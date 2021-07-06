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Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО

Владимир Зеленский ожидаемо отказался увольнять из Офиса Президента одиозного Олега Татарова.

Богдан Буткевич анализирует резонансное событие по горячим следам.

Реакция президента не содержит конкретного ответа относительно того, планирует ли он выполнить это требование, вместо этого он ссылается на статью 19 Конституции, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Таким образом можно сделать вывод, что увольнять Олега Татарова никто не заставит.

Олег Татаров - бывший чиновник Министерства внутренних дел времен Виталия Захарченко. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД - начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений именно во время событий Революции достоинства.

Именно Татаров занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них. Татаров также распространял обвинения в адрес майдановцев, до сих пор не доказанные, и выдвигал им ультиматумы. Был публичным лицом со стороны милиции и регулярно комментировал на брифингах события на Майдане. Татаров называл протестующих преступниками, хотя после назначения заместителем председателя ОПУ это отрицал.

Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался увольнять Татарова, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) увольнение (2679) Офис Президента (1799) Буткевич Богдан (433) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+15
от якби зразу після Майдану всю цю ригоанальну наволоч утілізували, той не було б зараз таких проблем.. А так дивишся на цих татарових-шуфрічів-бойків-рабіновічів-вілхуйлів і розумієш, що незавершенність революції породжує реванш..
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06.07.2021 14:23
+15
Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова - Цензор.НЕТ 1949
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06.07.2021 14:26
+14
А що, для того щоб не брати в свою команду душогубів обов'язково потрібна кримінальна справа?
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06.07.2021 14:25
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А з 2014-го року хоч якась кримінальна справа по Майдану відносно Татарова є?
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06.07.2021 14:18 Ответить
А що, для того щоб не брати в свою команду душогубів обов'язково потрібна кримінальна справа?
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06.07.2021 14:25 Ответить
А як же? А яка підстава не брати людину на роботу? Чи у нас беспредєл?
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06.07.2021 14:34 Ответить
Скажи что ты пошутил так.
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06.07.2021 14:44 Ответить
вот и "о цо ходзе"!
тов. Луценок - что делал? вот эти журналисты сказали что - а на них визжат:
а) вы Зелепопы
б) вы порохо*, тьху, любы.

так шо мне смешно как с "квасных патриотов"(напр. Антиколорадосов), так и с любителей "росы". И вот эти журналисты - именно такие шо и должны быть все журналисты - ненавидеть всех, но если кто-то сделал добре - то возненавидеть меньше и похвалить.
Говорил когда-то Юра Клинских ("Хой") - да я бы в штатах был бы спокойно миллионером давно.

