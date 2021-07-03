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У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей. ВIДЕО

Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямісінько в службовий автомобіль поліцейських відділу аеропідтримки.

Патрульні Микита Валяренко, Данило Кочешвілі, В'ячеслав Писаренко, Роман Крошніков та Ілля Штагер саме поверталися на місце дислокації зі службового завдання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Зіткнення з автобусом удалося уникнути. 

Автобус і далі некеровано продовжив рух, скоїв зіткнення ще з двома транспортними засобами — маршрутним автобусом Газель, у якому перебували пасажири, і легковиком Mitsubishi Lancer, та в'їхав у будівлю кіоску.

Поліцейські негайно розвернулися й попрямували на місце події. Вони одразу ж викликали лікарів та додаткові екіпажі патрульних.

До приїзду колег та медиків інспектори вивільнили потерпілого з понівеченого транспортного засобу та надали йому домедичну допомогу. У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.

Також унаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель. Поліцейські також надали їм домедичну допомогу.

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Водія, у якого трапився напад епілепсії, шпиталізували до медичного закладу. Надалі на місці працювали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.

Дніпро (3282) ДТП (4471) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+14
ПОСЛУШАЙТЕ ИДИОТЫ вы вообще понимаете о чем вы пишите если хотите есть эпилепсия у многих у вас например и вы об этом даже и не знаете и не узнаетет эпилепсия статус ставится при факте одного приступа а он может быть и бывает в младенчестве есть такое понятие в педиатрии младенческий криз при котором часто грудные дети и до 4 лет не выживут эпилепсия делится на кучу подразделов ее причины бывают разными и писать АХИНЕЮ **** и т.п. как посмели дать права... пишут только долбодятлы никакой врач не установит эпилепсию если ее не зафиксировали медики или это не показало РЭГ ЭЭГ и МРТ мозга.. и также провокация приступа человеку не дают спать ночью а утром его транквилизатором погружают в фазу быстрого короткого сна.. и на голове куча проводов датчиков ЭЭГ энцефалограмма мозга и если более или белел был приступ когда то даже лет 20 тому назад то выскочит кривая как на кардиограмме инфаркт сердца показывает так есть кривая и пароксизмальный статус с головном мозге или височной9самое растпространенное явление и причина в эпилепсии и да есть статус и есть болезнь и это разница при статусе приступы без нарушения психики и личности а просто болезнь влечет изменения личности и статуса..
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03.07.2021 22:45
+11
Когда придёт в себя, пусть вместе с врачом, которому он заплатил при приёме на работу, скидываются, ремонтируют эти две машины и лечат пострадавших.
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03.07.2021 22:18
+9
Для брызгающих слюной про то как он получил права - у 70% больных эпилепсией не будет ни одного приступа в течении жизни. Так что возможно тот кто пишет комментарий про врача взяточника сам болен эпилепсией.
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03.07.2021 22:26
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Как мог человек страдающий эпилепсией получить работу , от которой зависит жизнь людей?
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04.07.2021 00:25 Відповісти
А он и не страдал.Это вещь внезапная, противоречивая такая вся.У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей - Цензор.НЕТ 678
У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей - Цензор.НЕТ 754
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04.07.2021 00:35 Відповісти
Эпиле́пси́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. epilepsia от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B1#Greek ἐπιληψία ← ἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC арх. паду́чая (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:caduca#Latin caduca ) - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 хроническое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F неврологическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C заболевание , проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-PMID8330566-4 [
???? вы считаете что медкомиссия могла ему выдать права определённой категории ?
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04.07.2021 00:39 Відповісти
Выше уже писали. Даже сам человек может не знать, что болен эпилепсией. И ни один врач в этом случае этого даже не заподозрит. Кроме того, эпилептические припадки могут случаться у людей, которые не болеют эпилепсией. Так что все сложно.
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04.07.2021 09:27 Відповісти
У меня дед был хирургом и мама закончила мединститут
ВЫ СЧИТАЕТЕ , что за 30-40 лет у человека ни разу не было проявления эпилепсии ??!

Да это сказки людей, далеких от медицины
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04.07.2021 10:07 Відповісти
Да, я так считаю. Врачи в семье тоже есть. У моего знакомого случаются припадки с периодичностью раз в 5 лет (он не водитель, если что и у него первый приступ был лет в 20). А самое интересное то, что если бы с ним в этот момент никого не было, то он бы никогда об этом не узнал, потому как больные абсолютно не помнят ни момента начала приступа, ни момента прихода в себя. И они искренне удивляются, когда видят вокруг себя перепуганные лица (для них ничего этого как бы не было). И кроме того, повторюсь, эпилептический припадок может возникнуть у человека не больного эпилепсией после приема различных психостимуляторов.
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04.07.2021 11:07 Відповісти
"Я сама дочь врача....." Прости, господи! К каждой дырке затычка
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04.07.2021 11:50 Відповісти
О, якщо дід і мама, то ви крупний спец у медицині, світове світило.
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04.07.2021 19:45 Відповісти
У нас през наркоман.
Згадуються слова проф.Преображенськооо
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05.07.2021 08:22 Відповісти
У меня есть знакомый, который знает что у него эпилепсия. И всьо его окружение знает. И все равно из машины не вылазит. Еще и лихачит типа Шумахер.
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04.07.2021 07:50 Відповісти
Нужно расследовать этот случай, почему больной человек был за рулём, ведь в Украине много инвалидов ездят и угрожают жизни других людей.
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04.07.2021 12:04 Відповісти
Чому людям з таким захворюванням видають водійські права?
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04.07.2021 19:42 Відповісти
Не рассказывайте сказки.Водитель не знает, что у него эписиндром в одном случае- если он впервые возникший.Все остальные- банально скрывают,в том числе и от медиков, что у них эписиндром. Инструментально он не выявляется, на диспансерном учете они не состоят. Так что все претензии исключительно к водителю. 100 % будут косить под "впервые возникший".В моей практике было несколько эпилептиков-водителей (при том, что они знали о болезни).И в полиции очень удивлялись тому, что мы сообщали им о факте сокрытия эпилепсии.Типа- вам что, больше всех нужно?Эти водители - преступники, как и пьяные за рулем.
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04.07.2021 20:06 Відповісти
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