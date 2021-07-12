УКР
Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік посварився з матір'ю через квартиру, штрикнув її пікою, а останки розкидав у лісосмузі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка жила в Києві, у Шосткинський район Сумської області приїжджала до сина в гості. Цього разу, вже зібравшись їхати, вона посварилася з сином через квартиру.

"Слово за слово - вона на мене весь цей цебер виплеснула, а я просто як офігів. Сам не розумію нічого. І ось вона зібралася кудись ще йти, і наостанок ще щось мені ляпає. А у мене просто наче зашторило, і все. Шокер схопив, вдарив її. .... Струмом тряхануло, і все. Я тоді вже піку взяв", - розповів слідчим вбивця.

Чоловік розчленував тіло матері і прикопав його частини в різних місцях.

Його затримали і порушили справу за статтею про умисне вбивство. 62-річному чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір 01

Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір 02
Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір 03
Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір 04

Нацполіція (15435) Сумська область (4160) вбивство (3156)
Убил и расчленил собственную мать? Семёрочка, через два-три годика свободен по УДО. Следующий!
показати весь коментар
12.07.2021 18:00 Відповісти
Да прям "семерочка". Можно и в два раза больше получить.
показати весь коментар
12.07.2021 18:18 Відповісти
За квартиру будет хороший адвокат, состояние афекта, закосят под дурочка. Вот тебе и по минимуму семёрка или даже дурочка. Хотя по делу должен быть максимум
показати весь коментар
12.07.2021 20:16 Відповісти
В Днепре на дурочке в разы хуже чем в тюрьме....
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
дурдом...
показати весь коментар
12.07.2021 18:02 Відповісти
Дурдом у нас сроки, сидели бы по 30-50 лет, преступлений поменьшало б.
показати весь коментар
12.07.2021 18:15 Відповісти
А де фото піки?
показати весь коментар
12.07.2021 18:21 Відповісти
да!
показати весь коментар
12.07.2021 20:20 Відповісти
Родила мама сыночка!
показати весь коментар
12.07.2021 18:26 Відповісти
за кого он голосовал ? за Поросенка ?
показати весь коментар
12.07.2021 18:27 Відповісти
Судя по тупости ,за Зеленского.
показати весь коментар
12.07.2021 18:37 Відповісти
Короче, якщо каже (деревня) значить кацап. А якщо кацап нічого дивного в цій трагічній історії немає...
показати весь коментар
12.07.2021 18:28 Відповісти
Житель Сумщины убил и расчленил 83-летнюю мать - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
12.07.2021 18:29 Відповісти
ушат, зашторіло. тут нема шо коментувати, правда було би добре шоб його в тому мішку і прикопали
показати весь коментар
12.07.2021 18:54 Відповісти
Наказание за убийство вызывают больше недоумения,чем само убийство.
показати весь коментар
12.07.2021 19:02 Відповісти
вот и порешал жилищный вопрос
показати весь коментар
12.07.2021 19:39 Відповісти
Как там в "Мастер и Маргарита" сказал Воланд - "Людей испортил квартирный вопрос.." ( кажется.) Ну это не редкий случай. Можно еще процитировать Наполеона , не дословно но по смыслу " Родственников нам дает проведение ( судьба, бог) , хорошо хоть врагов мы можем выбирать сами".
показати весь коментар
12.07.2021 19:42 Відповісти
Это ж каким надо быть, чтоб такое сотворить, просто уму непостижимо...
показати весь коментар
12.07.2021 21:25 Відповісти
а милиция без масок
показати весь коментар
12.07.2021 22:08 Відповісти
Неужели уважаемая редакция страдает от недостатка тем требующих освещения, чтобы писать подобные вещи, нельзя так сьезжать.
показати весь коментар
12.07.2021 22:19 Відповісти
62 года! Скоро в могилу , а он за квартиру ссорится с матерью, какая бы она не была!
показати весь коментар
12.07.2021 23:03 Відповісти
А сім'я в нього є? Може, треба було віддати йому ту квартиру, щоб не воювати за неї в 83 роки...
показати весь коментар
13.07.2021 06:31 Відповісти
 
 