6 142 22

Житель Сумщины убил и расчленил 83-летнюю мать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина поссорился с матерью из-за квартиры, пырнул ее пикой, а останки разбросал в лесополосе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина жила в Киеве, в Шосткинский район Сумской области приезжала к сыну в гости. В этот раз, уже собравшись уезжать, она поссорилась с сыном из-за квартиры.

"Слово за слово - она на меня весь этот ушат выплеснула, а я просто как офигел. Сам не понимаю ничего. И вот она собралась куда-то еще идти, и вот напоследок еще что-то мне ляпает. А у меня просто это зашторило, и все. Шокер схватил, ударил ее. .... Током тряхануло, и все. Я тогда уже пику взял", - рассказал следователям убийца.

Смотрите: Полиция 13 часов вела переговоры с мужчиной, убившим домработницу. ФОТО

Мужчина расчленил тело матери и прикопал его части в разных местах.

Его задержали и открыли дело по статье об умышленном убийстве. 62-летнему мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

Нацполиция (16706) Сумская область (3595) убийство (6550)
Топ комментарии
+6
Убил и расчленил собственную мать? Семёрочка, через два-три годика свободен по УДО. Следующий!
12.07.2021 18:00 Ответить
+5
Дурдом у нас сроки, сидели бы по 30-50 лет, преступлений поменьшало б.
12.07.2021 18:15 Ответить
+4
Судя по тупости ,за Зеленского.
12.07.2021 18:37 Ответить
Убил и расчленил собственную мать? Семёрочка, через два-три годика свободен по УДО. Следующий!
12.07.2021 18:00 Ответить
Да прям "семерочка". Можно и в два раза больше получить.
12.07.2021 18:18 Ответить
За квартиру будет хороший адвокат, состояние афекта, закосят под дурочка. Вот тебе и по минимуму семёрка или даже дурочка. Хотя по делу должен быть максимум
12.07.2021 20:16 Ответить
В Днепре на дурочке в разы хуже чем в тюрьме....
12.07.2021 23:01 Ответить
дурдом...
12.07.2021 18:02 Ответить
Дурдом у нас сроки, сидели бы по 30-50 лет, преступлений поменьшало б.
12.07.2021 18:15 Ответить
А де фото піки?
12.07.2021 18:21 Ответить
да!
12.07.2021 20:20 Ответить
Родила мама сыночка!
12.07.2021 18:26 Ответить
за кого он голосовал ? за Поросенка ?
12.07.2021 18:27 Ответить
Судя по тупости ,за Зеленского.
12.07.2021 18:37 Ответить
Короче, якщо каже (деревня) значить кацап. А якщо кацап нічого дивного в цій трагічній історії немає...
12.07.2021 18:28 Ответить
Житель Сумщины убил и расчленил 83-летнюю мать - Цензор.НЕТ 8296
12.07.2021 18:29 Ответить
ушат, зашторіло. тут нема шо коментувати, правда було би добре шоб його в тому мішку і прикопали
12.07.2021 18:54 Ответить
Наказание за убийство вызывают больше недоумения,чем само убийство.
12.07.2021 19:02 Ответить
вот и порешал жилищный вопрос
12.07.2021 19:39 Ответить
Как там в "Мастер и Маргарита" сказал Воланд - "Людей испортил квартирный вопрос.." ( кажется.) Ну это не редкий случай. Можно еще процитировать Наполеона , не дословно но по смыслу " Родственников нам дает проведение ( судьба, бог) , хорошо хоть врагов мы можем выбирать сами".
12.07.2021 19:42 Ответить
Это ж каким надо быть, чтоб такое сотворить, просто уму непостижимо...
12.07.2021 21:25 Ответить
а милиция без масок
12.07.2021 22:08 Ответить
Неужели уважаемая редакция страдает от недостатка тем требующих освещения, чтобы писать подобные вещи, нельзя так сьезжать.
12.07.2021 22:19 Ответить
62 года! Скоро в могилу , а он за квартиру ссорится с матерью, какая бы она не была!
12.07.2021 23:03 Ответить
А сім'я в нього є? Може, треба було віддати йому ту квартиру, щоб не воювати за неї в 83 роки...
13.07.2021 06:31 Ответить
 
 