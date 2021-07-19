Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати. КАРТА+ВІДЕО
Після сильної зливи в столиці утворилися затори. На деяких вулицях не може проїхати громадський транспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, рух транспорту ускладнений на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.
Крім того, затори зараз на проспекті Степана Бендери і вулиці Олексія Терьохіна, а також на вулиці Олени Теліги в районі станції метро "Дорогожичі". Ускладнено рух транспорту і в районі станції метро "Сирець".
Також повідомляється, що на вулиці Стеценка у Подільському районі не може проїхати громадський транспорт.
Топ коментарі
+23 maravillo
показати весь коментар19.07.2021 14:08 Відповісти Посилання
+9 Софія Київська
показати весь коментар19.07.2021 14:37 Відповісти Посилання
+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар19.07.2021 14:13 Відповісти Посилання
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Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.