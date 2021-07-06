Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова. ВIДЕО

Володимир Зеленський очікувано відмовився звільняти з Офісу Президента одіозного Олега Татарова.

Богдан Буткевич аналізує резонансну подію по гарячих слідах.

Реакція президента не містить конкретної відповіді щодо того, чи планує він виконати цю вимогу, натомість він посилається на статтю 19 Конституції, згідно з якою "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Отже, можна дійти висновку, що звільняти Олега Татарова ніхто не примусить.

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ часів Віталія Захарченка. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції Гідності.

Саме Татаров опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми. Був публічною особою з боку міліції та регулярно коментував на брифінгах події на Майдані. Татаров називав протестувальників злочинцями, хоча після призначення заступником голови ОПУ це заперечував.

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