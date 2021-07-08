РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5586 посетителей онлайн
Новости
6 470 44

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА

Киев внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая поможет регулировать транспортные потоки на улицах города и предотвращать появление пробок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Основная цель интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - уравновесить нагрузку на дорогах, чтобы качественно организовать работу общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система поможет организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки.

Так, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с КП "Информатика" и Управлением патрульной полиции в Киеве определили ключевые локации, где трафик самый интенсивный.

С них интеллектуальная система видеонаблюдения начнет анализ и расчет регуляции. На первом этапе в тестовом режиме камеры ИТС будут анализировать: перекресток б-ра Леси Украинки, ул. Бассейной, ул. Мечникова и ул. Льва Толстого; площадь Победы и Европейскую площадь.

Всего было определено 65 ключевых магистралей и выездов из города, на которых должна заработать интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков.

После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и сбалансировать ограничения на въезд для грузового транспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА

Автор: 

дороги (2512) КГГА (2984) Киев (25580) пробки (353)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Якщо, дана система дійсно розумна, то пропрацювавши один день у Києві, вночі вона втече до Женеви.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:47
+6
ага, катайскую, от *******...

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 9304
показать весь комментарий
08.07.2021 16:42
+5
Ха-ха-ха, Кличко запускає розумну систему!!!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, катайскую, от *******...

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 9304
показать весь комментарий
08.07.2021 16:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA



Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 5209
показать весь комментарий
08.07.2021 16:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA


Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:47 Ответить
Ха-ха-ха, Кличко запускає розумну систему!!!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:42 Ответить
было бы лучше,вынести за пределы Киева ОП,ВР,КСУ,МИД и МВД.
Киев бы разгрузился процентов на 30!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:46 Ответить
Предотвращать появление пробок - это громкое заявление, но динамически выставлять интервалы работы светофоров вполне себе эффективная тема, но когда час-пик или какой-нить ремонт дороги или ДТП, это всё перестаёт работать.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:47 Ответить
Динамічні інтервали світлофорів це круто і на Заході це було ще в 60-х (в фільмі Italian job це показано). Але ж тут у новины про це ны слова, тут: После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и сбалансировать ограничения на въезд для грузового транспорта.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:50 Ответить
Якщо, дана система дійсно розумна, то пропрацювавши один день у Києві, вночі вона втече до Женеви.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:47 Ответить
Булоб краще обрати мера якого не били в голову
показать весь комментарий
08.07.2021 16:48 Ответить
Жопова не били, але він був ще гіршим... Принаймні, при Віталі місто не вимирало, коли сніжок випав, як це весною 2013 при Жопові були... Хоча я не фанат Віталі з його закриттям метро в карантин!

Ну а про Космоса мовчу вже, той наглухо відбитий, хоч по пиці не отримував!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:51 Ответить
Гіршого мера за пєдаліка у Києві не було з самого часу його заснування!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:57 Ответить
Пане, а ви в Києві взагалі бували? Наприклад, в березні 2013, коли місто засипало снігом, а типу мер Жопов у цей час втік бухати в Австрію і місто зупинилося на кілька днів.

