Житель Сумщины убил и расчленил 83-летнюю мать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина поссорился с матерью из-за квартиры, пырнул ее пикой, а останки разбросал в лесополосе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина жила в Киеве, в Шосткинский район Сумской области приезжала к сыну в гости. В этот раз, уже собравшись уезжать, она поссорилась с сыном из-за квартиры.

"Слово за слово - она на меня весь этот ушат выплеснула, а я просто как офигел. Сам не понимаю ничего. И вот она собралась куда-то еще идти, и вот напоследок еще что-то мне ляпает. А у меня просто это зашторило, и все. Шокер схватил, ударил ее. .... Током тряхануло, и все. Я тогда уже пику взял", - рассказал следователям убийца.

Смотрите: Полиция 13 часов вела переговоры с мужчиной, убившим домработницу. ФОТО

Мужчина расчленил тело матери и прикопал его части в разных местах.

Его задержали и открыли дело по статье об умышленном убийстве. 62-летнему мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.







