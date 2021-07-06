Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова. ВIДЕО
Володимир Зеленський очікувано відмовився звільняти з Офісу Президента одіозного Олега Татарова.
Богдан Буткевич аналізує резонансну подію по гарячих слідах.
Реакція президента не містить конкретної відповіді щодо того, чи планує він виконати цю вимогу, натомість він посилається на статтю 19 Конституції, згідно з якою "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Отже, можна дійти висновку, що звільняти Олега Татарова ніхто не примусить.
Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ часів Віталія Захарченка. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції Гідності.
Саме Татаров опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми. Був публічною особою з боку міліції та регулярно коментував на брифінгах події на Майдані. Татаров називав протестувальників злочинцями, хоча після призначення заступником голови ОПУ це заперечував.
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тов. Луценок - что делал? вот эти журналисты сказали что - а на них визжат:
а) вы Зелепопы
б) вы порохо*, тьху, любы.
так шо мне смешно как с "квасных патриотов"(напр. Антиколорадосов), так и с любителей "росы". И вот эти журналисты - именно такие шо и должны быть все журналисты - ненавидеть всех, но если кто-то сделал добре - то возненавидеть меньше и похвалить.
Говорил когда-то Юра Клинских ("Хой") - да я бы в штатах был бы спокойно миллионером давно.
так и тут. с их талантом они бы там думали на вечер - в какой из вилл заночевать седня шоп завтра было ближе ехать на интервью, брать то, к какому-то министру или путину какому то
и кстати, юмора в моем коменте может проц. 10., ибо так и есть.
Ті, хто не дав тоді це зробити, зараз самі вимушені захищатися та спостерігати за театром абсурду від гамадрілів, що опинилися при владі.
а тут - ну посм. на Зайцеву - тупо загорает вна "зоне", то есть это зона, но для реальных чувих это как херовенький, но курортик. а то шо никто не отомстил? ну так а вы слыхал шоб за тыщи и тыщи таких как у нее жертв кто-то отомстил то?
ну да, кто-то тут писал мне - а может втихаря(ага, 50 раз, или 5 раз? или 1 раз кто-то отомстил?)
Ворон воронуриганал риганалу око не виклює.
а только эти пришли, так приехал и завербовал Дупинского!!11
смішно з усіх.
особливо як вилизують "Пороха" на сайті Антиколорадоса - це реально наша, ну, слово не люблю, але розуміння - "вишивата". нічим в упоротості не гірш ніж "братья" чи зажопівці.
С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.
Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.
Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.
Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.
Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.
https://finance.liga.net/all/novosti/s-segodnyashnego-dnya-banki-mogut-avtomaticheski-spisyvat-dolgi-za-kommunalku-i-shtrafy?fbclid=IwAR2IxpTdaNPGZ__8oqVTwuiHC2mSXa5DMtoKFMctZ-Kssc6T77Crq9Dvp60 Источник
а.
б.
с.
или чет принять закон. ну кто будет под проценты подставляться, имея на счету бабло? - либо жулик, либо хочет свалить. и да, еще штраф бы - 10% от задолженности, но не вкл. проценты. на первый раз то))
Зеленский --предатель!
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864