Віталя, далеко не найкращий мер - Косаківський і Омеля були кращі, але Віталя точно кращий за Космоса і Жопова... Гірше Космоса взагалі мало хто може бути!
показать весь комментарий
08.07.2021 17:19 Ответить
Я живу тут, йолопе.
показать весь комментарий
08.07.2021 17:53 Ответить
То як, згадав весну 2013, коли хліб в магазини навіть не завозили?
показать весь комментарий
08.07.2021 17:54 Ответить
В тебе хліба не було в 2013? Не знаю, як в тебе, а в мене проблем з продуктами ніколи не було, хоча якраз після 2014 ціни і тарифи стали набагато вищі!
показать весь комментарий
08.07.2021 18:22 Ответить
Ой палишся, я про снігопад в березні 2013, коли місто не чистили 3 дні... Ти точно з Києва?))
показать весь комментарий
08.07.2021 18:35 Ответить
Я памятаю снігопад в 2013. А при кличко був такий самий? А при Попові впав хоча б один міст?
показать весь комментарий
08.07.2021 18:40 Ответить
Звичайно, от цієї зими були настільки ж сильні снігопади, але місто не вимерло і їжу в маркети завозили... При Попові, якщо що, ледь не завалився Шулявський міст, там залізні підпірки поставили і негрів повиганяли... До речі, якщо ти киянин, то скажи - що там робили нєгри?
показать весь комментарий
08.07.2021 18:42 Ответить
Так, місто ніби вимерло - вулиці порожні, транспорт не ходить, в магазинах порожні прилавки...
показать весь комментарий
08.07.2021 19:27 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2021 19:28 Ответить
Коротше, я зрозумів, Жорік, ти в Києві ніколи не жив... Навіть про афринканців шалавських не знаєш!
показать весь комментарий
08.07.2021 19:50 Ответить
Так що робили нєгри під мостом?
показать весь комментарий
08.07.2021 19:28 Ответить
І так, для довідки, новий Шулявський міст мав здати саме Попов ще до Євро 2012 - так по плану було, але він навіть будувати його не почав...
показать весь комментарий
08.07.2021 18:44 Ответить
Кличко и ум разве эти понятия совместимы?
показать весь комментарий
08.07.2021 16:49 Ответить
Самая умная система борьбы с пробками - система цен.
Можно:
Поднять цену бензина до 100 грн.
Сделать проезд через мосты платным (200-300грн. за 1 проезд)
...
показать весь комментарий
08.07.2021 16:55 Ответить
Ага, и ездить на паровозах...
показать весь комментарий
08.07.2021 17:39 Ответить
Можно на осликах.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:05 Ответить
У нас ослик один, да и тот наркоман.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:08 Ответить
И сколько бабла напилите? Лучше бы дороги нормальные сделали, местами такие, что по полю проще проехать.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:55 Ответить
да пусть делает пробует, это лучше чем сидеть и ничего не делать.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:59 Ответить
"Умная" система не решит проблему с пробками, может только несколько временно улучшит ситуацию. Проблему необходимо решать глобально, необходимо строить развязки дорог, расширять существующие дороги, сторожить новые, ограничить движение автотранспорта в центральных районах и т.д.
показать весь комментарий
08.07.2021 17:03 Ответить
еще один способ "честного" отъема денег у налогоплательщиков..., с пробками при наличии такого количества личного транспорта (слишком много) и такого количества общественного (слишком мало) невозможно...
показать весь комментарий
08.07.2021 17:03 Ответить
Единственная интеллектуальная система для борьбы с пробками-МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПАРКИНГОВ, вместо отвода земли под высотки и торгово-офисные центры, строительство подземных паркингов в центральной части города под существующими строениями. Пример-Барселона, Елисейские поля в Париже. Еще один элемент-строительство перехватывающих мега-паркингов на конечных станциях метро, вместо выделения земли Кличком под огромный ТРЦ на метро Лесная. Без этого всего-все очередной -распил бабла Кличком под музыку Зеленского.
показать весь комментарий
08.07.2021 18:16 Ответить
йдуть по накатаному шляху розкрадання бюджету)) Ще 14-15 років тому за мерства Льоні Космосу його менеджер з правексу та заступник по Київраді-КМДА Деніс Басс вже використовував та розкрадав під цю тему шалені і кошти)) і ось знову
показать весь комментарий
08.07.2021 18:46 Ответить
Чhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/02/9/4433240/ ерновецкий придумал, как побороть "пробки"СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ 2008, Киевская власть планирует в ближайшее время осуществить ряд мер по преодолению заторов в столице.Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис Басс, сообщает пресс-служба горгосадминистрации."Возле Петровки мы уже через месяц поменяем алгоритм движения общественного транспорта и уберем светофор, который служит причиной постоянных заторов. По мнению специалистов, это наполовину решит там проблему с дорожными "пробками", - указал он.По его словам, сейчас также длится работа над проектом реконструкции Харьковской площади, где до 2011 года обустроят двухуровневую развязку. Запланировано привлечь существенные инвестиции также к реконструкции Ленинградской, Харьковской, Лыбедской и Московской площадей.По словам первого заместителя, до конца 2009 года будет построена двухуровневая транспортная развязка на пересечении Днепровской набережной с проспектом Воссоединения, благодаря чему пропускная способность там увеличится до 8000 машин в час."Наконец в скором времени с облегчением вздохнут и жители Голосеевского района: в этом году мы планируем запустить 3 станции и завершить первый этап строительства метро на Теремки. А в следующем году, надеюсь, начнем строительство подземки возле Львовской площади. Станцию метро глубокого заложения "Львовская брама" должны открыть до 2012 года", - пообещал Басс."У столичной власти есть стратегия, в соответствии с которой мы заменим маршрутные такси крупногабаритными автобусами, а другую половину разбавим маршрутками, которые будут принадлежать коммунальным автопредприятиям. Планируем реализовать эту программу за 2 года", - сообщил он.Кроме того, по словам Басса, уже в нынешнем году запланировано собрать 80% системы "умных" светофоров, в которую входит система управления общественным транспортом с помощью спутника.Он также пообещал, что в следующем году в столице возрастут заработные платы работников социально важных областей: образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты и здравоохранения.
показать весь комментарий
08.07.2021 18:49 Ответить
Ну з цими сказочніками хіба зелені можуть змагатися))) До речі, піар-технології у маладой каманди Льоні і зе-каманди ну аж занадто схожі... Мабуть ті самі політтехнологи, ну або просто на Києві відкатали технологію!
показать весь комментарий
08.07.2021 19:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ нью васюки
показать весь комментарий
08.07.2021 18:50 Ответить
А развязки строить Кличко не пробовал? Ни одной новой не построил с 2014 года
показать весь комментарий
08.07.2021 20:43 Ответить
Пока не построят окружную, и 2 моста сверху и снизу Киева, не пропадут пробки. Все остальные заявления - профанация и распил денег.
показать весь комментарий
08.07.2021 21:05 Ответить
Швідкість 50 це третя передача Викиди в тричі більші ніж на четвертій. на такій швидкості позбавитись заторів жодне ноу-хау не допоможе.
показать весь комментарий
08.07.2021 21:15 Ответить
 
 