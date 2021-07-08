"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА

Киев внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая поможет регулировать транспортные потоки на улицах города и предотвращать появление пробок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Основная цель интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - уравновесить нагрузку на дорогах, чтобы качественно организовать работу общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система поможет организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки.

Так, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с КП "Информатика" и Управлением патрульной полиции в Киеве определили ключевые локации, где трафик самый интенсивный.

С них интеллектуальная система видеонаблюдения начнет анализ и расчет регуляции. На первом этапе в тестовом режиме камеры ИТС будут анализировать: перекресток б-ра Леси Украинки, ул. Бассейной, ул. Мечникова и ул. Льва Толстого; площадь Победы и Европейскую площадь.

Всего было определено 65 ключевых магистралей и выездов из города, на которых должна заработать интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков.

После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и сбалансировать ограничения на въезд для грузового транспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА