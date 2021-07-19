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После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать. КАРТА+ВИДЕО

После сильного ливня в столице образовались пробки. На некоторых улицах не может проехать общественный транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

Кроме того, пробки сейчас на проспекте Степана Бендеры и улице Алексея Терехина, а также на улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи". Затруднено движение транспорта и в районе станции метро "Сырец".

Также сообщается, что на улице Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.

Также читайте: "Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА

После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать 01
После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать 02
После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать 03

Автор: 

Киев (25667) непогода (817) пробки (353)


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Топ комментарии
+23
В Кієвє пробкі образовиваются навіть як хтось пердне.
Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.
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19.07.2021 14:08 Ответить
+9
Позорники, проспект Степана Б-А-ндери. Виженіть своїх журналістів.
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19.07.2021 14:37 Ответить
+8
выпились, понаехавшее
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19.07.2021 14:13 Ответить
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В Кієвє пробкі образовиваются навіть як хтось пердне.
Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.
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19.07.2021 14:08 Ответить
Виталик, с 50-ти летием тебя мудака поздравила сегодня даже природа !!!!!!
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19.07.2021 14:10 Ответить
выпились, понаехавшее
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19.07.2021 14:13 Ответить
пнх - я киевлянин и знаю о чем я говорю в отличии от тебя беженца с Луганды !!!
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19.07.2021 14:25 Ответить
сколько квартир сдаешь?
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19.07.2021 14:34 Ответить
Монахов знает все, а кто будет сомневаться то умоется своей кровью.
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19.07.2021 14:36 Ответить
"коренной" киевский жлоб
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19.07.2021 17:07 Ответить
Да, где-то из Бровар, такие чаще всего себя именно "коренными" называют.
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19.07.2021 17:09 Ответить
а зачем ты устроил переворот в Киеве что в итоге человеку пришлось с Луганды бежать?
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19.07.2021 14:35 Ответить
Який переворот? Що ти мелеш?
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19.07.2021 14:47 Ответить
А за "переворот" - в морду ! 👿
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19.07.2021 17:09 Ответить
ты такой "киевлянин", как я беженец с луганды
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19.07.2021 16:07 Ответить
я думаю, он не поймет намек
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19.07.2021 14:14 Ответить
Психоаналитик Кличко - Вы сообразительный? - В смысле? - Вы хотите об этом поговорить?
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19.07.2021 14:23 Ответить
До речі, в Кирялівці на вихідних теж були великі затори. Люди чекали по 2-3 години на дорогах в спеку. Ні заїхати, ні виїхати. До того ж у воді повно медуз, а в повітрі комарі заїдають.
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19.07.2021 14:15 Ответить
А шо ви хотіли?! Найвеличніший бєдосік володарює!)
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19.07.2021 14:24 Ответить
Он сейчас из турне крокодилов еще подвезет, зря что-ли на границу с Абхазией поперся.
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19.07.2021 14:35 Ответить
Позорники, проспект Степана Б-А-ндери. Виженіть своїх журналістів.
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19.07.2021 14:37 Ответить
а за Б-Е-ндеры - в морду! 👿
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19.07.2021 17:10 Ответить
 
 