. Маленькому криворожскому поцу, в силу того, чем он является, не по силам большие вещи. Даже нагадить не может не обгадившись. В этом весь зеленский.
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01.07.2021 18:13
+14
Какая деолигархизация? Кто ее будет делать? Говорящая кукла Коломойского? Надеюсь разведка США понимает что это спектакль, не более.
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01.07.2021 18:19
+13
нет= про недоразумение гнусавое на должности президента
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01.07.2021 18:17
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Сюмар это мелкая аферистка и не более того ,все её бредни связаны только с одним ,её пятак отодвинули от корыта ...
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01.07.2021 18:09 Відповісти
у ее зашитник вавы великого борцуна с олирахами ртом особенно на корпартивах и под халатами в банях
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01.07.2021 18:10 Відповісти
это ты про путина-***** ?
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01.07.2021 18:16 Відповісти
нет= про недоразумение гнусавое на должности президента
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01.07.2021 18:17 Відповісти
Представитель 73% ?
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01.07.2021 18:16 Відповісти
Сюмар сравнивала эпопею с Чаусом с терактом в Солсберри... Это всё, что надо знать о ней
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01.07.2021 18:21 Відповісти
Её бы надо отправить на нары ,пусть форму шьёт ,хоть какая-то будет польза от этого существа ...
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01.07.2021 18:26 Відповісти
За що ? Стаття ?
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01.07.2021 18:49 Відповісти
Вона порівняла з фактом отруєння ?
На якій хвилині ?
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01.07.2021 18:49 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал
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01.07.2021 19:24 Відповісти
большого не получится. закон будет отменен и всех делов. Маленькому криворожскому поцу, в силу того, чем он является, не по силам большие вещи. Даже нагадить не может не обгадившись. В этом весь зеленский.
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01.07.2021 18:13 Відповісти
Какая деолигархизация? Кто ее будет делать? Говорящая кукла Коломойского? Надеюсь разведка США понимает что это спектакль, не более.
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01.07.2021 18:19 Відповісти
конечно понимает. даже больше, чем понимает.
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01.07.2021 18:21 Відповісти
Відмінений коли і ким ??
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01.07.2021 18:50 Відповісти
Есть Конституционный суд. Есть "ВИСНОВОК на проект Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" від 'Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України'. Там разгром этого закона. Тотальный. Нет статей Конституции, который этот закон не нарушал бы. Потому отменят без вариантов.
Но есть нюанс: закон сначала надо принять
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01.07.2021 19:03 Відповісти
Так. І Зе його підпише. І він вступить у дію.
А далі почнеться юридична свистопляска на 3 роки.
Все. Цього достатньо.
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01.07.2021 20:44 Відповісти
Для кого достаточно?
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01.07.2021 20:57 Відповісти
Сначала была борьба с коррупцией. Теперь борьба с олигархами.

Интересно, какую завтра выдумают лабуду для народа?

Настоящая деолигархизация должна предусматривать помещение в Гуантанамо 99% украинского парламента и украинской верхушки вообще.

Кстати всключая и саму Сюмар, которая ходит под олигархом Порошенко.

Депутат, который не под каким-то олигархом - это нонсенс в Украине.

Необходимо прямое правление США, всю гнилую верхушку - на корм акулам.
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01.07.2021 18:17 Відповісти
хто-хто присвоює звання олігарха? На яких підставах?
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01.07.2021 18:52 Відповісти
По проекту Закону - РНБО.
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01.07.2021 21:09 Відповісти
я то знаю. А от 73/43%зебіл https://censor.net/ua/user/432328 - хоче також брати участь в "коронації"...
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01.07.2021 21:31 Відповісти
Якщо усі депутати під олігархами, значить справа не в олігархах, а виборцях.
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01.07.2021 21:08 Відповісти
Сюмар даже так не боролась! Критиковать ртом - не мешки ворочать...
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01.07.2021 18:29 Відповісти
А хто боровся? Можна приклади цієї боротьби та хто з олігархів постраждав від цієї боротьби?
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01.07.2021 18:33 Відповісти
ЇЇ ТРЕБА ПРОСТИТИ , ЇЇ ГОДУЄ ПОРОШЕНКО.
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01.07.2021 18:38 Відповісти
Сюмар права. Скоро этот закон отменят.
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01.07.2021 18:56 Відповісти
КС не працює.
І коли скоро це буде ??
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01.07.2021 21:07 Відповісти
Коли достеменно відомо "ху із ху", можна сміливо робити висновок - соєвому припікає, а отже він кидає на амбразури недорікуватих, але наближених до тіла "санчо пансів", типу Сюмар, Гончаренка, етс. Інтелектуалів в оточенні сивочолого не водилось від початку. Власне, як і серед його адептів, тут на цензорі, прописаних.
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01.07.2021 19:00 Відповісти
Все правильно каже
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01.07.2021 19:51 Відповісти
Ким Чен Ын отдыхает...
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01.07.2021 20:46 Відповісти
 
 