Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати. КАРТА+ВІДЕО

Після сильної зливи в столиці утворилися затори. На деяких вулицях не може проїхати громадський транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, рух транспорту ускладнений на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.

Крім того, затори зараз на проспекті Степана Бендери і вулиці Олексія Терьохіна, а також на вулиці Олени Теліги в районі станції метро "Дорогожичі". Ускладнено рух транспорту і в районі станції метро "Сирець".

Також повідомляється, що на вулиці Стеценка у Подільському районі не може проїхати громадський транспорт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





