Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО
Владимир Зеленский ожидаемо отказался увольнять из Офиса Президента одиозного Олега Татарова.
Богдан Буткевич анализирует резонансное событие по горячим следам.
Реакция президента не содержит конкретного ответа относительно того, планирует ли он выполнить это требование, вместо этого он ссылается на статью 19 Конституции, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Таким образом можно сделать вывод, что увольнять Олега Татарова никто не заставит.
Олег Татаров - бывший чиновник Министерства внутренних дел времен Виталия Захарченко. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД - начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений именно во время событий Революции достоинства.
Именно Татаров занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них. Татаров также распространял обвинения в адрес майдановцев, до сих пор не доказанные, и выдвигал им ультиматумы. Был публичным лицом со стороны милиции и регулярно комментировал на брифингах события на Майдане. Татаров называл протестующих преступниками, хотя после назначения заместителем председателя ОПУ это отрицал.
Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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тов. Луценок - что делал? вот эти журналисты сказали что - а на них визжат:
а) вы Зелепопы
б) вы порохо*, тьху, любы.
так шо мне смешно как с "квасных патриотов"(напр. Антиколорадосов), так и с любителей "росы". И вот эти журналисты - именно такие шо и должны быть все журналисты - ненавидеть всех, но если кто-то сделал добре - то возненавидеть меньше и похвалить.
Говорил когда-то Юра Клинских ("Хой") - да я бы в штатах был бы спокойно миллионером давно.
так и тут. с их талантом они бы там думали на вечер - в какой из вилл заночевать седня шоп завтра было ближе ехать на интервью, брать то, к какому-то министру или путину какому то
и кстати, юмора в моем коменте может проц. 10., ибо так и есть.
Ті, хто не дав тоді це зробити, зараз самі вимушені захищатися та спостерігати за театром абсурду від гамадрілів, що опинилися при владі.
а тут - ну посм. на Зайцеву - тупо загорает вна "зоне", то есть это зона, но для реальных чувих это как херовенький, но курортик. а то шо никто не отомстил? ну так а вы слыхал шоб за тыщи и тыщи таких как у нее жертв кто-то отомстил то?
ну да, кто-то тут писал мне - а может втихаря(ага, 50 раз, или 5 раз? или 1 раз кто-то отомстил?)
Ворон воронуриганал риганалу око не виклює.
а только эти пришли, так приехал и завербовал Дупинского!!11
смішно з усіх.
особливо як вилизують "Пороха" на сайті Антиколорадоса - це реально наша, ну, слово не люблю, але розуміння - "вишивата". нічим в упоротості не гірш ніж "братья" чи зажопівці.
С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.
Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.
Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.
Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.
Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.
https://finance.liga.net/all/novosti/s-segodnyashnego-dnya-banki-mogut-avtomaticheski-spisyvat-dolgi-za-kommunalku-i-shtrafy?fbclid=IwAR2IxpTdaNPGZ__8oqVTwuiHC2mSXa5DMtoKFMctZ-Kssc6T77Crq9Dvp60 Источник
а.
б.
с.
или чет принять закон. ну кто будет под проценты подставляться, имея на счету бабло? - либо жулик, либо хочет свалить. и да, еще штраф бы - 10% от задолженности, но не вкл. проценты. на первый раз то))
Зеленский --предатель!
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864