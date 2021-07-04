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Зеленський бере участь в урочистостях до Дня ВМС на Одещині. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що в Одеській області президент візьме участь в урочистих заходах із нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України.

Автор: 

ВМС (1388) Зеленський Володимир (23946) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+23
Подняли бедосика но не разбудили
Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине - Цензор.НЕТ 2160
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04.07.2021 11:07
+22
Приготуйте рятувальні служби-буде біда,бідоносець їде!
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04.07.2021 11:09
+19
Зато мы любим, чтоб «па-красивому!», и покупаем гигантские флаги ко Дню Незалежності на 170 млн грн. В Харькове будет прапор за 24,5 млн (900 000 долларов), в Броварах - за 20.
Клёво отметим независимость от здравого смысла и экономической ситуации. А пенсы подождут своих повышений. И медики подождут, они ж за идею *********, а не за бренную бумагу. И шахтёры перетопчатся, они уже привыкли к долгам по зарплате.

Нет, я не против прапоров. Я считаю, что 30-тилетие отметить надо.
Но на мой скромный взгляд прагматика, вполне хватило бы парада в Киеве и марша ветеранов в каждом населенном пункте, где есть хоть один из них.
А у ветеранов флаги уже есть, я точно знаю.
Покоцанные и рваные. Обгорелые и в пятнах крови. С автографами побратимов.
Эти прапоры с историей, бесценные и бесплатные, но вряд ли наш четырежды уклонист ЗЕ это понимает. Он даже не определился, кто все-таки молодец: захватившие танк, или те, кто в этом танке был.
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04.07.2021 11:22
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Подняли бедосика но не разбудили
Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине - Цензор.НЕТ 2160
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04.07.2021 11:07 Відповісти
Приготуйте рятувальні служби-буде біда,бідоносець їде!
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04.07.2021 11:09 Відповісти
Знов жодного військового зі зброєю???
Сцить бубочка армію...
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04.07.2021 11:09 Відповісти
у моряков нет автоматов, єто у десантников. У моряков есть только кортики, и то только у офицеров.
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04.07.2021 15:13 Відповісти
Поперше - в кожного військового є особиста зброя, навіть у механіка - водія танку. (Лише стройбату зброю не давали, бо то страшні люди). А по друге - є ще й морський десант.
Бубочка й парад у Києві проведе без зброї, у паркетному варіанті, тому й дівчат у підбори взув. Бо сцить, чотирижди уклоніст гумовий...
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04.07.2021 15:40 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось….
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04.07.2021 11:11 Відповісти
аби не нанюхувалось
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04.07.2021 11:12 Відповісти
Так воно і тішиться, коли ***********! 😁
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04.07.2021 11:24 Відповісти
Ишак старательно копирует мимику кацапского вождя. Ему хочется, чтобы как дядя Вова...
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04.07.2021 11:15 Відповісти
у него нет ничего своего. Мимику Главкома - у Путина. Украинский язык - у его украиноязычных персонажей, которых он кривлял и пародировал, потому у него все интервью с каким-то канадских акцентом.
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04.07.2021 15:15 Відповісти
Та сегодня вообще 4 праздника в Украине:
День национальной полиции Украины
День Войск Противовоздушной обороны Украины
День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
День судебного эксперта Украины
Как остальных именинников поздравлять будет?
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04.07.2021 11:16 Відповісти
Через жопу. Ту, що зверху. Пук-рук-пук-пук!
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04.07.2021 11:26 Відповісти
Зеленський бере участь в урочистостях до Дня ВМС на Одещині - Цензор.НЕТ 309
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04.07.2021 11:19 Відповісти
Торжественные мероприятия..., а пианина хде?
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04.07.2021 11:19 Відповісти
Зато мы любим, чтоб «па-красивому!», и покупаем гигантские флаги ко Дню Незалежності на 170 млн грн. В Харькове будет прапор за 24,5 млн (900 000 долларов), в Броварах - за 20.
Клёво отметим независимость от здравого смысла и экономической ситуации. А пенсы подождут своих повышений. И медики подождут, они ж за идею *********, а не за бренную бумагу. И шахтёры перетопчатся, они уже привыкли к долгам по зарплате.

Нет, я не против прапоров. Я считаю, что 30-тилетие отметить надо.
Но на мой скромный взгляд прагматика, вполне хватило бы парада в Киеве и марша ветеранов в каждом населенном пункте, где есть хоть один из них.
А у ветеранов флаги уже есть, я точно знаю.
Покоцанные и рваные. Обгорелые и в пятнах крови. С автографами побратимов.
Эти прапоры с историей, бесценные и бесплатные, но вряд ли наш четырежды уклонист ЗЕ это понимает. Он даже не определился, кто все-таки молодец: захватившие танк, или те, кто в этом танке был.
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04.07.2021 11:22 Відповісти
шоб ты шашлыком подавился. Судьям будет меньше работы
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04.07.2021 11:24 Відповісти
Зеля маряк. Бу-га-га. Знов щось згорить, або потоне.
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04.07.2021 11:25 Відповісти
А цей клоун все щось святкує. Шоу маст го он.
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04.07.2021 11:31 Відповісти
Найбільш корумпований президент має за два роки найбільш руйнівні результати своєї діяльності, але маскує цю свою шокду і крадійство різними шоу, інфовкидами і відосіками.
________
Чмирька геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Україна буде врятована.
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04.07.2021 11:33 Відповісти
Я вже писав що Зеркаль на президента не піде.
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04.07.2021 11:47 Відповісти
Це вона сама сказала? Можна посилання? Мосійчук вона місяць тому відповіла невизначено, мов ще не думала про це.
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04.07.2021 12:07 Відповісти
Вона була у Я.Соколової. Там її запитуали про це.
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04.07.2021 12:17 Відповісти
Так, у Соколової. Але Лана не сказала однозначного "Ні". Так склались зірки, що вона сьогодні чи не єдина, хто може об'єднати всіх українців. А українцям сьогодні об'єднання - питання подальшого існування, як такого.
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04.07.2021 12:44 Відповісти
Як показала практика, українці вже об"єднувались навколо Голобаротьки. Аж 73%.
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04.07.2021 12:50 Відповісти
Не було ніколи у чмирька 73%, цей мем притягнутий за вуха ботофермою мародера, його спільника. Відсотків 20 молоді у нього було і не більше. А зараз взагалі - НУЛЬ. Соціологи списують з темників ОП Єрмака "результати опитування" і за їх публікацію отримують валізи з грошима.
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04.07.2021 12:54 Відповісти
Якщо її добре про це попросити, посянити всю драматичність моменту, то навряд вона відмовиться. Звісно Юля має стати прем'єркою. А на заставу гроші зберем всією Україною, 2,5 млн. за для майбутнього України - це не гроші! Зєля за день краде більше.
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04.07.2021 12:50 Відповісти
Кремлюлька - премьер? Всё ясно с ссученной масквабадской крысой.
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05.07.2021 09:31 Відповісти
двуликая обдолбанная крыса, совсем недавно, в 2014 г. запиливавшая видосики на фоне Москвы и "ржавшая" на счет того, что "российские войска отодвигают границу вглубь Украины"... и теперь эта падаль типа "главнокомандующий"??? Кумир тупорылого стада...
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04.07.2021 11:44 Відповісти
Глубокий поклон вовке за то ,что американцы бесплатно, своими руками достраивают пункты для базирования флота в Азовском и Черных морях. Ему же спасибо за подаренные Айленды,за катера и прочее И еще за британский тральщик и ракетные катера... И огромное спасибо за то ,что Байден напугал кремлевского тезку. Если бы не наш гавнокомандующий .....совсем пропали бы!
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04.07.2021 11:59 Відповісти
😀👍🏼👍🏼👍🏼
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04.07.2021 12:26 Відповісти
Не в бровь, а в глаз.
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05.07.2021 07:48 Відповісти
На вас не угодишь, еще два года назад большинство из патриотов было уверено, что Зеля сдаст нас России. Но не сдал, а кое-как (да через жопу), но всё-таки работает в плюс Украине.
Ну выбрали такого. Что теперь делать. Теперь надо чтобы следующим Бойко не выбрали, а то скучать будете по пианисту.
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04.07.2021 12:51 Відповісти
Ніякого "в плюс Україні" нема, бо і України вже нема. Зєля вже три дні, як її продав. Ми всі тепер бомжі, народ - бомж, так би мовити.
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04.07.2021 13:01 Відповісти
Тоже сбежите в Польшу, как и многие другие истинные патриоты? ))
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04.07.2021 13:46 Відповісти
Чомусь вірю, що ще можна нарешті обрати нормальну владу. На дострокових. Нехай не у всій Україні, а там, де поменьше кацапоязичних
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04.07.2021 15:02 Відповісти
Я вас успокою, если один клоун может заруинить целую страну, значит этой стране цена - одна копейка.
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04.07.2021 13:47 Відповісти
Не здав тільки завдяки вулиці. Вулиця не дає йому волі, інакше він труп.
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04.07.2021 18:03 Відповісти
Вулиця? Він вже казав: "в Україні дощ пройшов." А ось західні партнери просто так вже не відпустять Україну, хто б тут не доліз до влади, хоч би й той горезвісний бойко. Всупереч дурнуватому народу, наша країна має для них стратегічне значення.
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05.07.2021 08:11 Відповісти
Президент цинізму і обіцянок.... пам'ятаємо Журавля і не тільки....
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04.07.2021 14:12 Відповісти
Нафіг надо, нам тут і без нього добре, блін, аж сонечко сховалося. Зараза, їдь додому, бо всіх чайок перелякав своїми червоними трюселями.
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04.07.2021 18:00 Відповісти
в Одессе хлынул дождь... ждем с ужасом града.....
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04.07.2021 18:17 Відповісти
хорошо, правильно.
в смысле, а-а-аа зрадазрада.
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04.07.2021 18:58 Відповісти
Ну я позволил себе это чмо не смотреть, а вот те кто там, вынуждены были слушать это говно.
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04.07.2021 19:17 Відповісти
Для зеленского корабль это прежде всего коробок с зелёной, высушенной травой.
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04.07.2021 20:50 Відповісти
Опять устал?
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04.07.2021 23:25 Відповісти
лучше бы и не принимал участие... он уже поговорил со сборной Украины по футболу... итог - вылетели из чемпионата...
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05.07.2021 04:03 Відповісти
Зеленский заявил,что в Турции заложат корпус корвета,а в Украине его достроят,но ведь уже есть почти готовый корпус украинского корвета в Николаеве.Ничего не хотят создавать у украинского производителя.Вот французский лоббист- министр Аваков сначала протолкнул контракт с невоенными французскимии вертолетами, потом с аллюминиевыми катерами для пограничников,а потом пошли французские электровозы,пожарные лестницы и т.д.С такими темпами украинцев скоро оставят без штанов,пустят по миру!
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05.07.2021 07:42 Відповісти
 
 