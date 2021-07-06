Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО

Владимир Зеленский ожидаемо отказался увольнять из Офиса Президента одиозного Олега Татарова.

Богдан Буткевич анализирует резонансное событие по горячим следам.

Реакция президента не содержит конкретного ответа относительно того, планирует ли он выполнить это требование, вместо этого он ссылается на статью 19 Конституции, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Таким образом можно сделать вывод, что увольнять Олега Татарова никто не заставит.

Олег Татаров - бывший чиновник Министерства внутренних дел времен Виталия Захарченко. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД - начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений именно во время событий Революции достоинства.

Именно Татаров занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них. Татаров также распространял обвинения в адрес майдановцев, до сих пор не доказанные, и выдвигал им ультиматумы. Был публичным лицом со стороны милиции и регулярно комментировал на брифингах события на Майдане. Татаров называл протестующих преступниками, хотя после назначения заместителем председателя ОПУ это отрицал.

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