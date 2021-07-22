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Торнадо в Кирилівці: в курортному селищі вирує негода. ФОТО

На курортну Кирилівку в Запорізькій області налетів смерч.

Відео розгулу стихії очевидці публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як відпочиваючі йдуть із пляжу, до якого наближається смерч.

Ще один смерч сформувався над морем - від нього люди тікати вже не стали.

Азовське море (1619) негода (760) відпочинок (231) Запорізька область (3738) смерч (16)


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Топ коментарі
+9
"Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали" - предприимчивые граждане стали продавать на него билеты.
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22.07.2021 21:25 Відповісти
+9
Лайфхак! Если не хотите всяких потопов и торнадо, не упоминайте всуе бедоносца зелю!)
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22.07.2021 21:30 Відповісти
+5
В Кирялівці докирялись до торнади. Бухать треба менше.
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22.07.2021 22:20 Відповісти
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"Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали" - предприимчивые граждане стали продавать на него билеты.
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22.07.2021 21:25 Відповісти
Лайфхак! Если не хотите всяких потопов и торнадо, не упоминайте всуе бедоносца зелю!)
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22.07.2021 21:30 Відповісти
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22.07.2021 22:17 Відповісти
Мабуть Зеля зараз на Бірючому.
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22.07.2021 23:11 Відповісти
Це не рідкість на морі. Років 20 назад бачив таке на Лиманській в Затоці. Живе тільки на морі, при виході на берег щезає за хвилину-дві.
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22.07.2021 22:07 Відповісти
В Кирялівці докирялись до торнади. Бухать треба менше.
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22.07.2021 22:20 Відповісти
Страшнее Кириловки была только Алушта
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22.07.2021 22:26 Відповісти
скоро по всей Украине такое будет...
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22.07.2021 23:03 Відповісти
Гуляют на всю кириловскую. Пока торнадо трусы не сорвёт.
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23.07.2021 07:24 Відповісти
То було в дитинстві. Якраз зав'язали колгоспи. НКВДисти колективізували коней і корів. Нашу не забрали, бо було троє дітей. Я пас свою Маньку і налетіло "чудо"(не знав, що то торнадо). Воно підняло в повітря корову і почало її нести в бік колгоспної кукурудзи, а я біжу і кричу чорте-сталін віддай Маньку. "Чорт" опустив корову на ноги та почав танцювати, вириваючи кукурудзу, піднімаючи в небо рослини. Вихор з рослин полетів в бік села і зник. Зеленою кукурудзою були всіяні дахи хат і городи. Корова в той день молока не дала. Мама щось лагідно їй шептала на вухо, потім покропила свяченою водою. Манька заспокоїлась і на другий ранок дала молока.
Тата викликали до сільради, там сидів "уповноважений" і почав верещати: "Пачєму твой син крічал "чьорт-сталін". Батько сказав, що то хтось набрехав, що я ще малий і поняття не маю хто такий сталін. Далі було "пачєму син нє знаєт" хто такий "вождь всєх народов" і т.п.
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23.07.2021 09:12 Відповісти
Дядьку, скільки Вам років? Може Ви живого Леніна бачили?
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23.07.2021 09:40 Відповісти
Отже, корови все-таки, літають.
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23.07.2021 09:47 Відповісти
Тю, то таке... Вони на льоту і кукурудзу їдять, і від нкаведістів ухиляються.
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23.07.2021 09:49 Відповісти
В нас колективізацію проводили після війни(Західна Україна).
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23.07.2021 10:00 Відповісти
 
 