Торнадо в Кирилівці: в курортному селищі вирує негода. ФОТО
На курортну Кирилівку в Запорізькій області налетів смерч.
Відео розгулу стихії очевидці публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як відпочиваючі йдуть із пляжу, до якого наближається смерч.
Ще один смерч сформувався над морем - від нього люди тікати вже не стали.
Топ коментарі
+9 Valery Greff
показати весь коментар22.07.2021 21:25 Відповісти Посилання
+9 peremoga ua
показати весь коментар22.07.2021 21:30 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар22.07.2021 22:20 Відповісти Посилання
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Тата викликали до сільради, там сидів "уповноважений" і почав верещати: "Пачєму твой син крічал "чьорт-сталін". Батько сказав, що то хтось набрехав, що я ще малий і поняття не маю хто такий сталін. Далі було "пачєму син нє знаєт" хто такий "вождь всєх народов" і т.п.