так и тут. с их талантом они бы там думали на вечер - в какой из вилл заночевать седня шоп завтра было ближе ехать на интервью, брать то, к какому-то министру или путину какому то
и кстати, юмора в моем коменте может проц. 10., ибо так и есть.
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06.07.2021 14:26 Ответить
от якби зразу після Майдану всю цю ригоанальну наволоч утілізували, той не було б зараз таких проблем.. А так дивишся на цих татарових-шуфрічів-бойків-рабіновічів-вілхуйлів і розумієш, що незавершенність революції породжує реванш..
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06.07.2021 14:23 Ответить
Классно сказал о том , что нужно было сделать после Майдана... Теперь определи тех, кто этого не сделал. Кто не воплотил заветную мечту Майдана.
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06.07.2021 14:32 Ответить
я добре знаю цих людей. І знаю наших хлопців, що 22 лютого їхали з Майдану до Кончи-Заспи з певною метою, але їх відмовили, тобто, по суті - приспали обіцянками про невідворотність покарання, а далі - ми всі знаємо..
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06.07.2021 14:40 Ответить
Напевне їх відмовляв Зе з Єрмаком? А потім 5 років тримли за руки Югу Луцика, щоб не відкривав кримінальних справ, щоб не розбирався з вбивцями людей, не переслідував ригоналів...
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06.07.2021 14:45 Ответить
Ви напевно знаєте, що тоді члєнограй на московії розважав москалів, а д'Єрмак займався організацією концертних шоу (розповсюджував квітки).
Ті, хто не дав тоді це зробити, зараз самі вимушені захищатися та спостерігати за театром абсурду від гамадрілів, що опинилися при владі.
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06.07.2021 14:53 Ответить
Ну, на той час кожен займався тим, чим займався. Я не рахую це криміналом. А от ті, хто повинен був робити роботу по своїм обовязкам і ті, хто взявся за це, але не зробив- повинні нести повну моральну і юридичну відповідальність. Вони шкоди принесли більше, аніж зовнішня агресія- вони посіяли зневіру народу у свою гідність!
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06.07.2021 14:58 Ответить
Якби у нас кожен, хто не виконав свої прямі обов'язки, потім за це відповідав - сиділо б пів-країни..
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06.07.2021 15:01 Ответить
Не кожен. Не спрощуй . У тебе претензії сьогодні також не до кожного. А якщо ти такий поблажливий- то сиди і терпи мовчки!
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06.07.2021 15:21 Ответить
Шо, зепил, говоришь: Зельцман не причем, усе попередники виноваты, не посадили татарова на зону, теперь вот пришлось в ОПу брать. Ну, ты и тупорылый. С рождения такой, или учился где?
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06.07.2021 15:55 Ответить
Вчився десь, на відміну від тебе.
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06.07.2021 18:16 Ответить
Але те що ти бот подляка це факт.
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06.07.2021 15:32 Ответить
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10.07.2021 06:52 Ответить
Якщо Татарова досі не покарали родичі "Небесної Сотні" - значить не винуватий... або родичів влаштовує компенсація якою їм заткнули рот і звязали руки...
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06.07.2021 14:26 Ответить
Як там у Макіавеллі "Дети охотно простят (государю) убийство отца, но никогда лишение наследства"...
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06.07.2021 14:28 Ответить
Ну как бы Ходорковский сказал - Дети мои если мну сгноит Путин - скажут "Дахусим". но если у меня заберут все активы, то дети взвоют и бросятся везде вопить какой я был очень бобр, а Путин ваще очень жадн и зол)))
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06.07.2021 14:32 Ответить
с Осетии даже какой-то чел поехал в Швейцарию и напал на диспетчера.
а тут - ну посм. на Зайцеву - тупо загорает вна "зоне", то есть это зона, но для реальных чувих это как херовенький, но курортик. а то шо никто не отомстил? ну так а вы слыхал шоб за тыщи и тыщи таких как у нее жертв кто-то отомстил то?
ну да, кто-то тут писал мне - а может втихаря(ага, 50 раз, или 5 раз? или 1 раз кто-то отомстил?)
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06.07.2021 14:29 Ответить
Я так розумію, що Татаров- тільки твоя проблема... Він більше нікому нічого не винен.
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06.07.2021 14:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова - Цензор.НЕТ 1949
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06.07.2021 14:26 Ответить
"Влада моральних уродів" можлива лише над моральними уродами... І такими нас вважає увесь цивілізований світ. Ми не жертви, а співучасники тупих і корумпованих зегенератів.
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06.07.2021 14:31 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3623214.html Поліція вчора зупинила вмазаного наркотою "слугу урода" Брагара

Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова - Цензор.НЕТ 8803

Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова - Цензор.НЕТ 4329
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06.07.2021 14:33 Ответить
Ворон ворону риганал риганалу око не виклює.
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06.07.2021 14:29 Ответить
Хто заважав притягнути татарова з 2014р по 2019р? і кого взагалі притягнули песо-патріоти?
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06.07.2021 14:29 Ответить
а зато Портнов сидел в Австрии на даче ровно!!1111
а только эти пришли, так приехал и завербовал Дупинского!!11
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06.07.2021 14:33 Ответить
Де на портнова заведені справи? З таким успіхом можна пів країни вигнати,подивись на білорусію.
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06.07.2021 14:36 Ответить
ну так чого варта тільки справа(спалились) то шо їздили до хвірташа. так ніхто на сусіда хвірташа не заводив би нічо, особливо юра луценко шо призначений як типу юрист, але не дуже юрист.
смішно з усіх.
особливо як вилизують "Пороха" на сайті Антиколорадоса - це реально наша, ну, слово не люблю, але розуміння - "вишивата". нічим в упоротості не гірш ніж "братья" чи зажопівці.
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06.07.2021 14:47 Ответить
Саме тому за Пєтю ніхто більше не проголосує і він назавжди залишиться політичним трупом.
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06.07.2021 14:33 Ответить
Голосуй далі за бубочку інфантильний мрійник.
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06.07.2021 15:21 Ответить
Голосую тільки за українців. Звідси я не голосував за напівкровку Пєтю і тим більше за чистокровного Зєлєнського.
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06.07.2021 16:46 Ответить
Тот кто скрывает убийц - сам становится убийцей!
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06.07.2021 14:36 Ответить
Не вбивцею, а співучасником. Тобто сциклом в якого ні на вбивство ні на протидію злочину мужності не вистачає...
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06.07.2021 14:51 Ответить
А я вважав , що співучасть у вбивстві прирівнюєь до вбивці!Одне діло ,коли ти не можеш завадити вбивству бо сциш що тебе вб'ють , а інше , коли ти захищаєш вбивцю від покарання!Це вже не сцикло - а вбивця! Бо прикриваючи вбивцю ти знаєш що він знову буде вбивати , адже покарання немає!
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06.07.2021 16:19 Ответить
На жаль "у виконавців (вбивства) чиста совість, а у замовників (вбивства) чисті руки"...
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06.07.2021 16:43 Ответить
Був колись анекдот , який закінчувався так - але ж б'ють не по паспорту ,а по пиці! Чисті руки, або чиста совість ,це не важливо , кінець повинен бути один - по пиці , лопатою , щоб більше ні руки ні совість не марали !!
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06.07.2021 20:00 Ответить
Шо Бодя, концепция "хорошего сцаря - плохих боярь" дала сбой?
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06.07.2021 14:40 Ответить
https://ukraine.d3.ru/banki-budut-spisyvat-dolgi-2171186/ Банки будут списывать долги

Проєкт "Без цензури": Як Зеленський рятує ката Майдану Татарова - Цензор.НЕТ 9136

С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.
Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.

Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.

Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.

Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.
https://finance.liga.net/all/novosti/s-segodnyashnego-dnya-banki-mogut-avtomaticheski-spisyvat-dolgi-za-kommunalku-i-shtrafy?fbclid=IwAR2IxpTdaNPGZ__8oqVTwuiHC2mSXa5DMtoKFMctZ-Kssc6T77Crq9Dvp60 Источник
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06.07.2021 14:45 Ответить
в принципе - а че, так еще не делали? я бы ваще садил за то шо махинация получается, если у него есть на счету и он просрочил там на

а.
б.
с.
или чет принять закон. ну кто будет под проценты подставляться, имея на счету бабло? - либо жулик, либо хочет свалить. и да, еще штраф бы - 10% от задолженности, но не вкл. проценты. на первый раз то))
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06.07.2021 14:51 Ответить
Демократія, виявляється ганебна річ. Завдячуючи ній все сміття залишається на плаву. А треба його топити і пускати на дно.
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06.07.2021 14:45 Ответить
Краще живуть там, де влада демократична.
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06.07.2021 15:20 Ответить
Зеленский также блокирует расследование в отношении палачей, пытавших украинских военных
Зеленский --предатель!
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06.07.2021 14:46 Ответить
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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06.07.2021 15:03 Ответить
У зелесосов одна и та же методичка 2 года. В любых зашкварах зеЛоха, виноват только один человек - порошенко. Ведь тупоголовые имбицилы 73% так и не могут понять, что татарова на госслужбу вернул не порох, а квартальный рагуль. Квартальный рагуль не сажает каломойше, квартальный рагуль не выганят татарова с дерьмаком, квартальногг рагуля полностью устраивает что сепарье полезло в раду и люстрировалось в мусарку после 5 лет скитаний в раше.
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06.07.2021 15:25 Ответить
**...ло у него жид..овское в этого татарова вот и не увольняют .банда избранных помазаников..
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06.07.2021 16:01 Ответить
Рятує, бо має на нього види.
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06.07.2021 21:02 Ответить
зеля-ссученая кремлевская курва.
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06.07.2021 22:34 Ответить
 
 