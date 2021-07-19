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Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати. КАРТА+ВІДЕО

Після сильної зливи в столиці утворилися затори. На деяких вулицях не може проїхати громадський транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, рух транспорту ускладнений на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.

Крім того, затори зараз на проспекті Степана Бендери і вулиці Олексія Терьохіна, а також на вулиці Олени Теліги в районі станції метро "Дорогожичі". Ускладнено рух транспорту і в районі станції метро "Сирець".

Також повідомляється, що на вулиці Стеценка у Подільському районі не може проїхати громадський транспорт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати 01
Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати 02
Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати 03

Автор: 

Київ (19643) негода (760) затори (100)


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Топ коментарі
+23
В Кієвє пробкі образовиваются навіть як хтось пердне.
Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.
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19.07.2021 14:08 Відповісти
+9
Позорники, проспект Степана Б-А-ндери. Виженіть своїх журналістів.
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19.07.2021 14:37 Відповісти
+8
выпились, понаехавшее
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19.07.2021 14:13 Відповісти
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В Кієвє пробкі образовиваются навіть як хтось пердне.
Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.
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19.07.2021 14:08 Відповісти
Виталик, с 50-ти летием тебя мудака поздравила сегодня даже природа !!!!!!
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19.07.2021 14:10 Відповісти
выпились, понаехавшее
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19.07.2021 14:13 Відповісти
пнх - я киевлянин и знаю о чем я говорю в отличии от тебя беженца с Луганды !!!
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19.07.2021 14:25 Відповісти
сколько квартир сдаешь?
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19.07.2021 14:34 Відповісти
Монахов знает все, а кто будет сомневаться то умоется своей кровью.
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19.07.2021 14:36 Відповісти
"коренной" киевский жлоб
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19.07.2021 17:07 Відповісти
Да, где-то из Бровар, такие чаще всего себя именно "коренными" называют.
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19.07.2021 17:09 Відповісти
а зачем ты устроил переворот в Киеве что в итоге человеку пришлось с Луганды бежать?
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19.07.2021 14:35 Відповісти
Який переворот? Що ти мелеш?
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19.07.2021 14:47 Відповісти
А за "переворот" - в морду ! 👿
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19.07.2021 17:09 Відповісти
ты такой "киевлянин", как я беженец с луганды
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19.07.2021 16:07 Відповісти
я думаю, он не поймет намек
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19.07.2021 14:14 Відповісти
Психоаналитик Кличко - Вы сообразительный? - В смысле? - Вы хотите об этом поговорить?
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19.07.2021 14:23 Відповісти
До речі, в Кирялівці на вихідних теж були великі затори. Люди чекали по 2-3 години на дорогах в спеку. Ні заїхати, ні виїхати. До того ж у воді повно медуз, а в повітрі комарі заїдають.
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19.07.2021 14:15 Відповісти
А шо ви хотіли?! Найвеличніший бєдосік володарює!)
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19.07.2021 14:24 Відповісти
Он сейчас из турне крокодилов еще подвезет, зря что-ли на границу с Абхазией поперся.
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19.07.2021 14:35 Відповісти
Позорники, проспект Степана Б-А-ндери. Виженіть своїх журналістів.
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19.07.2021 14:37 Відповісти
а за Б-Е-ндеры - в морду! 👿
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19.07.2021 17:10 Відповісти
 
 