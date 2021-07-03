У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей. ВIДЕО

Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямісінько в службовий автомобіль поліцейських відділу аеропідтримки.

Патрульні Микита Валяренко, Данило Кочешвілі, В'ячеслав Писаренко, Роман Крошніков та Ілля Штагер саме поверталися на місце дислокації зі службового завдання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Зіткнення з автобусом удалося уникнути.

Автобус і далі некеровано продовжив рух, скоїв зіткнення ще з двома транспортними засобами — маршрутним автобусом Газель, у якому перебували пасажири, і легковиком Mitsubishi Lancer, та в'їхав у будівлю кіоску.

Поліцейські негайно розвернулися й попрямували на місце події. Вони одразу ж викликали лікарів та додаткові екіпажі патрульних.

До приїзду колег та медиків інспектори вивільнили потерпілого з понівеченого транспортного засобу та надали йому домедичну допомогу. У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.

Також унаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель. Поліцейські також надали їм домедичну допомогу.

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Водія, у якого трапився напад епілепсії, шпиталізували до медичного закладу. Надалі на місці працювали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.