Торнадо в Кирилівці: в курортному селищі вирує негода. ФОТО

На курортну Кирилівку в Запорізькій області налетів смерч.

Відео розгулу стихії очевидці публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як відпочиваючі йдуть із пляжу, до якого наближається смерч.

Ще один смерч сформувався над морем - від нього люди тікати вже не стали.