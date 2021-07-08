"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА
Киев внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая поможет регулировать транспортные потоки на улицах города и предотвращать появление пробок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Основная цель интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - уравновесить нагрузку на дорогах, чтобы качественно организовать работу общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система поможет организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки.
Так, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с КП "Информатика" и Управлением патрульной полиции в Киеве определили ключевые локации, где трафик самый интенсивный.
С них интеллектуальная система видеонаблюдения начнет анализ и расчет регуляции. На первом этапе в тестовом режиме камеры ИТС будут анализировать: перекресток б-ра Леси Украинки, ул. Бассейной, ул. Мечникова и ул. Льва Толстого; площадь Победы и Европейскую площадь.
Всего было определено 65 ключевых магистралей и выездов из города, на которых должна заработать интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков.
После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и сбалансировать ограничения на въезд для грузового транспорта.
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Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.
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Arthur Kharytonov
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Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті.
Киев бы разгрузился процентов на 30!
Ну а про Космоса мовчу вже, той наглухо відбитий, хоч по пиці не отримував!
Віталя, далеко не найкращий мер - Косаківський і Омеля були кращі, але Віталя точно кращий за Космоса і Жопова... Гірше Космоса взагалі мало хто може бути!
Можно:
Поднять цену бензина до 100 грн.
Сделать проезд через мосты платным (200-300грн. за 1 проезд)
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