Житель Сумщини вбив і розчленував 83-річну матір. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік посварився з матір'ю через квартиру, штрикнув її пікою, а останки розкидав у лісосмузі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка жила в Києві, у Шосткинський район Сумської області приїжджала до сина в гості. Цього разу, вже зібравшись їхати, вона посварилася з сином через квартиру.

"Слово за слово - вона на мене весь цей цебер виплеснула, а я просто як офігів. Сам не розумію нічого. І ось вона зібралася кудись ще йти, і наостанок ще щось мені ляпає. А у мене просто наче зашторило, і все. Шокер схопив, вдарив її. .... Струмом тряхануло, і все. Я тоді вже піку взяв", - розповів слідчим вбивця.

Чоловік розчленував тіло матері і прикопав його частини в різних місцях.

Його затримали і порушили справу за статтею про умисне вбивство. 62-річному чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.





