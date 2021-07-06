Псевдополіцейські і нібито працівники банків виманили в українців мільйон гривень, - кіберполіція. ВIДЕО

Схему шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинності в Харківській області спільно зі слідчим відділом Харківського районного управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ Харківської області.

"Встановлено, що троє місцевих жителів залучили до роботи близько 40 операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. На хакерських форумах вони купували бази даних клієнтів банків, яким дзвонили працівники call-центру під виглядом працівників фінустанови. Громадянам повідомляли, що з їхньої банківської картки нібито здійснюються підозрілі транзакції або про те, що надійшла заявка на зміну фінансового номера. Оператори також запевняли потерпілих, що інформація про нібито шахрайські дії буде передана місцевій поліції", - сказано в повідомленні.

Після цього інший працівник call-центру дзвонив уже під виглядом поліцейського.

"Для переконання потерпілих зловмисники використовували "sip-телефонію" і підміняли номери на ті, що були вказані на офіційних сайтах поліції. Псевдополіцейський повідомляв, що для блокування шахрайських дій необхідно повідомити йому код з SMS. Як тільки громадяни називали код - зловмисники викрадали гроші з банківської картки потерпілого", - пояснюють у поліції.

За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить мільйон гривень.

"В офісі, де розташовувався сall-центр, працівники поліції провели обшук. Вилучено понад 40 комп'ютерів і таку ж кількість телефонів. Обшуки проводилися із залученням співробітників полку поліції особливого призначення Харківщини.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська окружна прокуратура", - повідомили в поліції.