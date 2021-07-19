После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать. КАРТА+ВИДЕО
После сильного ливня в столице образовались пробки. На некоторых улицах не может проехать общественный транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.
Кроме того, пробки сейчас на проспекте Степана Бендеры и улице Алексея Терехина, а также на улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи". Затруднено движение транспорта и в районе станции метро "Сырец".
Также сообщается, что на улице Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.
Топ комментарии
+23 maravillo
показать весь комментарий19.07.2021 14:08 Ответить Ссылка
+9 Софія Київська
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+8 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий19.07.2021 14:13 Ответить Ссылка
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Ще більше трамвайчиків і тролейбусіа приберіть, нехай кожен пересяде на корито і будемо як москалі в пробках жити.